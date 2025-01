Hải Phòng thu hút hơn 3,3 tỷ USD vốn đầu tư trong tháng 1/2025

Chiều ngày 16/01, tại Hội nghị công bố quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư trong KCN, KKT tháng 01/2025, UBND thành phố Hải Phòng đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án đầu tư trong nước và FDI, với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 3,3 tỷ USD.

Cụ thể, Dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát do Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát làm chủ đầu tư, được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt quy hoạch tổng thể vào năm 2010 sẽ tăng vốn thêm 62.746 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư lên thành 69.087 tỷ đồng.

Dự án được triển khai xây dựng trên diện tích đất 584,94 ha, tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Bốn dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp được cấp mới, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng (giai đoạn 2) do Công ty cổ phần KCN Quốc tế Hải Phòng làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô diện tích là 197,16 ha với tổng vốn đầu tư 2.782,72 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo (giai đoạn 1) của Công ty cổ phần Idico Vinh Quang với quy mô diện tích 226,01 ha và tổng vốn đầu tư là 3.550,804 tỷ đồng.

Thứ 3 là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ 3 do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô diện tích lên tới 652,73 ha với tổng vốn đầu tư là 8.094,4 tỷ đồng; tiếp theo là dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát của Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes với quy mô 200,39 ha, tổng vốn đầu tư 2.252,671 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cho 6 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 122,65 triệu USD. Trong đó, cấp mới Dự án nhà máy sản xuất phụ tùng xe ô tô của nhà đầu tư Trakmotive Global Industrial Inc tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với tổng vốn đầu tư là 60 triệu USD, quy mô 11.400 tấn/năm; Dự án sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp của Công ty TNHH Hogetsu Việt Nam (Nhật Bản) với vốn đầu tư 12,4 triệu USD, quy mô 15.600 tấn sản phẩm/năm; Dự án sản xuất, gia công nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm, pha chế đồ uống tại KCN DEEP C 2B của Công ty TNHH Ascent Việt Nam (Hong Kong), có tổng vốn đầu tư 12,5 triệu USD.

Tiếp theo là Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gia công linh kiện, bộ phận bằng nhựa cho các thiết bị điện tử gia dụng tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền do Công ty TNHH Hanmiflexible Vina (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư là 10 triệu USD, quy mô 6.200 tấn/năm; Dự án xây dựng nhà máy sản xuất các loại linh kiện, lắp ráp sản phẩm điện tử của nhà đầu tư Great Eagle Co., Ltd (Seychelles) tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD, quy mô 2.650 tấn/năm; Dự án nhà máy sản xuất các bộ phận của nồi hơi của Công ty TNHH sản xuất Việt Nam hàn đặc biệt Pourin được tăng vốn đầu tư từ 41,25 triệu USD lên 59 triệu USD (tăng 17,75 triệu USD), công suất 55.000 tấn.

Theo ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Hải Phòng hiện đang là địa phương đứng tốp đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Đến nay, thành phố đã thu hút được 1000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ với số vốn là 32,6 tỷ USD, 231 dự án đầu tư trong nước với số vốn là 13,7 tỷ USD, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, chế biến tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải là 22,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 80% tổng thu hút đầu tư nước ngoài của toàn thành phố Hải Phòng. Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp hiện nay đã lên đến 64,3%, suất đầu tư bình quân trên 1 ha của thành phố Hải Phòng vào khoảng 12 triệu USD/ha gấp hơn 3 lần suất đầu tư 4 triệu đô la Mỹ/ha bình quân của cả nước.

Trong những năm gần đây, thu hút đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng có sự tăng trưởng vượt bậc. Tính từ tháng 1/2021 đến nay, thu hút đầu tư của Hải Phòng đã đạt 14,5 tỷ USD (vượt chỉ tiêu kế hoạch thu hút đầu tư nhiệm kì 2021-2025 là 12,5-15 đô la Mỹ), bằng 74% giai đoạn 1993 – 2020 (19,6 tỷ đô la Mỹ), bình quân thu hút được 3,6 tỷ USD/năm.

Hải Phòng đã và đang trở thành cứ điểm của nhiều nhà đầu tư lớn, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nổi bật là các dự án của Tập đoàn LG, Tập đoàn SK, dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast...