Hải Phòng khởi công Dự án xây dựng khu phức hợp dịch vụ DEEP C giai đoạn 2

Lễ động thổ Dự án Khu Phức hợp Dịch vụ DEEP C giai đoạn 2 tại Khu Công nghiệp DEEP C 2 đã diễn ra tại phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Dự án Khu Phức hợp Dịch vụ DEEP C bao gồm: khu tòa nhà văn phòng, tòa nhà dịch vụ cung cấp văn phòng, phòng hội nghị, hội thảo, nhà hàng, khu dịch vụ ngoài trời bao gồm sân thể thao, khu tổ chức sự kiện, bãi đỗ xe…

Giai đoạn 1 của Dự án bao gồm: khu tòa nhà văn phòng, trạm cứu hỏa và sân bóng với tổng diện tích 630 m2 đã được hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý 1/2022. Dự án giai đoạn 1 giúp nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng tại khu công nghiệp Deep C; tổ chức hiệu quả một số sự kiện ngày hội thể thao và các sự kiện chung của Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C tại Hải Phòng.

Giai đoạn 2 của Dự án bao gồm: khu tòa nhà dịch vụ và mở rộng khu dịch vụ ngoài trời. Cụ thể, tòa nhà Dịch vụ được thiết kế và xây dựng với nhiều cải tiến sinh thái để đạt Chứng nhận công trình xanh LEED hạng Vàng, nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng của DEEP C. Đồng thời, cung cấp cơ sở vật chất hiện đại, có thể tổ chức các hoạt động cộng đồng ý nghĩa cho doanh nghiệp và người lao động trong khu công nghiệp. Đây cũng là một sáng kiến quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, đưa DEEP C trở thành khu công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ động thổ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ nhấn mạnh Dự án xây dựng khu phức hợp dịch vụ DEEP C (giai đoạn 2) sẽ đem lại lợi ích lớn cho nhà đầu tư, đóng góp tích cực vào phát triển sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, đồng thời cũng tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Hải Phòng trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư.

Còn theo ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, với hàng loạt tiện ích và dịch vụ mới như: không gian văn phòng hiện đại, phòng hội nghị, nhà hàng, khu dịch vụ ngoài trời…, Khu phức hợp dịch vụ này sẽ là một tài sản giá trị đối với DEEP C và khách hàng, một nơi không chỉ để làm việc mà còn để kết nối và giải trí. Dự án đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của DEEP C, đồng thời là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Bỉ.

Được biết, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ là dự án hợp tác đầu tiên giữa nhà đầu tư đến từ vương quốc Bỉ và thành phố Hải Phòng. Đây cũng là dự án lớn nhất của hai bên, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố.

Đến thời điểm hiện tại, tổ hợp Khu công nghiệp Deep C đã thu hút được 152 dự án đầu tư thứ cấp trong các ngành công nghiệp và dịch vụ logistics, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,5 tỷ USD, trong đó có nhiều dự án chất lượng cao của các nhà đầu tư nổi tiếng đến từ nước ngoài.