Thủ tướng đồng ý chủ trương ứng ngân sách hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu
Huyền Vy
20/03/2026, 15:12
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào; đồng thời, đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu...
Ngày 20/3/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn
giá xăng dầu. Cùng dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng
Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.
Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp,
trước diễn biến tình hình Trung Đông và khó khăn trên thị trường dầu mỏ thế giới,
những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban
hành các công điện yêu cầu thực hiện các giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt,
hiệu quả, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong nước.
Thủ tướng đã có các cuộc điện đàm,
gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, cũng như làm việc với Đại sứ các nước tại
Việt Nam đề nghị hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan đã trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh
thuế đối với các mặt hàng xăng dầu nhằm hỗ trợ giá xăng dầu; các tập đoàn,
doanh nghiệp tăng cường sản xuất, cung ứng xăng dầu, than, điện, khí cho nền
kinh tế; thực hiện chuyển đổi năng lượng, với các sản phẩm mới thay thế dần
nhiên liệu hóa thạch; thúc đẩy phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;
tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, trục lợi
trong kinh doanh xăng dầu.
Trong Kỳ điều hành, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu
rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường
hợp nào; giảm tác động tiêu cực từ tình hình khủng hoảng năng lượng tới điều
hành kinh tế vĩ mô; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất, kinh
doanh và tiêu dùng của người dân.
Thủ tướng nhấn mạnh: “Để đạt được
các mục tiêu này, chúng ta đã thực hiện một số chính sách, trong đó có chính
sách bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến
nhanh, phức tạp và khủng hoảng có thể kéo dài, chúng ta phải chuẩn bị trước cho
trường hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị thiếu hụt”.
Thủ tướng đồng ý về chủ trương với
đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho
Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại
ngân sách; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công
Thương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo, xin chủ trương của cấp
có thẩm quyền để Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền. Thời gian dự kiến áp dụng
đến hết 15/4/2026, trường hợp kéo dài thì Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để
được tiếp tục áp dụng và báo cáo lại.
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu điều
hành phải theo dõi, nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, xây dựng chính sách
dựa trên cơ sở dữ liệu, tình hình thực tế, phù hợp nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, điều kiện đất nước, phải có lộ trình, bước đi phù hợp,
không giật cục, không gây sốc. Điều hành, quản lý thị trường xăng dầu có kiểm
soát, bình ổn giá, nhưng đồng thời phải cân nhắc, tính tới yếu tố giá xăng dầu
tại các nước xung quanh để vừa hỗ trợ đời sống của người dân, sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp, vừa phòng, chống buôn lậu qua biên giới.
Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức
Phớc tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến ngân sách, thuế,
phí, lệ phí; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên
quan đến điều hành, bình ổn thị trường, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công
Thương; xử lý công việc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng
Chính phủ.
Kéo dài thời hạn tạm ngưng Nghị định 46 để chờ Luật mới
Kéo dài thời hạn tạm ngưng Nghị định 46 để chờ Luật mới

Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, nhằm kịp thời tháo gỡ các bất cập phát sinh trong thực tiễn...
Bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh biến động quốc tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu năng lượng trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô...
Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới...
