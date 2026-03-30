Khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia

Trước đó, ngày 17/3/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tiếp nhận gần 400 đối tượng người Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao. Đây là số đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị triệt xóa trên đất Campuchia.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tiến hành các bước xử lý ban đầu theo quy định của pháp luật, đã xử phạt vi phạm hành chính 331 trường hợp. Trong đó 328 trường hợp có hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất nhập cảnh, số tiền phạt hơn 2,4 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định mục đích, động cơ vi phạm các đối tượng này là tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội sau đó xuất cảnh trái phép và đến Casino PoiPet ở Campuchia làm việc trên các ứng dụng như Whatssap, zara, Gap, Instagram, Facebook… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người dùng Internet thiếu cảnh giác; đặc biệt là người cao tuổi, người dùng mạng xã hội nhiều, người giao dịch online và người ít hiểu biết về công nghệ.

Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ đến ngày 27/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối với các đối tượng còn lại và làm rõ để xử lý các tội danh khác liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, cơ quan điều tra thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến qua mạng trong thời gian gần đây thì liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, liên hệ phối hợp cung cấp thông tin hỗ trợ công tác điều tra.

Qua vụ việc, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, “không nhẹ dạ cả tin”; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền cho người lạ;

Không truy cập đường link, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và luôn kiểm tra, xác minh thông tin trước khi giao dịch trên mạng, tìm hiểu, nắm rõ pháp luật và những khuyến cáo của cơ quan chức năng; không nghe theo lời dụ dỗ, đe dọa, thao túng tâm lý của các đối tượng trên mạng xã hội, để bảo vệ bản thân và gia đình trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm xuyên quốc gia.