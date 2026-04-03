Trang chủ Thị trường

Hàng loạt mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại

Vũ Khuê

03/04/2026, 07:34

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang các thị trường lớn như Mỹ, EU, Canada đang đứng trước nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại hoặc chống lẩn tránh thuế rất cao do tốc độ tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng lớn...

Nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ đang đối mặt với các biện pháp phòng vệ thương mại ở một số thị trường xuất khẩu trọng điểm. Ảnh minh họa.
Nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ đang đối mặt với các biện pháp phòng vệ thương mại ở một số thị trường xuất khẩu trọng điểm. Ảnh minh họa.

Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương vừa công bố danh sách cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp tại các thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó có 5 nhóm hàng, gồm 29 sản phẩm thuộc diện nguy cơ.

ÁP LỰC GIA TĂNG TẠI THỊ TRƯỜNG BẮC MỸ

Thị trường Bắc Mỹ, đặc biệt là Mỹ và Canada, đang phát đi những tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ đối với nhiều nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam. Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng cùng tốc độ tăng trưởng nhảy vọt vô hình trung khiến các sản phẩm thuần Việt rơi vào tầm ngắm của các cơ quan điều tra nước sở tại.

Tại thị trường Mỹ, nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ đang đối mặt với rủi ro rất lớn. Điển hình là mặt hàng ghế sofa có khung gỗ bọc đệm. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này của Việt Nam sang Mỹ đã chạm mốc 3,4 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 8,8% so với năm 2024. Hiện tại, con số này đang chiếm tới 54,1% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm sản phẩm cùng loại của Mỹ .

Dù phía Mỹ mới chỉ áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và chưa chính thức tiến hành điều tra với các quốc gia khác, nhưng với tỷ trọng áp đảo và tốc độ tăng trưởng liên tục, nguy cơ Mỹ khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại hoặc lẩn tránh thuế đối với ghế sofa Việt Nam là rất rõ ràng. Bài học nhãn tiền từ việc gỗ dán hay tủ bếp của Việt Nam từng bị áp thuế sau khi nhận cảnh báo tương tự vẫn còn nguyên giá trị.

Bên cạnh đồ gỗ, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và vật liệu tại Mỹ cũng ghi nhận những biến động bất thường. Sản phẩm dây và cáp nhôm xuất sang Mỹ năm 2025 đạt 65 triệu USD. Dù con số này chỉ chiếm 5,6% thị phần nhập khẩu của Mỹ nhưng lại thể hiện tốc độ tăng trưởng không tưởng lên tới 448% so với cùng kỳ năm trước đó.

Một trường hợp khác là kính nổi với mức tăng đột biến từ 2,3 triệu USD năm 2024 vọt lên 92,2 triệu USD trong năm 2025, chiếm 11,6% tổng thị phần nhập khẩu của Mỹ. Sự bùng nổ quá nhanh trong thời gian ngắn là chất xúc tác hàng đầu khiến nhà chức trách Mỹ cân nhắc các biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước.

Không riêng gì Mỹ, thị trường Canada cũng đang siết chặt kiểm soát. Mặt hàng ghế bọc đệm xuất khẩu sang Canada trong năm 2025 đạt 180,4 triệu USD, tăng mạnh 44,1%. Đáng chú ý là Việt Nam đang cùng Trung Quốc chịu thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tại đây. Với việc giữ vững vị trí nhà cung cấp lớn thứ ba và tiếp tục gia tăng sản lượng, doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị sẵn tâm thế đối diện với các đợt rà soát mở rộng phạm vi điều tra.

Ngoài ra, các sản phẩm khác như ống thép hàn carbon, nhôm thanh định hình và ống đồng xuất khẩu sang Canada cũng đều nằm trong danh sách cần theo dõi đặc biệt, vì kim ngạch tăng nhanh và chiếm giữ những vị trí trọng yếu trong chuỗi cung ứng của quốc gia này.

NHỮNG RÀO CẢN KỸ THUẬT KHẮT KHE TẠI THỊ TRƯỜNG EU

EU vốn nổi tiếng với các tiêu chuẩn khắt khe và trong năm 2025, khu vực này tiếp tục đẩy mạnh các công cụ phòng vệ thương mại đối với hàng loạt sản phẩm công nghiệp và thép có nguồn gốc từ Việt Nam.

Nhóm hàng thép và sản phẩm từ thép đang là tâm điểm chú ý tại thị trường EU. Thép dẹt cán nguội của Việt Nam xuất sang EU đạt 167,6 triệu USD trong năm 2025, tăng tới 39,2%. Dù tỷ trọng hiện tại chỉ chiếm 8,7% nhưng tốc độ bứt phá này đang đặt ngành thép Việt Nam trước rủi ro bị khởi xướng điều tra bán phá giá nếu đà tăng tiếp diễn.

