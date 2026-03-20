Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thủ tướng đồng ý chủ trương ứng ngân sách hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Huyền Vy

20/03/2026, 15:12

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào; đồng thời, đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu...

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào. Ảnh: VGP.
Thủ tướng nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào. Ảnh: VGP.

Ngày 20/3/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. Cùng dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trước diễn biến tình hình Trung Đông và khó khăn trên thị trường dầu mỏ thế giới, những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các công điện yêu cầu thực hiện các giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong nước.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: VGP.
Thủ tướng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: VGP.

Thủ tướng đã có các cuộc điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, cũng như làm việc với Đại sứ các nước tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan đã trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh thuế đối với các mặt hàng xăng dầu nhằm hỗ trợ giá xăng dầu; các tập đoàn, doanh nghiệp tăng cường sản xuất, cung ứng xăng dầu, than, điện, khí cho nền kinh tế; thực hiện chuyển đổi năng lượng, với các sản phẩm mới thay thế dần nhiên liệu hóa thạch; thúc đẩy phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu.

Biến động giá xăng dầu

Biến động giá xăng dầu

Trong Kỳ điều hành, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào; giảm tác động tiêu cực từ tình hình khủng hoảng năng lượng tới điều hành kinh tế vĩ mô; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Để đạt được các mục tiêu này, chúng ta đã thực hiện một số chính sách, trong đó có chính sách bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp và khủng hoảng có thể kéo dài, chúng ta phải chuẩn bị trước cho trường hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị thiếu hụt”.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại ngân sách; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo, xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền. Thời gian dự kiến áp dụng đến hết 15/4/2026, trường hợp kéo dài thì Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để được tiếp tục áp dụng và báo cáo lại.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu điều hành phải theo dõi, nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, xây dựng chính sách dựa trên cơ sở dữ liệu, tình hình thực tế, phù hợp nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều kiện đất nước, phải có lộ trình, bước đi phù hợp, không giật cục, không gây sốc. Điều hành, quản lý thị trường xăng dầu có kiểm soát, bình ổn giá, nhưng đồng thời phải cân nhắc, tính tới yếu tố giá xăng dầu tại các nước xung quanh để vừa hỗ trợ đời sống của người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa phòng, chống buôn lậu qua biên giới.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến ngân sách, thuế, phí, lệ phí; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến điều hành, bình ổn thị trường, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; xử lý công việc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Chứng khoán

2

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Chứng khoán

3

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

4

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy