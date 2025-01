Hải Phòng dự báo thu ngân sách nội địa giai đoạn 2025 – 2027 suy giảm

Theo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước của thành phố Hải Phòng, số thu ngân sách nội địa của kế hoạch thu ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2025-2027 có nhiều biến động với xu hướng giảm sâu trước khi tăng trở lại vào năm 2027 nên số thu nội địa trung bình từng năm giai đoạn này thấp hơn so với số thu thực hiện của năm 2024.

SỐ THU NĂM 2026 SỤT GIẢM

Theo dự báo tại kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2025-2027 của UBND TP. Hải Phòng, số thu ngân sách của thành phố cảng có nhiều biến động. Số thu ngân sách năm 2025, năm đầu kỳ kế hoach tài chính 3 năm, có xu hướng tăng nhẹ so với số thu đã thực hiện năm 2024. Số thu ngân sách năm 2026 giảm mạnh so với số thu đạt được của năm 2025 và tăng nhẹ trở lại vào năm 2027. Tuy nhiên, theo kế hoach tài chính kỳ 3 năm 2025-2027, số thu ngân sách từng năm của Hải Phòng trong thời gian này cũng chưa bằng được số thu của năm 2024.

Cụ thể, năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hải Phòng đạt hơn 118.255 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 67.046 tỷ đồng, thu nội địa đạt 50.068 tỷ đồng. Theo kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2025-2027, số thu ngân sách năm 2025 của Hải Phòng được giao kế hoạch thu hơn 117.379 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với số thu ngân sách thực hiện được trong năm 2024.

Trong cơ cấu số thu ngân sách năm 2025, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được giao hơn 66.379 tỷ đồng, thấp hơn gần 400 tỷ đồng so với số thu này của năm 2024. Ngược lại, số thu ngân sách nội địa được giao kế hoạch thu 51.000 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với số thu nội địa đã đạt được năm 2024.

Năm 2026, tổng thu ngân sách của Hải Phòng được lên kế hoạch thu là hơn 109.079 tỷ đồng, giảm hơn 8.300 tỷ đồng so với tổng số thu ngân sách năm 2025. Trong đó, số thu ngân sách nội địa được lên kế hoạch thu hơn 41.868 tỷ đồng, giảm hơn 9.132 tỷ đồng so với số thu nội địa năm 2025. Số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu được lên kế hoạch thu hơn 67.211 tỷ đồng, tăng hơn 832 tỷ đồng so với số thu đã đạt được năm 2025. Do số thu ngân sách nội địa giảm mạnh, giảm hơn 9.132 tỷ đồng so với số thu năm trước nhưng số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu vẫn tăng nhẹ nên tổng thu ngân sách cả năm 2026 chỉ giảm hơn 8.300 tỷ đồng so với năm 2025.

Năm 2027, Hải Phòng đặt kế hoạch thu ngân sách đạt hơn 113.444 tỷ đồng. Trong đó, số thu ngân sách nội địa hơn 43.668 tỷ đồng, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 69.776 tỷ đồng. Như vậy, số thu ngân sách nội địa tăng hơn 1.800 tỷ đồng, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng hơn 2.565 tỷ đồng so với năm 2026 sẽ đưa tổng số thu ngân sách năm 2027 tăng hơn 4.365 tỷ đồng so với năm 2026.

Báo cáo của UBND TP. Hải Phòng dự báo, tổng thu ngân sách ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027 là hơn 339.902 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách nội địa kế hoạch tài chính 3 năm được dự báo đạt hơn 136.536 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 203.366 tỷ đồng.

TĂNG CHI CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Trên cơ sở kế hoạch thu ngân sách 3 năm, Hải Phòng cũng có kế hoạch chi ngân sách nhà nước 3 năm 2025 - 2027 với tổng số chi hơn 129.259 tỷ đồng ngân sách cho chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Trong số này, Hải Phòng dự chi hơn 65.940 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, dự chi hơn 63.319 tỷ đồng cho chi thường xuyên. Số chi cho đầu tư phát triển các năm được xác định cụ thể như năm 2025, chi hơn 24.981 tỷ đồng; năm 2026 chi hơn 19.462 tỷ đồng và năm 2027 chi hơn 21.497 tỷ đồng cho đầu tư phát triển.

Với cơ cấu chi ngân sách trên, số chi cho đầu tư phát triển trong giai đoạn 3 năm 2025 - 2027 của Hải Phòng đã chiếm hơn 51,1% tổng chi ngân sách địa phương. Với mức chi này, tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển của Hải Phòng được xác định cao hơn nhiều tỷ lệ chi bình quân cho đầu tư phát triển của các tỉnh, thành trong cả nước.

Từ năm 2021, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025, Hải Phòng đã có nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn với tổng vốn đầu tư công hơn 107.558 tỷ đồng. Trong số này, có hơn 100.586 tỷ đồng (chiếm tới 93,5%) là nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố, hơn 4.077 tỷ đồng là nguồn vốn ngân sách trung ương và hơn 2.894 tỷ đồng là nguồn vốn ODA.

Tuy nhiên, từ năm 2021-2024, Hải Phòng đã có 9 lần điều chỉnh bổ sung, giảm nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố. Sau các lần điều chỉnh, tổng vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố được điều chỉnh còn hơn 95.584 tỷ đồng, giảm hơn 5.000 tỷ đồng so với kế hoạch giao vốn đầu tư công từ đầu nhiệm kỳ.

Về phân bổ vốn đầu tư công, đến hết năm 2024, Hải Phòng đã phân bổ hơn 86.887 tỷ đồng vốn đầu tư công, thấp hơn 8.697 tỷ đồng so với tổng số vốn đầu tư công được giao là hơn 95.584 tỷ đồng. Cụ thể, giai đoạn 2021-2023, Hải Phòng có kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách thành phố tổng cộng hơn 57.051 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua báo cáo quyết toán chi ngân sách 3 năm 2021-2023, số vốn phân bổ thực tế mới đạt hơn 42.744 tỷ đồng, hụt chi hơn 14.307 tỷ đồng so với dự toán kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công được giao. Nguyên nhân việc phân bổ đầu tư công giai đoạn này thấp hơn kế hoạch là do Hải Phòng bị hụt một số nguồn thu ngân sách từ cơ sở sản xuất và thu tiền sử dụng đất.

Năm 2024, tổng vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố được giao hơn 19.217 tỷ đồng nhưng Hải Phòng đã bổ sung, thực hiện chi hơn 21.081 tỷ đồng ngân sách địa phương cho đầu tư công, tăng hơn 1.864 tỷ đồng so với kế hoạch. Năm 2025, kế hoạch giao dự toán chi hơn 19.940 tỷ đồng vốn đầu tư công, Hải Phòng đã điều chỉnh, phê duyệt tăng vốn đầu tư công lên thành 23.061 tỷ đồng, tăng hơn 3.121 tỷ đồng so với kế hoạch.

Như vậy, giai đoạn 2021-2023 nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách giảm hơn 14.307 tỷ đồng nhưng giai đoạn 2024 – 2025 nguồn vốn đầu tư công lại tăng hơn 4.985 tỷ đồng. Do đó, tổng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 chỉ thấp hơn 8.697 tỷ đồng so với tổng dự toán được giao.