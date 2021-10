Hải Tiến được quy hoạch thành trung tâm du lịch của Thanh Hóa

Hải Tiến được UBND tỉnh Thanh Hóa quy hoạch trở thành đô thị biển. Theo quy hoạch này, Hải Tiến sẽ trở thành một trong những thiên đường du lịch và nghỉ dưỡng lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa, sánh ngang với Sầm Sơn.

TRUNG TÂM DU LỊCH TRỌNG ĐIỂM CỦA THANH HÓA

Biển Hải Tiến sở hữu đường bờ biển dài 12 km. Đây là bãi biển dài nhất miền Bắc nước ta, nằm cách thủ đô Hà Nội 150 km và cách trung tâm thành phố Thanh Hóa chỉ 20km, cách Sầm Sơn 15 km. Xét về khoảng cách, Hải Tiến gần Hà Nội hơn so với Sầm Sơn.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 5241/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến đến năm 2030. Theo đó, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch bao gồm toàn bộ các xã Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Trường và một phần các xã Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Phong.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt Hải Tiến sẽ là trung tâm du lịch trọng điểm du lịch biển của tỉnh Thanh Hóa với các loại hình du lịch, nghỉ mát, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và là trung tâm dịch vụ thương mại. Thiên đường du lịch này được định hướng phát triển theo hướng Tây và Nam, kết nối hữu cơ với thành phố Sầm Sơn để hình thành dải du lịch ven biển từ Hải Tiến đến Nghi Sơn.

Khác với vẻ nhộn nhịp của Sầm Sơn, biển Hải Tiến là một vùng đất mới chưa được khám phá. Đặc trưng với những bãi cát trắng mịn, những rừng phi lao chạy dài tít tắp, nước biển trong xanh, cảnh vật còn hoang sơ và bờ biển thoai thoải dài khá an toàn. Biển Hải Tiến đẹp tựa như biển Trà Cổ của miền Bắc.

Lân cận biển Hải Tiến là nhiều điểm thăm quan đặc sắc quanh vùng như Suối cá thần Cẩm Lương, khu du lịch sinh thái Pù Luông, Vườn quốc gia Bến En, Động Từ Thức, Động Tiên Sơn Hàm Rồng… Giới đầu tư đánh giá Hải Tiến sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực phía Bắc. Đó là lý do du lịch Hải Tiến ngày một “thăng hạng” không chỉ so với Thanh Hóa, mà còn so với các khu vực phía Bắc Trung Bộ.

PHÁT TRIỂN THEO ĐỊNH HƯỚNG MÔ HÌNH KINH TẾ ĐÊM

Để đánh thức Hải Tiến - vùng biển mang vẻ đẹp được ví như biển Trà Cổ của Thanh Hóa, hàng loạt siêu dự án của các đại gia địa ốc được đồng loạt khởi động trong cuối năm nay, nhằm biến Hải Tiến trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của Thanh Hóa.

Trong tháng 10, Flamingo đã công bố ra thị trường tổ hợp giải trí và tiệc tùng Flamingo Hải Tiến. Dự án này có ba mặt tiền biển, sở hữu vị thế đẹp nhất của biển Linh Trường (Hải Tiến, Thanh Hóa). Được phát triển theo mô hình Lasvegas, Macau, sau khi hoàn thành, Flamingo Hải Tiến sẽ cung ứng ra thị trường hơn 100 nhà hàng ẩm thực đa chủ đề, hơn 200 cửa hàng mua sắm, tổ hợp hơn 40 quán bar - bia club, không gian tiệc tùng lớn nhất Thanh Hóa kèm thiên đường thể thao biển.

Tất cả được bố trí tập trung trên tuyến phố đi bộ và con đường lễ hội dài lên đến 2.000 m của dự án. Theo chủ đầu tư, khách du lịch sẽ phải mất cả tuần để khám phá hết tổ hợp này.

Dự án Flamingo Hải Tiến có ba mặt tiền biển, sở hữu vị thế đẹp nhất của biển Linh Trường (Hải Tiến, Thanh Hóa).

Ngoài thiên đường tiệc tùng Flamingo Hải Tiến, sắp tới tập đoàn Flamingo cũng sẽ công bố ra thị trường một tổ hợp nghỉ dưỡng theo mô hình Universal có quy mô hơn 1.300 ha. Theo ý tưởng của Flamingo, đại dự án được phát triển theo mô hình thành phố du lịch, với các resort chủ đề, các thiên đường giải trí xuyên đêm, trung tâm biểu diễn văn hóa thực cảnh và công nghệ ánh sáng, công viên safari digital… Dự án này được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo du lịch của Hải Tiến (Thanh Hóa) như cách mà Flamingo đã đưa Đại Lải (Vĩnh Phúc) lên bản đồ du lịch hay nâng tầm du lịch Cát Bà (Hải Phòng).

Phát triển theo định hướng mô hình kinh tế đêm, khu mua sắm giải trí tại Flamingo sẽ là chàng hoàng tử đánh thức “nàng công chúa xinh đẹp ngủ quên” Hải Tiến, tạo sức hút mạnh mẽ du lịch về đêm, gia tăng số ngày nghỉ dưỡng và gấp đôi số tiền chi tiêu của du khách khi đến với Thanh Hóa bởi những hoạt động vui chơi giải trí xuyên suốt ngày đêm. Flamingo Hải Tiến được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy khổng lồ đưa Hải Tiến vượt mặt Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch biển số 1 Thanh Hóa, thu hút hàng triệu du khách đến Hải Tiến, kéo dài kỳ lưu trú của du khách đến Hải Tiến

Theo tìm hiểu, hiện nay nhiều nhà đầu tư đến từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... đang ngóng đại dự án quy mô của ông lớn BĐS nghỉ dưỡng Flamingo sắp có mặt tại Hải Tiến.

Anh Phúc, một nhà đầu tư đến từ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ: “Đất Thanh Hóa ngày càng hấp dẫn, ra đến biển Hải Tiến đất đẹp rộng mênh mông giá đang bắt đầu tăng càng thấy muốn đầu tư rồi. Tôi đã “găm” một mảnh, nhưng cũng vẫn giữ vốn chờ có dự án đẹp là xuống tiền bởi bất động sản ven biển Hải Tiến có thể sản sinh ra nhiều lợi ích hơn nữa nếu được đầu tư tiện ích, hạ tầng cao cấp đủ điều kiện phục vụ khách du lịch hạng sang. Tôi muốn chờ dự án lớn để mua nhưng cũng khá sốt ruột khi tình hình giá đất tăng nhanh.”

Có thể thấy rõ, hấp lực của bất động sản biển Hải Tiến, cũng chính là cơn khát của các nhà đầu tư đang bám sát thị trường bất động sản tại đây. Giá đất Hải Tiến được dự báo sẽ tăng nhanh hơn nữa trong năm 2021 và 2022, do các nhà đầu tư nhanh nhạy đang đếm tìm cơ hội.