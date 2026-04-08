Hải Phòng dừng thực hiện dự án khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

Dự án Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (cũ) có tổng mức đầu tư 1.550 tỷ đồng được đề nghị dừng thực hiện do đã sáp nhập Hải Dương với Hải Phòng…

UBND thành phố Hải Phòng đang đề nghị HĐND thành phố thông qua nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương tổng mức đầu tư 1.550 tỷ đồng vì sau khi sáp nhập (ngày 1/7/2025) toàn bộ các sở ban ngành của thành phố Hải Phòng mới đã chuyển về Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố tại phường Thuỷ Nguyên.

Dự án đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương được HĐND tỉnh Hải Dương (cũ) quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 8/12/2023, được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 12/7/2024. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng) làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 1.550 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Hải Dương (cũ), thời gian thực hiện 2024 – 2029.

Dự án Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (cũ) có quy mô các khối nhà cao 7-9 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm diện tích sàn tầng hầm) khoảng 26.178m2 là nơi làm việc của Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở ban ngành, trung tâm phục vụ hành chính công và tiếp công dân của tỉnh Hải Dương (cũ).

Dự án đã hoàn thành công tác tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và được UBND tỉnh Hải Dương (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 28/5/2025. Trước đó, tháng 8/2024, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương tỷ lệ 1/500.

Tháng 7/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng) đã có quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, dự toán chi phí và thời gian thực hiện một số công việc giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng 6 gói thầu. Gói thầu số 01 tư vấn khảo sát xây dựng đã thực hiện xong. Gói thầu số 02 lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn đã thực hiện xong, chủ đầu tư đã có văn bản xin ý kiến các đơn vị liên quan về thiết kế cơ sở. Gói thầu số 03 thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, đơn vị tư vấn đã thẩm tra phát hành báo cáo kết quả thẩm tra.

Gói thầu số 04 Lập nhiệm vụ, dự toán cấp giấy phép môi trường, đã thực hiện xong và chủ đầu tư đã phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Gói thầu số 05 Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, đơn vị tư vấn đã thực hiện đạt 60% khối lượng. Gói thầu số 06 tư vấn khảo sát địa hình và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đơn vị tư vấn đã thực hiện xong việc khảo sát được chủ đầu tư nghiệm thu.

Tuy nhiên, ngày 28/4/2025, HĐND tỉnh Hải Dương (cũ) đã quyết định tạm dừng tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND. Ngày 29/4/2025, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) đã có quyết định tạm dừng triển khai các dự án đầu tư công trong quá trình thực hiện kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy đối với 29 dự án và 1 đề án xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã. Sau đó, chủ đầu tư đã chủ động chỉ đạo đơn vị tư vấn tạm dừng thực hiện các công việc tiếp theo của dự án.

Ngày 12/6/2025, Quốc hội có Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố Hải Phòng. Sau khi sáp nhập (ngày 1/7/2025), các sở ban ngành của thành phố Hải Phòng đã chuyển về Trung tâm Chính trị - Hành chính tại phường Thuỷ Nguyên và các trụ sở trong trung tâm thành phố.

Do đó, việc đề xuất dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (cũ) là cần thiết. UBND TP. Hải Phòng cho rằng căn cứ vào quy định của pháp luật và tình hình triển khai thực hiện dự án, dự án đủ điều kiện dừng thực hiện để quyết toán theo quy định. Thẩm quyền quyết định dừng chủ trương đầu tư dự án thuộc về HĐND thành phố Hải Phòng.