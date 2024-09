Ngành Giáo dục Tuyên Quang khẩn trương khắc phục thiệt hại bão số 3

Thông tin về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của hoàn lưu bão số 3, Giám đốc Sở giáo dục đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ, ông Đình Hưng cho biết nước lũ dâng cao trên địa bàn tỉnh trong những ngày vừa qua đã làm cho nhiều địa bàn trong tỉnh bị ngập sâu, diện rộng.

Có 456/456 trường học với 223.136 học sinh phải nghỉ học từ ngày 07-11/9 để phòng, chống ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Đến ngày 13/9/2024, toàn tỉnh còn 164/456 trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học do địa bàn một số nơi còn bị chia cắt; nhà trường tập trung vệ sinh trường, lớp; gia đình học sinh tập trung dọn dẹp, vệ sinh nhà ở sau lũ lụt.

Theo Giám đốc Sở giáo dục đào tạo Tuyên Quang, do có sự chủ động trong công tác chỉ đạo và xây dựng các phương án phòng, chống bão, lũ nên thiệt hại đối với các nhà trường là không lớn. Đặc biệt là không có thiệt hại về người.

Tính đến nay toàn tỉnh có 33 trường học bị ngập nước, sạt lở đất. Trong đó có 14 trường mầm non, 7 trường tiểu học,7 trường trung học cơ sở, 5 trường trung học phổ thông.

Riêng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Chiêm Hóa bị ngập toàn bộ khu kí túc xá và nhà ăn của học sinh. Sơ bộ có khoảng 2.000 học sinh có nhà bị ngập, sạt lở đất, đồ dùng học tập, sách vở bị lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 3,4 tỷ đồng.

Nhằm khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão, lũ, Sở giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường bị ảnh hưởng của bão lũ huy động giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh phối hợp các lực lượng tại địa phương tiến hành vệ sinh khuôn viên, trường lớp, khử trùng, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau bão. Khắc phục cơ sở vật chất bị hư hại do bão, lũ. Quan tâm, hỗ trợ các gia đình giáo viên, học sinh chịu thiệt hại do bão, lũ, sạt lở đất để kịp thời tổ chức giảng dạy, học tập bình thường.

Từ ngày 13/9/2024, toàn tỉnh có 292/456 trường cho học sinh đi học trở lại. Dự kiến từ ngày 16/9/2024, 455/456 trường cho học sinh đi học trở lại. Riêng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Chiêm Hóa dự kiến cho học sinh đi học trở lại từ 23/9/2024 để sửa chữa, khắc phục hệ thống điện, nước, nhà bếp và kí túc xá của học sinh do bị ngập sâu dài ngày.

Tại tỉnh Tuyên Quang, đoàn công tác Bộ và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đến thăm, trao hỗ trợ cho Sở cùng Trường Mầm non Phan Thiết, Trường Trung học Cơ sở Phan Thiết, Trường Trung học Phổ thông Ỷ La, thành phố Tuyên Quang chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3.

Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ỷ La Hoàng Thị Thu Hằng cho biết toàn bộ 57 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.110 học sinh đã được tuyên truyền, thông tin cụ thể nhằm phòng, chống và tránh bão đảm bảo an toàn. Sau khi nước rút, nhà trường huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên và sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh để vệ sinh trường lớp, kiếm tra, sửa chữa, kiên cố lại cơ sở vật chất, trang thiết bị tại nhà trường để đảm bảo vệ sinh, an toàn, đón học sinh đi học trở lại.

Ngày 14/9 là ngày đầu tiên học sinh Trường Trung học Cơ sở Phan Thiết đi học trở lại với sĩ số 1137/1169 em. Số học sinh nghỉ bởi một số gia đình nước chưa rút hẳn hoặc học sinh bị ốm.

Qua khảo sát thực tế và làm việc với tỉnh Tuyên Quang, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở giáo dục đào tạo, của các nhà trường và xúc động bởi sự kiên cường của các thầy giáo, cô giáo.

Trong những ngày mưa bão, ngập lụt, đội ngũ nhà giáo vẫn luôn ứng trực, hoàn thành nhiệm vụ theo dõi tình hình của học sinh, gia đình học sinh. Cùng với đó là các biện pháp chủ động, khẩn trương, kịp thời phòng nên không quá bị động trước thiên tai, bão lũ. Điều đó khẳng định tinh thần nỗ lực, vượt qua thách thức của các nhà giáo.

Theo Thứ trưởng, trong thời gian qua, Bộ đã có nhiều văn bản chỉ đạo cho công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhà trường tại các địa phương bị ảnh hưởng trước, trong và sau khi bão số 3 diễn ra.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã phát động toàn ngành Giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Đây là những chia sẻ, tương thân, tương ái, hỗ trợ để các nhà trường, giáo viên, học sinh bị thiệt hại do cơn bão gây ra.

Để khắc phục hiệu quả những thiệt hại bão số 3 gây ra, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị ngành Giáo dục Tuyên Quang tiếp tục rà soát, kiểm tra, thống kê và khắc phục sớm các thiệt hại tại các cơ sở giáo dục.

Đối với việc triển khai dạy, học sau mưa bão, lũ lụt, Thứ trưởng nhấn mạnh đảm bảo sự an toàn cho các em học sinh và giáo viên, trong đó đặc biệt lưu ý: “Trường học phải thật sự an toàn mới đón học sinh trở lại trường học tập”.