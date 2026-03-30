Hải Phòng sẽ miễn phí hạ tầng đối với xăng dầu, khí hoá lỏng

Ngày 29/3/2026, UBND TP. Hải Phòng tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP. Hải Phòng, thời gian qua, xung đột tại khu vực Trung Đông đã gây tác động trực tiếp đến nguồn cung và giá xăng dầu tại thị trường trong nước, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hàng lỏng đang phải đối mặt với không ít thách thức.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí hoá lỏng.

Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí trên địa bàn thành phố đã trình bày những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp đang phải đối mặt; đồng thời kiến nghị lãnh đạo thành phố có giải pháp, tham mưu cho Chính phủ kịp thời tháo gỡ các khó khăn, nhất là chính sách thuế, một số khó khăn khi triển khai Nghị định 34/2025/NĐ-CP.

Chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu, khí qua cảng Hải Phòng đang gặp phải, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, cho biết thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng đã chỉ đạo các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng, dầu qua cảng Hải Phòng. Đặc biệt, Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất chủ trương để UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét ban hành nghị quyết miễn giảm mức phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng xuống còn 0 đồng đối với mặt hàng xăng dầu, khí hóa lỏng trong các tháng cuối năm 2026.

Ông Cường đề nghị Chi cục Hải quan khu vực III, cảng vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi HĐND thành phố ban hành nghị quyết, bảo đảm việc thực hiện kịp thời, công khai, đúng quy định, đúng đối tượng, thực chất và hiệu quả.

Đại diện doanh nghiệp nêu những khó khăn và kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí hoá lỏng.

Cơ quan hải quan và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát, rút ngắn tối đa thời gian tiếp nhận, bốc dỡ, thông quan đối với xăng dầu, khí hóa lỏng, tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh, không để ách tắc hàng hóa, ảnh hưởng tiến độ nhập khẩu, cung ứng cho thị trường.

Ông Cường yêu cầu cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến, chủ động nắm bắt, tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Sở Công thương được giao chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu trên địa bàn, chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, gián đoạn nguồn cung. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, ngừng bán hàng không lý do chính đáng, đảm bảo thị trường vận hành ổn định.