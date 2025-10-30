Thứ Năm, 30/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Hải Phòng triển khai áp dụng thí điểm mô hình thông quan tập trung

Hoàng Sơn

30/10/2025, 08:10

Cục Hải quan vừa hoàn tất đề án thông quan tập trung và triển khai thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng). Mô hình này hướng tới rút ngắn thủ tục, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đồng thời, thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu cùng nguồn thu ngân sách địa phương…

Hải Phòng triển khai áp dụng thí điểm mô hình thông quan tập trung
Hải Phòng triển khai áp dụng thí điểm mô hình thông quan tập trung

Cục Hải quan vừa hoàn thiện dự thảo đề án mô hình thông quan tập trung, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Thông báo số 710/TB-BTC ngày 12/9/2025.

Theo đó, Cục Hải quan đã gửi công văn hỏa tốc chỉ đạo các chi cục hải quan khu vực tập trung báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về chủ trương triển khai Đề án của Cục Hải quan cũng như tổng hợp ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố.

Song song, các chi cục thu thập ý kiến của doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc cũng như tên đơn vị đóng góp. Đồng thời, các Chi cục Hải quan khu vực cũng tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo đề án, đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và tác động của mô hình đến hoạt động thủ tục hải quan tại địa bàn quản lý và góp ý cho quy trình thủ tục hải quan.

"Việc xây dựng và hoàn thiện đề án mô hình thông quan tập trung là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Do đó, đòi hỏi các chi cục huy động nguồn lực, nghiên cứu kỹ lưỡng và gửi ý kiến đảm bảo chất lượng về Cục trước ngày 5/11/2025 thông qua Ban Giám sát quản lý hải quan".

Cục Hải quan

Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh hội nhập kinh tế, khối lượng xuất nhập khẩu ngày càng tăng và phức tạp, Hải quan Việt Nam vừa đóng vai trò đảm bảo quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi thương mại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuy nhiên, thủ tục hải quan hiện hành vẫn còn phân tán theo địa bàn quản lý, gây kéo dài thời gian thông quan và hạn chế khả năng chia sẻ dữ liệu tập trung giữa các Chi cục. Do đó, mô hình thông quan tập trung đã được nhiều quốc gia tiên tiến áp dụng thành công và mang lại hiệu quả tích cực.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, Cục Hải quan nêu rõ tại Dự thảo đề án mô hình thông quan tập trung.

Theo kinh nghiệm quốc tế, thủ tục thông quan tập trung giúp các cơ quan hải quan phối hợp trong xử lý tờ khai và cấp phép phát hành hàng hóa, cho phép các doanh nghiệp có thể tập trung liên lạc tại một địa điểm (thường là trụ sở doanh nghiệp hoặc nơi có trụ sở đại diện) thay vì tại nơi hàng hóa đến thực tế.

Trong đó, trọng tâm là trao đổi thông tin giữa các cơ quan hải quan và chủ sở hữu giấy phép, bao gồm kiểm tra tờ khai, kiểm soát hải quan và phát hành hàng hóa. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn áp dụng mô hình này cần đáp ứng tiêu chuẩn AEO hoặc tương đương, Cục Hải quan cho biết.

Ví dụ, một công ty có trụ sở tại Pháp nhập khẩu hàng hóa qua cảng Rotterdam (Hà Lan), công ty nộp tờ khai hải quan tại Pháp, nhưng hàng hóa được trình tại Hà Lan. Điều này giảm thủ tục tại nhiều quốc gia và tăng quản lý tập trung.

(Dự thảo đề án mô hình thông quan tập trung)

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) đã xây dựng Đề án thí điểm mô hình với 2 đội Thông quan phân chia theo loại hình; tổ chức lại 4 Hải quan cửa khẩu thành 3 Hải quan cửa khẩu; đồng thời tái cấu trúc 2 Hải quan ngoài cửa khẩu.

Đánh giá về mô hình thông quan tập trung thí điểm tại TP. Hải Phòng, Cục hải quan cho biết Chi cục Hải quan khu vực III sẽ nâng cao được hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan thông qua cơ chế phân công chuyên sâu theo địa bàn cũng như chuyên nghiệp hóa theo loại hình xuất nhập khẩu, kiểm soát chặt chẽ hơn các khu vực trọng điểm và tăng khả năng phát hiện vi phạm.

Qua đó, mô hình này giúp tối ưu bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, giảm tiếp xúc trực tiếp, rút ngắn thời gian thông quan, hạn chế khiếu nại, phòng chống tiêu cực và nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp.

Với ngành Hải quan, thí điểm mô hình thông quan tập trung phù hợp với lộ trình phát triển của ngành Hải quan theo Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 tại Quyết định số 628/QĐ-TTg (ngày 20/5/2022) và khắc phục được hạn chế của mô hình hiện hành.

Đồng thời, giải quyết được những vướng mắc cơ bản trong bối cảnh khối lượng công việc tăng nhưng biên chế tinh giản, vừa tăng cường quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Đối với thành phố Hải Phòng, áp dụng mô hình thông quan tập trung góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút dự án vào khu kinh tế, khu công nghiệp công nghệ cao và trung tâm logistics, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.

Đây cũng là bước hiện thực hóa định hướng “chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ” và mô hình chính quyền hai cấp sau hợp nhất, Cục Hải quan nhấn mạnh.

Bộ Tài chính bỏ xử phạt lỗi khai sai hải quan không ảnh hưởng nghĩa vụ thuế

10:09, 28/10/2025

Bộ Tài chính bỏ xử phạt lỗi khai sai hải quan không ảnh hưởng nghĩa vụ thuế

Hải quan khu vực X thu ngân sách gần 16.400 tỷ đồng

06:46, 23/10/2025

Hải quan khu vực X thu ngân sách gần 16.400 tỷ đồng

Gần 97.000 tỷ đồng hỗ trợ thuế và cắt giảm 39 thủ tục hải quan trong năm 2025

15:23, 16/10/2025

Gần 97.000 tỷ đồng hỗ trợ thuế và cắt giảm 39 thủ tục hải quan trong năm 2025

Từ khóa:

Chi cục Hải quan Chi cục Hải quan khu vực III chi cục hải quan ngoài cửa khẩu Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 cục hải quan hải phòng mô hình thông quan tập trung quản lý nhà nước thủ tục hải quan xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Việt Nam đạt con số ấn tượng sau 5 năm phát triển tài chính toàn diện

Việt Nam đạt con số ấn tượng sau 5 năm phát triển tài chính toàn diện

Hơn 70% người trưởng thành Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản tài chính và 62% trong số đó sử dụng các dịch vụ thanh toán số, nhờ vào tỷ lệ phủ sóng internet đạt 80% dân số…

Fed hạ lãi suất nhưng ông Powell

Fed hạ lãi suất nhưng ông Powell "ngập ngừng" về cuộc họp tháng 12

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 hạ lãi suất lần thứ hai liên tiếp, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell không chắc chắn về việc liệu có tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 hay không...

Giá vàng không giữ được mốc 4.000 USD/oz sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Giá vàng không giữ được mốc 4.000 USD/oz sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Giá vàng thế giới có lúc vượt mốc 4.000 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (29/10), nhưng không giữ được mức giá này cho tới cuối phiên dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất như dự báo...

OCB báo lãi quý 3 tăng gấp 3 lần cùng kỳ

OCB báo lãi quý 3 tăng gấp 3 lần cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã CK: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.538 tỷ đồng, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục tăng trưởng.

Giá vàng sẽ điều chỉnh về ngưỡng nào?

Giá vàng sẽ điều chỉnh về ngưỡng nào?

Một câu hỏi có thể đang được nhiều nhà đầu tư đặt ra ở thời điểm này: giá vàng sẽ điều chỉnh đến đâu?...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam đạt con số ấn tượng sau 5 năm phát triển tài chính toàn diện

Tài chính

2

Chứng khoán Mỹ đuối sức sau cuộc họp Fed, giá dầu tăng nhờ lạc quan về thương mại

Thế giới

3

Thời trang và khoa học “gặp gỡ” ở trang phục thông minh

Đẹp +

4

Hải Phòng triển khai áp dụng thí điểm mô hình thông quan tập trung

Tài chính

5

Chủ động ứng phó với phòng vệ thương mại: Tập trung vào 3 chiến lược cốt lõi

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy