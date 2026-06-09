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Hải Phòng đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng tu bổ Khu di tích đền Kiếp Bạc

Đỗ Hoàng

09/06/2026, 16:07

Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích đền Kiếp Bạc có tổng mức đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028…

Khu di tích đền Kiếp Bạc được đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo.
Khu di tích đền Kiếp Bạc được đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo.

Ngày 9/6, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích đền Kiếp Bạc với tổng mức đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2028.

Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện hệ thống di tích, cơ sở hạ tầng và cảnh quan Khu di tích Kiếp Bạc theo Quy hoạch tổng thể Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích đền Kiếp Bạc do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hải Phòng.

Dự án có mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống thờ tự, phục hồi các nghi lễ truyền thống trong lễ hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Thông qua việc phục hồi hố khai quật khảo cổ học năm 1972, dự án tiếp tục làm rõ các giá trị nổi bật toàn cầu, tính xác thực và tính toàn vẹn của di sản theo khuyến nghị của UNESCO.

Dự án cũng xây dựng không gian cảnh quan hài hòa, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của người dân, hướng tới quảng bá giá trị di tích, khai thác hiệu quả tiềm năng, tài nguyên du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án gồm nhiều hạng mục tu bổ, tôn tạo và đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Khu di tích Kiếp Bạc và các di tích liên quan. Trong đó, tập trung chỉnh trang cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tu bổ Nghi môn, xây dựng các công trình phục vụ quản lý, trưng bày hiện vật, bảo tồn và phát huy giá trị các hố khai quật khảo cổ học tại đền Kiếp Bạc. Tu bổ, tôn tạo Đền Bắc Đẩu, Đền Nam Tào, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phụ trợ, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước và cảnh quan đồng bộ.

Dự án còn triển khai cải tạo, phục hồi cảnh quan sinh thái tại Cồn Kiếm, xây dựng Miếu Cửu Thiên Vũ Đế cùng các hạng mục kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đầu tư khu xử lý nước thải công suất 250m3/ngày đêm và hệ thống thu gom nước thải, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững.

Theo UBND TP. Hải Phòng, dự án án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích đền Kiếp Bạc được thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2028, trong đó, từ quý 1 đến quý 2/2026 chuẩn bị đầu tư, từ quý 3/2026 đến quý 4/2027 thi công xây dựng, quý 1/2028 hoàn thành đưa vào sử dụng.

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Từ khóa:

đầu tư di tích Kiếp Bạc dự án phát huy giá trị di tích hải phòng phát triển du lịch bền vững phục hồi lễ hội truyền thống tu bổ Khu di tích đền Kiếp Bạc

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