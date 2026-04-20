Ông Đỗ Thành Trung được bầu là Chủ tịch thành phố Hải Phòng

Đỗ Hoàng

20/04/2026, 11:45

Ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng được HĐND TP. Hải Phòng khoá XVII bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031…

Ông Đỗ Thành Trung, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ông Đỗ Thành Trung, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 20/4, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hải Phòng khoá XVII bầu ông Đỗ Thành Trung (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính), Phó bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, quê quán tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), nguyên là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2023, đến năm 2025 khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập vào Bộ Tài chính, ông Đỗ Thành Trung được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Đến tháng 3/2026, ông Đỗ Thành Trung được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thành Trung bày tỏ vinh dự khi được HĐND thành phố tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông Trung cho biết bản thân ông sẽ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy và UBND thành phố, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm để cùng tập thể lãnh đạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, UBND TP. Hải Phòng sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát, xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Từ đó, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030 đạt mục tiêu tăng trưởng 13-14%/năm, phát huy vai trò thành phố trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ giao thương quốc tế phát triển công nghiệp cùng dịch vụ cảng biển logistics.

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII cũng đã bầu 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố (gồm các ông Lê Anh Quân, Vũ Tiến Phụng, Lê Trung Kiên, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân và Hoàng Minh Cường) cùng 14 Uỷ viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, ngày 9/4/2026, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 136-QĐNS/TW chuẩn y ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Hải Phòng hình thành cực tăng trưởng kinh tế mới

06:20, 05/09/2025

Hải Phòng hình thành cực tăng trưởng kinh tế mới

Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố

10:18, 23/09/2025

Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung HĐND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031 phát triển kinh tế - xã hội

Đọc thêm

Dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ hơn 19.600 tỷ đồng lên gần 23.000 tỷ đồng, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2028...

Hải Phòng thực hiện miễn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng đối với mặt hàng xăng, dầu, khí đến hết năm 2026…

Trong bối cảnh năm 2026 với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nền kinh tế nước ta nói chung và Đà Nẵng nói riêng đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả hơn. Điều này đòi hỏi môi trường đầu tư, kinh doanh phải ngày càng an toàn, minh bạch, ổn định, góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý và nâng cao niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư...

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không ổn định nhằm hỗ trợ các hãng bay Việt Nam duy trì hoạt động trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu tác động từ xung đột Trung Đông...

Tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới được đặt ra với mục tiêu rất cao, kéo theo yêu cầu phải gia tăng mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư cho phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh việc mở rộng quy mô vốn đầu tư, yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

1

Giá bán vàng miếng SJC giảm so với cuối tuần trước

Tài chính

2

“Đề kháng” trước tin xấu, cổ phiếu vẫn phân hóa tích cực

Chứng khoán

3

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

Đầu tư

4

Lễ hội “Hương vị Australia 2026” thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam – Australia

Tiêu & Dùng

5

Hà Nội: Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường 70 và quốc lộ 21B trong quý 2/2026

Bất động sản

