Ông Đỗ Thành Trung được bầu là Chủ tịch thành phố Hải Phòng

Sáng 20/4, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hải Phòng khoá XVII bầu ông Đỗ Thành Trung (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính), Phó bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, quê quán tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), nguyên là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2023, đến năm 2025 khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập vào Bộ Tài chính, ông Đỗ Thành Trung được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Đến tháng 3/2026, ông Đỗ Thành Trung được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thành Trung bày tỏ vinh dự khi được HĐND thành phố tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông Trung cho biết bản thân ông sẽ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy và UBND thành phố, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm để cùng tập thể lãnh đạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, UBND TP. Hải Phòng sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát, xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Từ đó, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030 đạt mục tiêu tăng trưởng 13-14%/năm, phát huy vai trò thành phố trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ giao thương quốc tế phát triển công nghiệp cùng dịch vụ cảng biển logistics.

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII cũng đã bầu 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố (gồm các ông Lê Anh Quân, Vũ Tiến Phụng, Lê Trung Kiên, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân và Hoàng Minh Cường) cùng 14 Uỷ viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, ngày 9/4/2026, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 136-QĐNS/TW chuẩn y ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.