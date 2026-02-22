Chủ Nhật, 22/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Hàng triệu lao động được chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Nhật Dương

22/02/2026, 07:56

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, khoảng trên 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo do tổ chức công đoàn triển khai...

Hoạt động chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Hoạt động chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trong bối cảnh nhiều đoàn viên, người lao động còn khó khăn về thu nhập, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổ chức công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho như chợ Tết công đoàn, Tết sum vầy, hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Liên đoàn đã chủ động, sớm ban hành kế hoạch, chỉ đạo và triển khai hệ thống các hoạt động chăm lo đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm cho đoàn viên, người lao động, với tinh thần xuyên suốt: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết, đón Tết an toàn và nghĩa tình”.

Các cấp công đoàn tiếp tục duy trì và mở rộng nhiều chương trình chăm lo, được tổ chức rộng khắp, linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” tiếp tục được triển khai theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành, tổng công ty tổ chức Chợ Tết Công đoàn trực tiếp trên toàn quốc. Mặt hàng bày bán giảm giá từ 10-50% hoặc tùy nguồn lực của cơ sở có thể phát thêm phiếu mua hàng cho đoàn viên, người lao động, với các mức từ 200.000 – 500.000 đồng.

Riêng đối với Chợ Tết Công đoàn trực tuyến, Tổng Liên đoàn đã hỗ trợ phiếu mua hàng trực tuyến cho 250.000 đoàn viên công đoàn để mua sắm các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của đoàn viên, người lao động trên cả nước.

Hàng hóa phong phú, chất lượng, ưu tiên hàng Việt Nam, giá cả phù hợp, qua đó trở thành món quà Tết thiết thực, ý nghĩa. Ngoài ra, các doanh nghiệp đã giảm giá và hỗ trợ miễn phí vận chuyển với số tiền trên 50 tỷ đồng.

Cùng với đó là các hoạt động “Tết Sum vầy”; Ngày hội gia đình công nhân; Tết cho em; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền mặt; tổ chức các chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay Công đoàn đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết; tổ chức chương trình Tết không xa nhà cho những người lao động ở lại, tết cho con công nhân…

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, khoảng trên 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo do tổ chức Công đoàn triển khai.

Theo ông Hiểu, con số này không chỉ phản ánh quy mô lớn của các chương trình, mà quan trọng hơn là sự lan tỏa rộng khắp và tính bao trùm trong chính sách chăm lo của Công đoàn, hướng tới mọi đối tượng đoàn viên, người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, lao động xa quê, nhiều năm chưa có điều kiện sum họp gia đình.

Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết cũng được tổ chức Công đoàn triển khai liên tục trong nhiều năm qua.

Năm 2026, Tổng Liên đoàn tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức, phân bổ 500 vé máy bay một chiều, kèm 500 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất cho Liên đoàn Lao động TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức “Chuyến tàu Công đoàn” với 2.000 vé tàu hỏa hai chiều, kèm 2.000 suất quà cho các địa phương và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Ngoài các chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe do cấp Tổng Liên đoàn tổ chức, các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động để tổ chức các chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa người lao động về quê đón Tết.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

