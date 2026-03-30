Hải Phòng sẽ miễn phí hạ tầng đối với xăng dầu, khí hoá lỏng
Đỗ Hoàng
30/03/2026, 07:50
UBND TP. Hải Phòng dự định sẽ trình HĐND thành phố xem xét ban hành nghị quyết miễn giảm phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng xuống mức 0 đồng đối với các mặt hàng xăng dầu, khí hoá lỏng...
Ngày 29/3/2026, UBND TP. Hải Phòng tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng trên địa bàn thành phố.
Theo UBND TP. Hải Phòng, thời gian qua, xung đột tại khu vực Trung Đông đã gây tác động trực tiếp đến nguồn cung và giá xăng dầu tại thị trường trong nước, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hàng lỏng đang phải đối mặt với không ít thách thức.
Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí trên địa bàn thành phố đã trình bày những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp đang phải đối mặt; đồng thời kiến nghị lãnh đạo thành phố có giải pháp, tham mưu cho Chính phủ kịp thời tháo gỡ các khó khăn, nhất là chính sách thuế, một số khó khăn khi triển khai Nghị định 34/2025/NĐ-CP.
Chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu, khí qua cảng Hải Phòng đang gặp phải, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, cho biết thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng đã chỉ đạo các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng, dầu qua cảng Hải Phòng. Đặc biệt, Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất chủ trương để UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét ban hành nghị quyết miễn giảm mức phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng xuống còn 0 đồng đối với mặt hàng xăng dầu, khí hóa lỏng trong các tháng cuối năm 2026.
Ông Cường đề nghị Chi cục Hải quan khu vực III, cảng vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi HĐND thành phố ban hành nghị quyết, bảo đảm việc thực hiện kịp thời, công khai, đúng quy định, đúng đối tượng, thực chất và hiệu quả.
Cơ quan hải quan và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát, rút ngắn tối đa thời gian tiếp nhận, bốc dỡ, thông quan đối với xăng dầu, khí hóa lỏng, tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh, không để ách tắc hàng hóa, ảnh hưởng tiến độ nhập khẩu, cung ứng cho thị trường.
Ông Cường yêu cầu cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến, chủ động nắm bắt, tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Sở Công thương được giao chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu trên địa bàn, chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, gián đoạn nguồn cung. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, ngừng bán hàng không lý do chính đáng, đảm bảo thị trường vận hành ổn định.
Điều chỉnh giá xăng dầu ngay khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên
22:55, 20/03/2026
Thủ tướng đồng ý chủ trương ứng ngân sách hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu
15:12, 20/03/2026
Tăng cường kiểm soát buôn lậu xăng dầu trong bối cảnh thị trường biến động
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Nội đẩy mạnh tiết kiệm điện năm 2026
Ngày 28/3/2026, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 trên địa bàn Hà Nội...
Chính phủ tạm ứng 8.000 tỷ đồng bổ sung Quỹ bình ổn giá xăng dầu
Chính phủ quyết định tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nhằm hạ nhiệt áp lực tăng giá và giữ ổn định thị trường trong nước…
Giữa đại ngàn Pù Luông, người dân “ươm” sinh kế từ rau sạch
Khi du lịch phát triển, nhu cầu thực phẩm sạch tại xã miền núi Pù Luông (Thanh Hoá) ngày càng tăng. Nắm bắt cơ hội đó, người dân địa phương đã liên kết sản xuất rau an toàn, từng bước hình thành mô hình kinh tế hiệu quả giữa đại ngàn.
Đề xuất 7 nhóm giải pháp “hóa giải” thách thức từ xung đột tại Trung Đông
Theo Ban IV, những đứt gãy về chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát chi phí đẩy và sự sụt giảm đơn hàng… từ ảnh hưởng “vòng xoáy” xung đột tại Trung Đông đang tạo áp lực khắc nghiệt lên sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp, buộc phải kích hoạt các rào chắn bảo vệ và tìm kiếm cơ hội từ trong khủng hoảng…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: