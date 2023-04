Hải Phòng gia hạn thời gian đăng ký thực hiện 3 dự án khu đô thị 26.000 tỉ đồng

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thuỵ; Dự án xây dựng khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão; Dự án khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An đều được gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án đối với nhà đầu tư có nhu cầu. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký là ngày 5/5/2023.

Được biết vào tháng 2/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã thông báo mời nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án trên. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký nhưng mỗi dự án chỉ có một nhà đầu tư, hoặc một liên danh nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện cả 3 dự án, để thu hút thêm nhà đầu tư quan tâm. Những nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án thì không phải nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Qua tìm hiểu, Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thuỵ có tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 240,6 ha. Cơ cấu sản phẩm nhà ở là nhà ở xã hội (13,9ha); nhà ở liền kề (36,6ha); biệt thự (18,8ha)… khi hoàn thiện sẽ phục vụ cho 48.000 người. Sơ bộ chi phí thực hiện dự án hơn 21.609 tỉ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, giái phóng mặt bằng 1.608 tỉ đồng.

Dự án nhằm xây dựng khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị… tại cửa ngõ phía Nam thành phố. Hết thời hạn đăng ký dự thầu lúc 23 giờ 59 phút ngày 19/3, chỉ có 1 nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là Công ty cổ phần Vinhomes.

Tương tự, Dự án xây dựng khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão có diện tích sử dụng đất dự kiến 34,86 ha. Quy mô dân số 4.424 người. Sơ bộ chi phí thực hiện dự án hơn 3.262 tỉ đồng; chi phí bồi thường hoàn trả tài sản công, hỗ trợ, tái định cư dự kiến hơn 175 tỉ đồng. Dự án nhằm xây dựng khu đô thị mới tại thị trấn An Lão, để phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn. Hết thời hạn đăng ký vào 9h ngày 25/3, dự án cũng chỉ có 1 nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là Liên danh An Phúc - bất động sản Mỹ.

Còn Dự án khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An có diện tích đất dự kiến sử dụng 8,23 ha. Quy mô dân số 4.100 người. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp gồm 550 căn chung cư, tổng diện tích sử dụng đất 6.587m2; nhà ở liên kế thấp tầng 172 căn, tổng diện tích sử dụng đất 15.676,5m2; quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 5.882,1m2.

Sơ bộ chi phí thực hiện dự án hơn 1.103 tỉ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 74 tỷ đồng, nhằm mục đích xây dựng mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình hỗn hợp đa chức năng và nhà ở... góp phần tạo diện mạo đô thị mới cho quận Kiến An và TP.Hải Phòng. Hết thời hạn đăng ký lúc 9 giờ ngày 25/3 cũng chỉ có 1 nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện là Liên danh Công ty TNHH PG Invest và Công ty cổ phần TTD Holdings đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.