Hải Phòng: Bắt Tổng giám đốc doanh nghiệp thi công nhiều dự án đầu tư công

Ngày 9/5, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối với bà Cao Thị Nhung (SN 1984), Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc, cùng kế toán trưởng và 2 kế toán viên của công ty này đề điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý kinh tế.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc (trụ sở tại số 1/20 Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) được thành lập từ năm 2001. Sau nhiều lần tăng vốn điều lệ, đến nay, Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc có vốn điều lệ lên đến 360 tỷ đồng, trở thành nhà thầu lớn trên địa bàn Hải Phòng.

Công ty cổ phần Việt Úc đã liên danh, trúng thầu các gói thầu xây dựng đường trục chính Đông Tây thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm cùng gói thầu cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 (đoạn cầu Đá Bạc - cầu Kiền) do các ban quản lý dự án của thành phố Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Hiện nay, Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc đang là bên liên danh nhà thầu của các gói thầu xây dựng hạ tầng giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thuỵ đến đường bộ ven biển.

Doanh nghiệp này cũng là nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng đường nối từ đường tỉnh 354 đến cầu Tiên Thanh thuộc dự án xây dựng tuyến đường tỉnh 354 huyện Tiên Lãng đến quốc 10 huyện Vĩnh Bảo, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển (Km1+00) đến Ngã 3 Vạn Bún, đường Lý Thái Tổ (quận Đồ Sơn).

Ngoài ra, Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc cũng là nhà thầu của loạt dự án chỉnh trang đô thị như dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh nút giao Nam cầu Bính (quận Hồng Bàng), dự án cải tạo chỉnh trang công viên Đầm Vuông (quận Đồ Sơn), dự án xây dựng vườn hoa cây xanh xã An Hồng, huyện An Dương (nay là phường An Hồng, quận Hồng Bàng).

Trước thông tin Tổng giám đốc cùng kế toán trưởng và 2 nhân viên kế toán Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc bị bắt, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng, cho biết doanh nghiệp này là một thành viên của liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp đường nối từ đường tỉnh 354 đến cầu Tiên Thanh (trị giá gói thầu 394 tỷ đồng). Trong đó, Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc đảm nhận thi công khoảng 900m đường với giá trị tạm tính khoảng 100 tỷ đồng.

Đại diện Ban quản lý dự án cho biết việc lãnh đạo doanh nghiệp cùng một số thuộc cấp bị bắt cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án. Tuy nhiên, nhà thầu đã ký hợp đồng thì phải thực hiện. Do đến năm 2026 dự án mới bàn giao nên biến cố này chưa ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công gói thầu dự án.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc, xác nhận công an đã làm việc với giám đốc, kế toán trưởng và 2 kế toán viên của công ty. Hiện tại, doanh nghiệp cũng không liên lạc được với những người này. Tuy nhiên, do đã được uỷ quyền từ trước nên một số hoạt động của Công ty vẫn diễn ra bình thường.

Theo bà Hương, thời gian trước, tại một số công trường có sự gián đoạn nhưng doanh nghiệp này đã có điều chỉnh để hoàn thành hợp đồng thi công các gói thầu đã ký. Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc đang thực hiện kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như nhân viên kế toán để đưa doanh nghiệp trở lại trạng thái hoạt động bình thường.