Hải Phòng đặt mục tiêu tăng thêm hơn 5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

Hải Phòng xác định đến năm 2030 phân khúc nhà ở xã hội được đẩy mạnh với mục tiêu tăng thêm 5.096.811 m2 sàn (tương đương khoảng 72.812 căn) để giải quyết bài toán an cư cho người thu nhập thấp và công nhân...

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1741/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2030.

Thành phố xác định việc phát triển nhà ở phải bảo đảm tính liên kết, thống nhất giữa các khu vực động lực và các khu vực khác. Việc phát triển nhà ở được gắn kết chặt chẽ với định hướng điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phố đã đề ra hệ thống chỉ tiêu rất cụ thể cho giai đoạn 2021 - 2030. Về diện tích, Hải Phòng phấn đấu diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 37,17 m2 sàn/người vào năm 2030. Trong đó, khu vực đô thị đạt 38,95 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt 33,01 m2 sàn/người.

Chỉ tiêu diện tích bình quân tối thiểu đạt mức 12 m2 sàn/người. Về chất lượng, thành phố đặt mục tiêu 100% nhà ở đạt tiêu chuẩn kiên cố và bán kiên cố, hoàn toàn không còn nhà ở thiếu kiên cố hay đơn sơ trên địa bàn.

Về quy mô phát triển, thành phố xác định tổng diện tích sàn nhà ở đến năm 2030 đạt 203.691.600 m2. Tổng diện tích sàn tăng thêm trong cả giai đoạn 2021 - 2030 là 98.273.905 m2 sàn; trong đó, phân khúc nhà ở thương mại đóng góp 42.979.750 m2 sàn.

Đặc biệt, phân khúc nhà ở xã hội được đẩy mạnh với mục tiêu tăng thêm 5.096.811 m2 sàn (tương đương khoảng 72.812 căn) để giải quyết bài toán an cư cho người thu nhập thấp và công nhân. Riêng giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt chỉ tiêu hoàn thành 56.133 căn nhà ở xã hội với diện tích 4.096.371 m2 sàn. Đối với loại hình nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, dự kiến tăng thêm 50.197.344 m2 sàn.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu đề ra, thành phố dự kiến cần nguồn vốn khoảng trên 930.758 triệu đồng và quỹ đất dành riêng cho nhà ở xã hội là 187,5 ha.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, thành phố xác định 8 nhóm giải pháp thực hiện xuyên suốt, bao gồm: Hoàn thiện thể chế chính sách về nhà ở; quy hoạch và phát triển quỹ đất; nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án; phát triển nhà ở theo Chiến lược quốc gia và kế hoạch của địa phương; huy động nguồn vốn và chính sách thuế; phát triển thị trường bất động sản; cải cách thủ tục hành chính, đầu tư; và các nhóm giải pháp khác.

Đối với các Chủ đầu tư, thành phố yêu cầu tuyệt đối tuân thủ quy hoạch, đảm bảo nguồn vốn và tiến độ dự án, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo thông tin về dự án bất động sản. UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm triển khai tại địa bàn, phối hợp lập quy hoạch xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị đồng bộ.