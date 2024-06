Hải Phòng kiên quyết giải toả dứt điểm khu vực gầm cầu An Đồng

Ngày 9/6, nguồn tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có văn bản chỉ đạo UBND các quận huyện Lê Chân, An Dương giải toả dứt điểm khu vực gầm cầu An Đồng để hoàn thành việc xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang an toàn cầu và mở đường gom phục vụ đóng nút giao dải phân cách giữa trên quốc lộ 5 tại nút giao PG An Đồng theo đề nghị của VIDIFI.

HÀNH LANG GẦM CẦU BỊ XÂM PHẠM

Trước đó, ngày 14/5, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) có văn bản gửi UBND TP. Hải Phòng và Cục đường bộ Việt Nam đề nghị giải toả vi phạm hành lang an toàn khu vực gầm cầu An Đồng (tại Km96+077 trên quốc lộ 5 kéo dài) và xây dựng đường gom dân sinh khu vực.

Theo VIDIFI, thực hiện việc quản lý, bảo trì quốc lộ 5 từ Km11+135 đến Km113+252, VIDIFI đã tăng cường công việc tuần đường, tuần kiểm, phát hiện vi phạm hành lang, thực hiện ngăn chặn và báo cáo cơ quan chức năng xử lý giải toả vi phạm. Tại cầu An Đồng (nối quận Lê Chân với huyện An Dương), tình trạng xâm phạm hành lang gầm cầu đã diễn ra trong thời gian dài từ trước khi VIDIFI tiếp nhận.

Để thực hiện ngăn chặn vi phạm, năm 2019, VIDIFI đã báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) chấp thuận chủ trương xây dựng hệ thống hàng rào bảo vệ hành lang đường bộ dưới gầm cầu An Đồng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp khó khăn do không giải toả được vi phạm hành lang nên chỉ thực hiện rào được 195m (trong tổng số 680m) phía phường Niệm Nghĩa (quận Lê Chân). Toàn bộ hành làng gầm cầu An Đồng phía xã An Đồng (huyện An Dương) với chiều dài 485m chưa thực hiện được.

Hành lang gầm cầu An Đồng phía phường Niệm Nghĩa (quận Lê Chân) bị biến thành nơi đậu xe khách.

Theo quan sát, tại khu vực gầm cầu An Đồng thuộc phường Niệm Nghĩa, một phần đã được lập hàng rào thép để bảo vệ. Tuy nhiên, tại khu vực từ mép đường gom gầm cầu ra mép sông, có chỗ vẫn tập kết vật liệu xây dựng, có chỗ được sử dụng làm bãi đỗ xe với hàng loạt xe ô tô khách loại 16-29 chỗ. Bên phía xã An Đồng, khu vực gầm cầu có chỗ được rào lại làm bãi đỗ xe tải, chỗ làm bãi chứa phế liệu. Thậm chí có chỗ đường gom sát chân cầu còn bị dựng rừng hàng rào tôn chắn ngang.

Theo VIDIFI, việc tập kết xe, máy móc, vật liệu dưới gầm cầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Tháng 9/2021 đã từng xảy ra vụ cháy kho phế liệu dưới gầm cầu vượt số 10 (Km80+106 thuộc địa phận Hải Phòng. Mới đây, tháng 2/2024 lại xảy ra vụ cháy lán trại tại tại khu vực gầm cầu vượt số 02 (Km16+970 thuộc tỉnh Hưng Yên). Hậu quả các vụ cháy ảnh hưởng đến kết cấu công trình, gây khó khăn cho người dân lưu thông trong thời gian chờ sửa chữa, khắc phục.

Mặt khác, từ khi thi công xong công trình cầu vượt nút giao Cơ Điện (Km94+950) tổ chức giao thông tại nút giao PG An Đồng (Km95+550) đã thay đổi do nút giao này nằm ở khoảng giữa và rất gần 2 dốc cầu là cầu An Đồng (Km96+077) và cầu vượt nút giao Cơ Điện. Hiện tại, nút giao này nằm trong khu vực đông dân cư, có đủ vạch sơn, biển báo nhưng đang là điểm đen tai nạn giao thông.

GIẢI TOẢ BÀN GIAO CHO VIDIFI

Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cầu công trình, ngày 7/5/2024, VIDIFI đã tổ chức mời đại diện các bên gồm Ban an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải TP. Hải Phòng, UBND huyện An Dương, UBND xã An Đồng đi kiểm tra hiện trường. Ban an toàn giao thông và Sở Giao thông vận tải TP. Hải Phòng đã đề nghị giải toả vi phạm hành lang gầm cầu An Đồng, đóng điểm mở nút giao PG An Đồng, đồng thời, mở đường gom gầm cầu An Đồng để xe máy và xe con lưu thông.

VIDIFI đánh giá việc tổ chức lại giao thông tại khu vực cầu vượt nút giao Cơ Điện đến cầu An Đồng là cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông. Trên cơ sở kiến nghị của các bên sau khi kiểm tra hiện trường, VIDIFI đề nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền các cấp giúp đỡ giải quyết dứt điểm giải toả mặt bằng khu vực gầm cầu An Đồng (một phần bên phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân và toàn bộ bên xã An Đồng, huyện An Dương) bàn giao cho VIDIFI để tiếp tục thực hiện việc xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang an toàn gầm cầu.

Hành lang cầu An Đồng phía xã An Đồng (huyện An Dương) bị biến thành nơi đậu xe và bãi chứa phế liệu

VIDIFI đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét chấp thuận chủ trương tổ chức lại giao thông điểm mở PG An Đồng theo phương án đóng dải phân cách giữa tại điểm mở PG An Đồng. Đồng thời, xây dựng hệ thống đường gom dưới gầm cầu An Đồng để người dân lưu thông trên đường gom khi sang đường. Do kinh phí thực hiện chủ yếu là xây dựng đường gom phục vụ nhân dân trong vùng nên đề nghị giao cho địa phương sử dụng nguồn vốn địa phương để thực hiện việc tổ chức giao thông khu vực cho phù hợp với thực tế.

Trên cơ sở đề xuất của VIDIFI, ngày 28/5, UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, trong đó, giao cho UBND các quận huyện Lê Chân, An Dương khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông cầu An Đồng. Giải toả dứt điểm và bàn giao cho VIDIFI mặt bằng khu vực gầm cầu An Đồng để hoàn thành việc xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang an toàn, hoàn thành trong tháng 6/2024.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng giao Sở Giao thông vận tải chủ trì cùng Cục Đường bộ Việt Nam và các sở ngành liên quan xem xét đề xuất phương án tổ chức lại giao thông tại điểm mở PG An Đồng và sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện theo đề nghị của VIDIFI, đề xuất, báo cáo UBND thành phố.