Hải Phòng triển khai kiểm kê khí nhà kính, đánh giá nguồn thải các cơ sở doanh nghiệp

Việc triển khai kiểm kê khí nhà kính sẽ giúp đánh giá chính xác nguồn phát thải, là cơ sở để xây dựng các giải pháp giảm phát thải hiệu quả, hướng tới phát triển xanh và bền vững...

Tại hội nghị Triển khai các quy định về kiểm kê, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và hướng dẫn lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn thành phố Hải Phòng diễn ra ngày 31/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đã giới thiệu nội dung của Quyết định số 188/2025/QĐ-UBND vừa được UBND TP. Hải Phòng ban hành.

Quyết định này quy định về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên địa bàn thành phố.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc tạo khung pháp lý thống nhất để các sở, ban, ngành, UBND các cấp và doanh nghiệp Hải Phòng phối hợp thực hiện công tác kiểm kê và giảm phát thải hiệu quả. Quy chế này giúp tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm kê chính xác, giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời các vi phạm. Qua đó, góp phần giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ môi trường thành phố.

Theo ông Phạm Văn Thuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, công tác kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính không chỉ là nhiệm vụ của quốc gia mà còn là trách nhiệm cụ thể của từng địa phương, từng ngành và từng cơ sở sản xuất. Hải Phòng là một trong những trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của cả nước.

Song song với sự phát triển kinh tế năng động, lượng phát thải khí nhà kính tại thành phố cũng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp và xử lý chất thải. Việc triển khai kiểm kê khí nhà kính sẽ giúp đánh giá chính xác nguồn phát thải, là cơ sở để xây dựng các giải pháp giảm phát thải hiệu quả, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, Hải Phòng đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch, đề án liên quan như: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Kế hoạch tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, Đề án kiểm kê khí nhà kính và giải pháp quản lý giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; cùng nhiều đề án khác đang được xây dựng như Đề án đánh giá tác động, rủi ro, tổn thất do biến đổi khí hậu và Đề án chuyển đổi xanh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030.

Thực hiện Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng, thành phố được phép áp dụng cơ chế tài chính trong thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định 188/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; đồng thời đang dự thảo quy định trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tham gia các dự án cơ chế trao đổi tín chỉ carbon và sàn giao dịch carbon.

Tại hội nghị, đại diện Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định chuyển đổi xanh là lộ trình tất yếu, mang tính quyết định cho tương lai kinh tế toàn cầu. Các khuôn khổ chính sách quốc tế và trong nước của Việt Nam đang ngày càng chặt chẽ và có tính ràng buộc cao. Những thay đổi này, dù có thách thức, nhưng mở ra nhiều cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Việc chủ động nắm bắt, đổi mới tư duy và chuyển dịch chiến lược kinh doanh theo hướng xanh, bền vững sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản, nâng cao vị thế và tạo ra các giá trị môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Điều này không chỉ củng cố năng lực cạnh tranh mà còn đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Do đó, trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược Net Zero riêng, trong đó, đặt ra các mục tiêu giảm phát thải cụ thể, tích hợp vào kế hoạch kinh doanh dài hạn; cần đo lường và báo cáo phát thải theo chuẩn quốc tế; đầu tư vào công nghệ giảm phát thải và năng lượng tái tạo. Đồng thời, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và thực hiện kinh tế tuần hoàn; tham gia thị trường carbon và cơ chế tài chính xanh, cung cấp các sản phẩm tài chính xanh...

Theo Quyết định 188/2025/QĐ-UBND, nội dung quy chế phối hợp gồm: Xây dựng và cập nhật danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính; tăng cường hấp thụ khí nhà kính; kiểm kê khí nhà kính; xây dựng và triển khai cơ chế, phương thức hợp tác; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Cụ thể, về xây dựng và cập nhật danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổng hợp danh mục cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất, chất thải theo tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (trừ các cơ sở trong khu công nghiệp, khu kinh tế);

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao chủ trì, tiếp nhận danh mục do các sở, ngành khác gửi đến; tổng hợp, xây dựng và cập nhật danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố để gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bộ quản lý lĩnh vực liên quan theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Công Thương tổng hợp danh mục cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng, các quá trình công nghiệp theo tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (trừ các cơ sở trong khu công nghiệp, khu kinh tế).

Sở Xây dựng có nhiệm vụ tổng hợp danh mục cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải theo tiêu chí quy định.

Ban Quản lý các khu kinh tế tổng hợp danh mục các cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố theo tiêu chí quy định gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường.