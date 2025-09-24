Hàn Quốc sẵn sàng mở các tour du lịch đến Triều Tiên
Tường Bách
24/09/2025, 13:49
Theo ước tính của Trung tâm nghiên cứu Stimson (Mỹ), doanh thu du lịch Triều Tiên đã tăng gấp bốn lần trong giai đoạn 2014 - 2019. Riêng năm 2019, khoảng 350.000 du khách nước ngoài đã đặt chân đến quốc gia này…
Năm 2019, Bình Nhưỡng cho phép ghi hình một tập của chương
trình The Amazing Race Vietnam, đánh dấu một trong những lần hiếm hoi Triều
Tiên mở cửa truyền thông với thế giới. Tuy nhiên, đại dịch đã chấm dứt điều
này.
Do Covid-19, giới chuyên gia cho rằng du lịch nội địa đã trở thành hướng đi mới của Triều Tiên. Sau hơn hai thập kỷ cải cách kinh
tế thận trọng, Triều Tiên cũng đã hình thành một tầng lớp trung lưu, có thu nhập và
nhu cầu tiêu dùng giải trí.
Tuy nhiên, bà Rachel Minyoung Lee từ tổ chức 38
North tỏ ra hoài nghi nhu cầu nội địa đủ lớn để vực dậy toàn bộ ngành. Trong khi đó, du lịch từng được nhà lãnh đạo Kim Jong Un xem là nguồn thu ngoại tệ quan trọng. Ông từng đầu tư mạnh tay vào khu nghỉ dưỡng và đào tạo nhân lực ngành khách sạn nhằm thu hút khách quốc tế.
Mới đây, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young bày
tỏ hy vọng có thể nối lại chương trình du lịch liên Triều đến núi
Kumgang và mở rộng chương trình này đến khu nghỉ dưỡng bãi biển mới phát triển
Wonsan-Kalma của Triều Tiên.
Ông Chung Dong Young đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp với
bà Hyun Jeong Eun, Chủ tịch tập đoàn Hyundai, công ty mẹ của Hyundai Asan là
đơn vị điều hành các tour du lịch đến khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ở Triều Tiên.
Chương trình du lịch này từng rất sôi động nhưng đã phải đột
ngột dừng lại vào tháng 7/2008 sau khi một du khách Hàn Quốc bị thiệt mạng do
đi vào khu vực quân sự cấm. Cũng tại cuộc họp, Tổng Giám đốc điều hành Hyundai Asan, Lee
Paik Hoon, cho biết công ty sẵn sàng mở các tour du lịch đến bãi biển Triều
Tiên vào bất cứ lúc nào.
“Wonsan là điểm đến du lịch được nhiều du khách Hàn Quốc
ưa chuộng. Hiện Hyundai Asan đã có sẵn các tàu chở khách đưa đến điểm này,” ông
Lee nói.
Chính phủ Hàn Quốc hiện đang nghiên cứu khả năng cho phép
công dân thực hiện các chuyến du lịch cá nhân tới Triều Tiên. Hồi tháng 7, ông
Koo Byung-sam, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cho biết Seoul đang nghiên
cứu nhiều phương án khác nhau nhằm cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.
Một trong những lựa chọn được cân nhắc là cho phép các chuyến
du lịch cá nhân tới Triều Tiên, do hình thức này không nằm trong danh mục bị trừng
phạt bởi các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, theo Reuters.
Mặc dù từ chối đưa ra bình luận cụ thể, ông Koo nhấn mạnh
các chuyến đi cá nhân không vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế, trong bối cảnh
du lịch được xem là một trong số ít nguồn thu nhập hợp pháp của Triều Tiên
không bị cấm do liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa.
Đầu tháng 7 năm nay, Triều Tiên đã khai trương một khu nghỉ dưỡng ven
biển hiện đại Wonsan - Kalma, dự án được nhà lãnh đạo Kim Jong Un kỳ
vọng sẽ thúc đẩy ngành du lịch. Tuy nhiên, theo trang web DPR Korea Tour – kênh
thông tin chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Triều Tiên – khu nghỉ dưỡng này hiện chưa
chào đón du khách Hàn Quốc.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), một lễ
hội ẩm thực đã khai mạc tại khu du lịch Kalma vào ngày 21/9 vừa qua, thu hút
các đầu bếp đến từ Bình Nhưỡng và khoảng 100 thành phố, tỉnh thành khác. Sự kiện
năm nay có các hoạt động như triển lãm món ăn đặc sản địa phương, cuộc thi chế
biến thức ăn nhanh và màn trình diễn của những đầu bếp, nhân viên phục vụ hàng
đầu.
Trước đó một tuần, khu nghỉ dưỡng này cũng tổ chức triển lãm
mỹ thuật với sự tham gia của Xưởng nghệ thuật Mansudae cùng nhiều nhóm nghệ sĩ
lớn, trưng bày khoảng 2.500 tác phẩm. Ngoài ra, nhiều hoạt động du lịch cũng diễn
ra tại Kalma, bao gồm lướt sóng, nhảy dù, tour xe buýt tham quan núi Kumgang
lân cận và trượt tuyết quanh khu vực.
Mới nhất, Triều Tiên cũng đã khai trương một quán bia có quy
mô lớn mang tên Tumen River Beer House tại thành phố Rason, giáp biên giới Nga,
nhằm thu hút khách quốc tế. Theo Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV),
nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp chỉ đạo xây dựng quán bia kiểu mới.
Tumen River Beer House có hai tầng,
nổi bật với mặt tiền trang trí hình ảnh bọt bia. Phía trước trang trí bằng hai
thùng đựng bia lớn mang thương hiệu Tumen River Beer. Bên trong quầy bia bố trí
không gian ngồi rộng rãi và có khu vực dành cho nhóm tiệc đông người. Các loại
bia trong quán được cung cấp từ nhà máy chế biến tổng hợp Rongsong tại Rason.
Sau hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện ký năm ngoái, quan
hệ Nga – Triều Tiên ngày càng khăng khít, với nhiều dự án hạ tầng quanh sông
Tumen. Ngoài tuyến đường sắt hiện hữu, Nga dự kiến khánh thành cầu đường bộ qua
sông vào năm tới. Điều này được kỳ vọng sẽ kéo lượng du khách Nga đến Rason
tăng mạnh, tạo nhu cầu lớn cho các dịch vụ giải trí và ẩm thực.
Đồng thời, theo báo Chosun Sinbo, cùng với sự phát triển
du lịch, du lịch golf ngày càng phổ biến ở Triều Tiên, cũng được kỳ vọng sẽ giúp thu
hút khách quốc tế.
Hiện Bình Nhưỡng có hai sân golf: Pyongyang và Seosan. Sân
Pyongyang nằm bên hồ Taesong, quận Gangseo, thành phố Nampo, cách thủ đô khoảng
30km. Sân có 18 lỗ, dài gần 6,2km, sức chứa khoảng 200 người. Người chơi có thể
trải nghiệm cảm giác thử thách qua các chướng ngại đòi hỏi kỹ năng cao, cùng sự
hồi hộp ở vạch đích.
Theo Chosun Sinbo, Công ty du lịch golf Ryomyung, thành
lập năm 2017, hiện đang tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ như câu cá ở hồ Taesong,
tham quan tam lăng Gangseo thời Goguryeo, nhà máy nước khoáng Gangseo hay tắm
khoáng… Ngoài golf, du khách còn có thể tham quan danh lam thắng cảnh, di tích
lịch sử, các thành phố lớn, thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực Triều Tiên.
Theo Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), golf ở Triều Tiên chỉ dành
cho giới thượng lưu, nên việc phát triển môn này chủ yếu nhằm thu hút khách quốc
tế, mang lại nguồn thu ngoại tệ. Từ năm 2011 - 2016, trước khi đóng cửa biên giới
vì Covid-19, Triều Tiên từng tổ chức Giải golf nghiệp dư quốc tế tại sân
Pyongyang, do Công ty du lịch Lupin (Anh) điều hành.
Dù vậy, các chuyên gia nhận định du lịch Triều Tiên gần như vẫn chưa thể "phá băng". Nguyên nhân chủ yếu đến từ quy định nhập cảnh khắt khe, lựa chọn di chuyển hạn chế. Nước này mới chỉ cho phép công dân Nga nhập cảnh từ đầu năm 2024, cộng thêm đợt mở cửa ngắn ngủi
dành cho du khách không phải người Nga tại đặc khu kinh tế Rason vào tháng 2,
kéo dài khoảng 3 tuần.
