Hải Phòng: Cải tạo hệ thống cấp nước và giao thông, đảm bảo cho phòng cháy, chữa cháy

Nam Khánh

21/01/2026, 09:52

Hải Phòng thực hiện cải tạo, mở rộng đường giao thông, hệ thống cung cấp nước đô thị đảm bảo cho hoạt động phòng cháy chữa cháy…

Hải Phòng thực hiện chỉnh trang đô thị nhằm đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy.
Hải Phòng thực hiện chỉnh trang đô thị nhằm đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy.

Ngày 21/1, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố sẽ thực hiện chỉnh trang đô thị mở rộng đường giao thông, hệ thống cung cấp nước tại các khu đô thị chưa đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo cho hoạt động phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Theo đó, Hải Phòng sẽ thực hiện chỉnh trang đô thị để nâng cấp hạ tầng giao thông, nguồn cấp nước cho hoạt động phòng cháy chữa cháy (PCCC). Các hoạt động chỉnh trang đô thị phục vụ PCCC được thực hiện với 4 nội dung chính.

Đối với các khu đô thị có khả năng cải tạo, chỉnh trang đô thị sẽ thực hiện mở đường giao thông có chiều rộng tối thiểu 3,5 m (theo quy chuẩn được quy định tại quy chuẩn 6.2 QCVN của Thông tư 06/2022/TT- BXD và Thông tư 09/2023/TT - BXD) để phương tiện cơ giới PCCC có thể tiếp cận, hoạt động PCCC khi xảy ra sự kiện cháy nổ.

Đối với khu vực đô thị có đường giao thông tiếp giáp các khu dân cư là đường cụt, bề rộng mặt đường không đảm bảo cho phương tiện cơ giới PCCC quay đầu, cách đầu nối với tuyến đường lớn hơn 100 m thì phải nâng cấp, cải tạo, bố trí bãi quay xe chữa cháy tại đoạn đường cụt. Bãi quay xe tại các đường cụt phải có diện tích hình tam giác đều với các cạnh không nhỏ hơn 7 m. Nếu là bãi đỗ xe hình vuông, các cạnh bãi quay xe không nhỏ hơn 12 m hoặc bán kính khu vực bãi quay xe không nhỏ hơn 10 m.

Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết kế một đoạn đường mở rộng có chiều dài tối thiểu 8 m và chiều rộng tối thiểu 7 m để xe chữa cháy và các loại xe khác có thể tránh nhau dễ dàng. Các khu vực không có khả năng cải tạo, chỉnh trang đường giao thông phục vụ phương tiện cơ giới PCCC hoạt động thì phải cải tạo, chỉnh trang để có lối thoát hiểm, thoát nạn cho người dân tại khu vực này.

Hoạt động chỉnh trang đô thị đối với khu vực không đảm bảo nguồn nước phục vụ PCCC phải lắp đặt bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà tại vị trí bảo đảm bán kính phục vụ 200 m đối với khu vực có xe bơm hoạt động, từ 100 - 150 m trong phạm vi hoạt động của máy bơm. Khu vực bồn, bể, ao, hồ lấy nước phục vụ chữa cháy trong khu đô thị phải thiết kế, cải tạo, chỉnh trang để xe chữa cháy, máy bơm nước chữa cháy có thể lấy nước phục vụ hoạt động chữa cháy.

Khu vực đô thị đã có hệ thống nguồn nước phục vụ PCCC nhưng lưu lượng nước chữa cháy không đảm bảo phải cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước nhằm đảm bảo lượng nước chữa cháy đạt quy định cho từng đối tượng, khu vực PCCC.

Việc cải tạo, chỉnh trang đô thị để đảm bảo yêu cầu về PCCC sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố. UBND TP. Hải Phòng giao sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế chủ trì chủ trì, phối hợp cùng UBND các xã, phường, đặc khu lập danh mục các khu vực đô thị không đảm bảo quy định về yêu cầu PCCC.

Theo đó, sở Xây dựng chịu trách nhiệm báo cáo để thành phố phê duyệt kế hoạch chỉnh trang đô thị phục vụ PCCC tại khu vực đô thị. Ban Quản lý khu kinh tế lập danh mục các khu vực đô thị chưa đảm bảo quy định PCCC trong các khu kinh tế, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai đầu tư, cải tạo, chỉnh trang để đảm bảo quy định về PCCC.

cấp nước chữa cháy chỉnh trang đô thị Hải Phòng khu đô thị chưa đảm bảo PCCC phòng cháy chữa cháy Hải Phòng

