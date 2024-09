Hải Phòng, Quảng Ninh nỗ lực phục hồi sản xuất, kinh doanh sau siêu bão

Theo ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, đến thời điểm này, 100% các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã hoạt động trở lại.

Hiện tại, đã có 242/246 đường dây trung thế truyền tải điện Hải Phòng được khôi phục. 720.393/793.850 khách hàng đã cấp điện trở lại, đạt tỷ lệ 92%.

Ông Nguyễn Anh Tuân, Phó Tổng Giám đốc Cônh ty TNHH Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC - HICT) cho biết, do có sự chuẩn bị theo dõi sát sao, và đưa ra các phương án ứng phó kịp thời cả trước, trong và sau bão Yagi, TC - HICT đã hạn chế tối đa thiệt hại.

Đến thời điểm hiện tại, TC - HICT không có sự cố về người trong khu vực Cảng. Các trang, thiết bị chủ chốt (STS, eRTG, xe nâng, hệ thống công nghệ thông tin...) và hàng hóa trong Cảng vẫn hoạt động ổn định.

TC - HICT đã chính thức quay trở lại hoạt động bình thường từ 14 giờ ngày 9/9, bắt đầu giao nhận container và các dịch vụ tại cảng (ngoại trừ dịch vụ cân hàng). Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày TC - HICT đã tiếp nhận tàu cập cầu làm hàng theo đúng kế hoạch.

Ông Nguyễn Tường Anh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cũng chia sẻ, do đã có phương án chủ động phòng ngừa nên Cảng Hải Phòng đã giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão siêu bão Yagi gây ra.

Tính đến ngày 16/9, cơ bản hệ thống cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị, nhà xưởng, khu vực làm việc của Cảng Hải Phòng đã được khôi phục. Các chi nhánh cảng Tân Vũ, Chùa Vẽ và cảng thành viên Cảng Hoàng Diệu các hoạt động được khôi phục trở lại từ ngày 9/9. Riêng Cảng Đình Vũ hoạt động phục vụ khách hàng từ cuối giờ chiều ngày 8/9.

Với các thiết bị bị hư hỏng được khảo sát, Công ty lên phương án khắc phục sửa chữa. Đối với hàng hóa bị tổn thất do bão, Cảng Hải Phòng bàn bạc với khách hàng phương án giải quyết khắc phục hậu quả; nhanh chóng đảm bảo sản xuất được thông suốt.

Tại Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C (Hải Phòng) , ngay trong ngày 9/9, DEEP C đã khôi phục cấp điện cho 95% khách hàng và đến ngày 12/9 đã hoàn thành cấp điện trở lại cho 98% khách hàng, chỉ còn lại một số khách hàng đang cần kiểm tra lại hệ thống của họ để đảm bảo an toàn trước khi đóng điện trở lại.

Nước sạch cũng được cấp trở lại cho toàn bộ (100%) khách hàng. Cùng với đó, DEEP C cũng triển khai hàng loạt hoạt động phòng ngưa rủi ro sau bão trên toàn bộ các Khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP DAP - Vinachem Đình Vũ (Hải Phòng) cho biết, chỉ một ngày sau bão, công ty đã được cấp điện trở lại, hiện tại công nhân vẫn đi làm và toàn bộ dây chuyền sản xuất duy trì hoạt động bình thường, và sau 03 ngày đã sản xuất ra sản phẩm.

Theo thông tin từ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, công ty cũng bị thiệt hại nặng khoảng 15 - 16 tỷ đồng do bão Yagi.

Tuy nhiên với quyết tâm cao nhất để hồi phục sản xuất, toàn bộ cán bộ, công nhân lao động công ty đã được huy động làm cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Ngày 11/9, công ty đã xuất trở lại những lô xi măng đầu tiên sau bão, mỗi ngày công ty xuất 6.000 tấn hàng hóa cung ứng cho thị trường. Cùng với đó, công ty tăng tốc khắc phục hư hỏng thiết bị, nhà xưởng, đến ngày 15/9 bắt nhịp kịp tiến độ sản xuất theo kế hoạch.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đang tập trung mọi nguồn lực để khôi phục nhanh chóng các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến nay, các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cơ bản đã cấp điện trở lại.

Trong đó, đã đóng điện được 44/59 đường dây 110 kV, 27/30 đường dây TBA 10kV; 148/180 đường dây trung áp; cấp điện trở lại cho 228.148/461.678 khách hàng (đạt tỷ lệ gần 50%).

Các trạm bơm tiêu úng tại thị xã Đông Triều (Đức Chính, Việt Dân, Thủy An, Hồng Phong) cũng đã được cấp điện trở lại.

Ngành khai thác than là trụ cột của kinh tế Quảng Ninh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão Yagi. Hàng loạt cơ sở khai thác than bị tê liệt, công trình hạ tầng bị hư hỏng nặng nề. Tuy nhiên, với quyết tâm cao Quảng Ninh đã nhanh chóng triển khai nhiều nỗ lực khôi phục sản xuất.

Hiện tại, toàn bộ ngành than và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại. Các công ty khai thác than đã điều động thiết bị, nhân lực để sửa chữa các cơ sở bị hư hại và khôi phục sản xuất. Nhờ sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, hoạt động khai thác than đã trở lại bình thường chỉ sau một thời gian ngắn.

Các đơn vị kinh doanh du lịch cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định tình hình để đón các đoàn khách.

Tính từ 8/9 đến 13/9 Quảng Ninh đón hơn 6.700 khách quốc tế, 1.100 khách nội địa lưu trú. Tổng số khách tham quan vịnh Hạ Long đạt 8.621 lượt, trong đó 8.145 lượt là khách quốc tế, 476 lượt là khách nội địa...

Việc thông quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng đã được khôi phục từ ngày 9/9/2024, giúp thông suốt các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.