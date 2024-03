Hải Phòng lắp đặt 8 cần chắn tự động tại lối đi tự mở qua đường sắt

Ngày 24/3, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chức năng sử dụng ngân sách để lắp đặt cần chắn tự động tại 8 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội đoạn trên địa bàn Hải Phòng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt.

Theo Ban an toàn giao thông TP. Hải Phòng, trên địa bàn thành phố này hiện có 17 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội (địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng) chưa được xoá bỏ. Đây là những điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông về đường sắt.

Để xử lý dứt điểm các điểm đen về an toàn giao thông đường sắt, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì việc lắp đặt 8 cần chắn tự động tại 8 lối đi tự mở qua đường sắt. Sau khi hoàn thành sẽ bàn giao các cần chắn tự động cho Bộ Giao thông vận tải quản lý, bảo trì.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giao Sở Giao thông vận tải và UBND huyện An Dương thực hiện việc thực hiện sửa chữa, xây dựng 9 đoạn đường gom đường sắt bị xuống cấp. Ngoài ra, UBND huyện An Dương phải xoá 3 lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Theo chỉ đạo, việc sửa chữa, xây dựng đường gom qua đường sắt phải hoàn thành trước các tháng 7 và tháng 9/2024. Việc xoá 3 lối đi tự mở qua đường sắt phải hoàn thành trong năm 2024. Chủ tịch TP. Hải Phòng cũng đồng ý chủ trương dịch chuyển vị trí lối đi tự mở qua đường sắt tại Km 85+750 sang vị trí Km 85+740 để mở lối đi cho người dân.

Đối với vấn đề an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 đoạn qua địa phận Hải Phòng, các ngành chức năng rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, điểm bất cập trong tổ chức giao thông để tiến hành sửa chữa, khắc phục các điểm đen này.

Đối với Quốc lộ 10, Hải Phòng sẽ thực hiện lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng toàn tuyến trên địa bàn thành phố từ nguồn vốn ngân sách. UBND huyện Tiên Lãng cùng chủ đầu tư BOT Quốc lộ 10 đoạn qua địa phận Hải Phòng, cần xử lý các phương tiện tránh trạm thu phí BOT Quốc lộ 10 bằng phương án lắp barie theo hướng bê tông để ngăn ngừa phương tiện giao thông cơ giới “né” trạm BOT, đi vào đường giao thông liên thôn, liên xã.

Theo ghi nhận từ Ban an toàn giao thông TP. Hải Phòng, năm 2023, tại các QL5, QL10, tuyến đường sắt qua Hải Phòng đã xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông khiến 33 người bị tử vong, 26 người bị thương, số vụ tại nạn giao thông tại 3 tuyến đường này chiếm 24,6% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn Hải Phòng. Chỉ riêng 2 tháng đầu năm 2024, tại 3 tuyến giao thông này đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông khiến 14 người tử vong, 21 người bị thương.

Theo đánh giá của UBND TP. Hải Phòng, số vụ tai nạn giao thông tại 3 tuyến đường có diễn biến phức tạp, có chiều hướng tăng cao so với trước. Nguyên nhân chính một phần do ý thức người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, một phần do chưa xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, thiếu hệ thống chiếu sáng đèn đường tại khu vực đông dân cư, nút giao vào ban đêm và tổ chức phần luồng giao thông chưa hợp lý.