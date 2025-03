Hải Phòng thu nội địa 2 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 17.000 tỷ đồng

Ngày 18/3, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết đến hết tháng 2/2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 28.265 tỷ đồng, trong đó, thu hoạt động xuất nhập khẩu luỹ kế 2 tháng đầu năm đạt hơn 10.528 tỷ đồng, thu nội địa 2 tháng đạt 17.144,2 tỷ đồng bằng 33,6% dự toán Trung ương và HĐND thành phố giao và bằng 172,2% so với số thu cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước thực hiện trong tháng 2/2025 là 14.428,5 tỷ đồng, luỹ kế 2 tháng đầu năm 2025 là 28.265,2 tỷ đồng, đạt 24,1% dự toán Trung ương giao, đạt 23,9% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 148,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 ước đạt 5.216,3 tỷ đồng, luỹ kế 2 tháng là 10.528,1 tỷ đồng, bằng 129,3% so với cùng kỳ.

Thu nội địa tháng 2 ước đạt 9.212,1 tỷ đồng, luỹ kế hết tháng 2/2025 là 17.144,2 tỷ đồng, đạt 33,6% dự toán Trung ương và HĐND thành phố giao, bằng 172,2% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng hàng hoá thông qua cảng trong tháng 2 đạt 12,6 triệu tấn, luỹ kế 2 tháng đầu năm 2025 là 25,5 triệu tấn, đạt 12% kế hoạch năm 2025 (212 triệu tấn). Thu hút đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2025 đạt 277,92 triệu USD đạt 6,95% kế hoạch năm (4,5 tỷ USD), bằng 79,54% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thực hiện trong tháng 2 đạt 362.433 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương thực hiện trong tháng 2 là 2.692,714 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ 2024, trong đó, tổng chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 2 là 1.540 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ bằng 11% dự toán Trung ương và HĐND thành phố giao.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết tháng 2, toàn thành phố giải ngân được 1.823,344 tỷ đồng bằng 7,2% kế hoạch Thủ tướng giao (25.440,605 tỷ đồng), bằng 7,2% kế hoạch thành phố giao (25.428,831 tỷ đồng). Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân toàn bộ 459,245 tỷ đồng (đạt 100%), vốn ngân sách thành phố đã giải ngân 1.436,745 tỷ đồng, bằng 6% kế hoạch thành phố giao (24.969,583 tỷ đồng).

Đối với các chủ đầu tư các dự án do UBND thành phố giao kế hoạch vốn, trong số 20 chủ đầu tư được giao tổng cộng 10.138,901 tỷ đồng, đến hết tháng 2 đã giải ngân được 1.540,276 tỷ đồng, đạt 15,19% kế hoạch vốn. Trong đó, có 4 chủ đầu tư đã giải ngân trên bình quân chung (15,19%) là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng (26,52%), huyện Cát Hải (22,05%), huyện Tiên Lãng (19,89%), huyện Vĩnh Bảo (17,95%).

Bên cạnh đó, có 5 chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung là thành phố Thuỷ Nguyên (5,88%), quận Hải An (3,27%), quận Kiến An (2,48%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng (1,79%), huyện Kiến Thuỵ (1,22%).

Ngoài ra, còn có 11 chủ đầu tư đến hết tháng 2 chưa giải ngân gồm các quận huyện Dương Kinh, Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Bạch Long Vĩ và Sở Xây dựng, Công an thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân thành phố.

Đối với vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu cho các địa phương là quận An Dương, quận Hồng Bàng và thành phố Thuỷ Nguyên là 209,747 tỷ đồng, đến hết tháng 2, quận Hồng Bàng chưa giải ngân, còn quận An Dương và thành phố Thuỷ Nguyên giải ngân được 10,751 tỷ đồng (đạt 5%), trong đó, quận An Dương giải ngân đạt 7,4%, thành phố Thuỷ Nguyên giải ngân đạt 3%.

Về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại 45 xã (thực hiện năm 2024) với tổng số 1.047 công trình, đến hết tháng 1/2025, toàn bộ các xã phường đã khởi công các dự án, trong đó, quận An Dương tiến độ trung bình đạt 73%, huyện Thuỷ Nguyên tiến độ trung bình đạt 45%, huyện Vĩnh Bảo đạt 20%, huyện Tiên Lãng tiến độ đạt 10%.