Bắt nhiều đối tượng liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo ONUS
Đỗ Như
26/03/2026, 21:39
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số) và các đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"...
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối
hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an
các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đã triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn
thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ
sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn.
Trong các ngày 20, 21/3/2026, nhiều tổ công tác tại
các địa phương đã đồng loạt triển khai khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140
đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến tội
"Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện
hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra đã
thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều
tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng; ngăn
chặn việc các đối tượng tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản; không để
các đối tượng gây thiệt hại lớn hơn cho các bị hại.
Ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố
vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và
các tỉnh, thành phố.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an
xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984; Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (sinh năm 1991; quản trị
kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994; Giám đốc
Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo
lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... phát hành và bán cho nhà đầu tư
thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương
Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa
không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều
chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.
Ngày 24/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra
Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang
Chiến, Ngô Thị Thảo và 04 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng
viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"
quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm
giam đối với 01 đối tượng về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ
luật Hình sự.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn Quyết định
khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với các đối tượng nêu trên.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội
của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra
Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để được hướng
dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời
mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ
sinh thái công nghệ, "tiền ảơ", "tiền mã hóa" với cam kết đầu
tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất cao. Thủ đoạn của các đối tượng là lập
trình tạo ra đồng tiền ảo; phát triển hệ thống "chân rết" để dẫn dắt,
lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và các dự án tiền ảo,
quảng bá chia tỷ lệ hoa hồng cao, theo mô hình đa cấp trái phép.
Đồng thời, cũng cảnh giác với việc bọn tội phạm lợi dụng vụ
án này để lừa đảo "rút tiền hộ", " "khôi phục tài khoản".
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các hành vi lừa
đảo chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất
để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn
19:01, 29/12/2025
Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt, lộ nhiều sai phạm
Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, chế độ ốm đau được quy định chi tiết và linh hoạt hơn, đặc biệt giải quyết vướng mắc về việc nghỉ không trọn ngày; hay điều chỉnh chế độ ốm đau dài ngày nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động...
Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu
Trong bối cảnh thiếu giáo viên cục bộ và khó thu hút nhân lực chất lượng cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra dự thảo Thông tư về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tận dụng nguồn lực giàu kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giáo dục...
Tiếp tay cho ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia, 4 bị cáo lĩnh án 13-15 năm tù
Mở tài khoản ngân hàng, cung cấp OTP và xác thực sinh trắc học để “phục vụ công việc” tại Campuchia, nhóm bị cáo ở Hải Phòng đã trở thành mắt xích tiếp tay cho đường dây lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng của 23 bị hại...
Hà Nội: Giới thiệu gần 2.000 cơ hội việc làm cho thanh niên
Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra ngày 26/3 kết nối trực tiếp giữa sinh viên, thanh niên, người lao động với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, với gần 2.000 cơ hội việc làm...
"Kinh tế bạc" là một giải pháp chiến lược để Việt nam phát triển
Trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, "kinh tế bạc" được nhìn nhận không chỉ là dư địa tăng trưởng mới mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh y tế, an ninh tài chính và an ninh xã hội. Nhiều chuyên gia cho rằng cần sớm hoàn thiện thể chế, phát triển hệ sinh thái dịch vụ và phát huy người cao tuổi như một nguồn lực quốc gia...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: