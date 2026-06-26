Hai startup từ trường đại học Việt Nam giành suất ươm tạo tại Singapore
NNhư Quỳnh
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Được tuyển chọn từ gần 1.500 hồ sơ của hơn 80 trường đại học, việc hai startup Việt giành cơ hội tăng tốc tại Singapore phản ánh xu hướng các trường đại học ngày càng trở thành nơi ươm tạo doanh nghiệp công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế…
Tại sự kiện UniVentures Global Launch Day 2026 diễn ra vào ngày 25/6 tại TP. Hồ Chí Minh, hai startup Việt Nam là Selfomy và Volterra đã được lựa chọn từ 10 đội xuất sắc nhất để tham gia chương trình ươm tạo tại BLOCK71 Singapore, qua đó tiếp cận mạng lưới cố vấn, nhà đầu tư và doanh nghiệp quốc tế của hệ sinh thái khởi nghiệp thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS).
Kết quả này khép lại mùa đầu tiên của UniVentures - chương trình do BLOCK71 Vietnam triển khai với sự hỗ trợ của tổ chức phi lợi nhuận Temasek Foundation của Singapore nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các startup có xuất phát từ trường đại học. Sau gần một năm triển khai, chương trình đã thu hút gần 1.500 hồ sơ đến từ hơn 80 trường đại học trên cả nước.
Phần lớn các dự án tham gia chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sâu (deeptech), năng lượng, vật liệu bền vững, giáo dục hay y tế.
Theo ông Edward Lim, Giám đốc Quốc gia NUS Enterprise và BLOCK71 tại Việt Nam, thách thức lớn của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không nằm ở việc thiếu nhân tài mà nằm ở khả năng chuyển hóa tri thức thành doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô.
"Từ lâu, các trường đại học tại Việt Nam đã sở hữu nguồn nhân tài dồi dào. Điều cần thiết hơn là những lộ trình giúp chuyển hóa tài năng thành các doanh nghiệp có khả năng vươn ra khu vực và toàn cầu", ông Lim nhận định.
Trong số hai startup được lựa chọn, Selfomy là startup được sáng lập bởi các cựu sinh viên của Đại học London và Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, giúp các trung tâm ngoại ngữ tìm kiếm học viên mới, đồng thời tối ưu vận hành thông qua các công cụ AI. Hiện, Selfomy đang phục vụ hơn 5.000 người dùng thường xuyên. Cùng với việc giành suất ươm tạo tại Singapore, Selfomy cũng công bố thỏa thuận hợp tác với Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring nhằm mở rộng ứng dụng AI trong giảng dạy và học tập ngoại ngữ.
Trong khi đó, Volterra là startup được phát triển từ sự kết hợp giữa các nhà khoa học, sinh viên VinUniversity và doanh nhân công nghệ, tập trung xây dựng hạ tầng sạc xe điện thông minh tích hợp năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ điện và nền tảng tối ưu hóa bằng AI. Theo kế hoạch, doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 chuyển đổi 30.000 trạm sạc truyền thống thành các trạm sạc xanh và thông minh, góp phần thúc đẩy hạ tầng giao thông điện hóa tại Việt Nam.
Ngoài hai đại diện được lựa chọn sang Singapore, startup BioWraps của Việt Nam cũng nhận Giải Triển vọng với mô hình sản xuất bao bì sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp. BioWraps đã xử lý hơn 35 tấn vỏ trái cây và bước đầu thiết lập các hợp tác thương mại tại Hàn Quốc và Ấn Độ. Hướng đến năm 2030, startup đặt mục tiêu xử lý 100.000 tấn phụ phẩm, đưa 80.000 tấn bao bì sinh học ra thị trường và góp phần giảm khoảng 380.000 tấn khí thải CO₂.
Trong khuôn khổ sự kiện, BLOCK71 Vietnam và Trường Đại học Văn Lang tiếp tục mở rộng hợp tác nhằm phát triển các chương trình hỗ trợ nhân tài, startup và kết nối doanh nghiệp.
VỀ UNIVENTURES
UniVentures là chương trình phát triển startup đại học do BLOCK71 Vietnam và NUS Enterprise triển khai nhằm hỗ trợ thế hệ nhà sáng lập mới xuất thân từ các trường đại học Việt Nam. Chương trình tập trung vào việc chuyển hóa các ý tưởng, nghiên cứu và công nghệ thành doanh nghiệp có khả năng thương mại hóa và mở rộng ra thị trường khu vực.
Trong khi đó, BLOCK71 là Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo của Đại học Quốc gia Singapore (NUS), vận hành mạng lưới tăng tốc khởi nghiệp và kết nối đổi mới sáng tạo tại 11 thành phố trên thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 2011, đã có hơn 10 kỳ lân được tạo ra từ hệ sinh thái của BLOCK71.
Tại Việt Nam, BLOCK71 Vietnam đang hoạt động tích cực và độc lập theo định vị chiến lược mới với đơn vị chủ quản là NUS Enterprise và Đại học Quốc gia Singapore. Sứ mệnh của BLOCK71 Vietnam là hỗ trợ startup Việt tiếp cận thị trường, nguồn vốn, công nghệ và đối tác quốc tế, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại châu Á và toàn cầu.
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