Tương tự, thép phủ vật liệu hữu cơ và thép không gỉ cán nguội cũng ghi nhận mức tăng trưởng rất cao. Đặc biệt, thép không gỉ cán nguội bùng nổ với mức tăng 124,7%, đạt 144,1 triệu USD. EU hiện đã áp thuế chống bán phá giá sản phẩm này với nhiều đối tác như Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ hay Indonesia, tạo ra một môi trường pháp lý cực kỳ nhạy cảm cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh thép, nhóm sản phẩm công nghiệp chế tạo và vật liệu tiêu dùng xuất khẩu sang EU cũng không nằm ngoài vòng xoáy. Kim ngạch xuất khẩu lốp xe tải và xe khách sang EU năm 2025 đạt 336,5 triệu USD, tăng 22,3%. Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí nhà cung cấp lớn thứ ba cho toàn khối. Tương tự là mặt hàng tháp điện gió bằng thép với kim ngạch 285 triệu USD và xe nâng tay đạt 47,8 triệu USD.

Mặc dù mở ra nhiều cơ hội chiếm lĩnh thị phần khi các đối thủ lớn như Trung Quốc bị áp thuế phòng vệ, vị thế dẫn đầu mới của Việt Nam lại đi kèm với nguy cơ trở thành đối tượng bị điều tra thay thế tiếp theo.

Một lưu ý mang tính sống còn được cơ quan chức năng nhấn mạnh đối với thị trường EU là vấn đề xuất xứ nguyên liệu. Điển hình như mặt hàng thép cán phẳng mạ hoặc tráng thiếc và sợi polyester có độ bền cao, các doanh nghiệp trong nước tuyệt đối không được sử dụng các nguyên liệu chính nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc để gia công xuất khẩu. Việc sử dụng nguyên liệu từ các quốc gia đang bị áp thuế rất dễ khiến sản phẩm Việt Nam rơi vào tầm ngắm của các cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế vô cùng phức tạp.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, danh sách cảnh báo sớm còn ghi nhận nguy cơ rải rác ở nhiều khu vực tiềm năng khác như Úc, Mexico, Ấn Độ và Indonesia. Điều này cho thấy xu hướng bảo hộ mậu dịch đang lan rộng trên quy mô toàn cầu và không loại trừ bất kỳ phân khúc nào.

Tại Úc, ba mặt hàng thép gồm: thép hình cán nóng, thép kết cấu rỗng và thép mạ kẽm, đều đang chứng kiến lượng hàng từ Việt Nam đổ về dồn dập. Đáng báo động nhất là thép hình cán nóng với mức tăng trưởng 105,8%, chiếm tới 26,1% tổng thị phần nhập khẩu của Úc.

Tương tự, Mexico cũng đang theo dõi sát sao sản phẩm cáp thép dự ứng lực và nhựa polyester của Việt Nam khi kim ngạch cả hai đều tăng đột biến và chiếm giữ thị phần trọng yếu từ 30% đến hơn 42% tại quốc gia này.

18 sản phẩm xuất khẩu có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

17:38, 24/10/2023

18 sản phẩm xuất khẩu có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Lốp xe tải, xe buýt của Việt Nam xuất khẩu sang Ai Cập có nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá

11:08, 08/05/2025

Lốp xe tải, xe buýt của Việt Nam xuất khẩu sang Ai Cập có nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu.

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu.

Xung đột Mỹ - Israel - Iran khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, phơi bày điểm yếu cố hữu của châu Phi: phụ thuộc nhập khẩu, thiếu công suất lọc dầu và dư địa chính sách hạn chế trong bối cảnh nợ công chồng chất...

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp trọng điểm

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp trọng điểm

Việc thông qua chính sách Luật Công nghiệp trọng điểm kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy mạnh mẽ nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ. Khung pháp lý này là đòn bẩy đưa sản xuất từ gia công sang làm chủ công nghệ, xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026

Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026

Dù phụ tải các tháng cao điểm mùa khô dự báo tăng tới 14,1%, nhưng với quyết tâm không để thiếu điện năm 2026, Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp như huy động tối ưu nguồn điện, điều chỉnh nhu cầu phụ tải và tiết kiệm điện triệt để…

Giữ phòng tuyến xăng dầu trong bão giá

Giữ phòng tuyến xăng dầu trong bão giá

Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang làm giá dầu thô vượt 100 USD/thùng, Việt Nam đã kích hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tới 9 lần, tạm ứng ngân sách nhà nước 8.000 tỷ đồng, đồng thời áp dụng đồng loạt các công cụ thuế với quy mô chưa có tiền lệ...

Thương mại và dịch vụ quý 1/2026: Bức tranh nhiều gam màu sáng

Thương mại và dịch vụ quý 1/2026: Bức tranh nhiều gam màu sáng

Sự cộng hưởng giữa nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao trong các dịp lễ, Tết cùng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức kỷ lục đã trở thành "ngòi nổ" mạnh mẽ thúc đẩy ngành thương mại và dịch vụ tăng trưởng vượt bậc ngay trong quý đầu năm 2026...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở "đường đua hiệu suất" cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy