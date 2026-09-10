Apple ra mắt iPhone mới, bản đắt nhất gần 104 triệu đồng

Rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức công bố iPhone thế hệ mới nhất của mình: iPhone Duo, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mang đến những cải tiến đáng kể về thiết kế, camera và hiệu năng. Sự kiện ra mắt diễn ra tại Cupertino, California, đã thu hút sự chú ý của giới công nghệ toàn cầu…

Phiên bản "gập" iPhone Duo giá đắt nhất gần 104 triệu đồng - Ảnh: Apple.

Đáng chú ý nhất, iPhone Duo là chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng sản phẩm này. Khi mở ra, iPhone Duo sở hữu màn hình Super Retina XDR 7,6 inch, lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone, mang lại không gian rộng rãi cho việc xem nội dung, chơi game và đa nhiệm.

Khi gập lại, màn hình ngoài 5,4 inch vẫn đảm bảo tính tiện dụng và nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi. Thiết kế gập của iPhone Duo không chỉ mang lại sự linh hoạt mà còn tạo ra những trải nghiệm mới mẻ với hệ thống camera tiên tiến, cho phép người dùng chụp ảnh và quay video từ những góc độ độc đáo.

Về cấu hình, cả ba mẫu iPhone mới đều được trang bị chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2nm, mang lại hiệu năng vượt trội. CPU 6 lõi của A20 Pro nhanh hơn 20% so với thế hệ trước, trong khi GPU 7 lõi cải thiện hiệu suất đồ họa lên đến 40%. Đặc biệt, iPhone Duo còn được trang bị hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến với buồng hơi tùy chỉnh, giúp duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài.

Về hệ thống camera, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được trang bị camera chính 48MP Fusion Main với khẩu độ biến thiên, cho phép điều chỉnh tự động theo điều kiện ánh sáng, cải thiện đáng kể chất lượng ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng.

iPhone 18 Pro sẽ có 4 màu thanh lịch: đen, bạc, băng thanh và đỏ burgundy - Ảnh: Apple.

Camera này cũng hỗ trợ quay video 4K với Dolby Vision HDR, mang lại những thước phim sống động và chân thực. Ngoài ra, tính năng "Pro controls" cho phép người dùng can thiệp sâu vào các thiết lập như tốc độ màn trập, mang lại sự linh hoạt tối đa cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Cả ba mẫu iPhone mới đều chạy trên hệ điều hành iOS 27, được tùy chỉnh riêng cho iPhone Duo để tận dụng tối đa thiết kế gập. iOS 27 mang đến giao diện trực quan, với các điều khiển được tối ưu hóa để giải phóng không gian cho nội dung. Dynamic Island trên iPhone 18 Pro và Pro Max cũng được nâng cấp, cho phép hiển thị nhiều thông tin hơn cùng lúc.

Về thời lượng pin, Apple đã cải tiến thiết kế pin trên các mẫu iPhone mới, mang lại thời lượng sử dụng cả ngày. Theo thông số nhà sản xuất, iPhone Duo có thể xem video lên đến 31 giờ khi sử dụng màn hình trong, trong khi iPhone 18 Pro Max có thể phát video liên tục 45 giờ. Tính năng sạc nhanh cho phép iPhone Duo đạt 50% pin chỉ sau 20 phút sạc có dây.

Hầu hết các chuyên gia công nghệ nhận định, iPhone Duo, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max không chỉ mang đến những cải tiến về công nghệ mà còn mở ra những trải nghiệm mới cho người dùng. Đặc biệt, thiết kế gập đột phá của iPhone Duo, cùng với hệ thống camera tiên tiến và hiệu năng mạnh mẽ của chip A20 Pro, hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Apple trong ngành công nghiệp di động.

Các sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dùng thông thường mà còn mở rộng khả năng sáng tạo cho các nhiếp ảnh gia và nhà làm phim chuyên nghiệp. Với những cải tiến này, Apple một lần nữa chứng tỏ khả năng dẫn đầu trong việc đổi mới và phát triển công nghệ.

Được biết, iPhone Duo có giá từ 64,99 triệu đồng cho bản 256GB, phiên bản cao nhất 2TB có giá 103,99 triệu đồng; iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro có giá thấp nhất cho phiên bản 256 GB lần lượt là 38,99 triệu và 41,99 triệu đồng.