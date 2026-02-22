Chủ Nhật, 22/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

OpenAI dự báo doanh thu sẽ đạt 280 tỷ USD vào năm 2030

Bạch Dương

22/02/2026, 07:56

Với mục tiêu chi khoảng 600 tỷ USD cho năng lực tính toán đến năm 2030, kế hoạch này của OpenAI được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho một đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)...

Ảnh minh hoạ chân dung nhà sáng lập OpenAI
Ảnh minh hoạ chân dung nhà sáng lập OpenAI

Tạp chí Fortune đưa tin OpenAI dự báo doanh thu của họ sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong vài năm tới và vượt 280 tỷ USD vào năm 2030.

Giám đốc tài chính OpenAI Sarah Friar cho biết doanh thu thường niên của OpenAI đã đạt khoảng 20 tỷ USD trong năm 2025, tăng mạnh so với mức xấp xỉ 6 tỷ USD của năm trước đó, theo CNBC.

Tương tự nhiều công ty AI cùng ngành, OpenAI đang chạy đua thuyết phục doanh nghiệp và người dùng trả phí cho dịch vụ AI, nhằm bù đắp chi phí khổng lồ dành cho chip, trung tâm dữ liệu và đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Trước đây, OpenAI từng cam kết chi hơn 1,4 nghìn tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI trong những năm tới. Còn hiện nay, công ty này đang đặt mục tiêu chi khoảng 600 tỷ USD cho năng lực tính toán đến năm 2030. 

Kế hoạch này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho một đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong tương lai, có thể đưa định giá công ty lên tới 1.000 tỷ USD.

Theo Bloomberg, OpenAI sắp hoàn tất giai đoạn đầu vòng gọi vốn mới, có thể huy động hơn 100 tỷ USD. Trong đó, Nvidia có khả năng rót tới 30 tỷ USD vào OpenAI. Các nhà đầu tư chiến lược khác cũng tham gia vòng vốn là SoftBank và Amazon. Nếu tính cả các khoản đầu tư bổ sung, định giá công ty có thể vượt 850 tỷ USD.

OpenAI kỳ vọng doanh thu đến năm 2030 vượt 280 tỷ USD với tỷ trọng đóng góp gần như cân bằng giữa mảng người dùng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Hiện nay, kế hoạch chi tiêu của công ty đang được điều chỉnh gắn chặt với tốc độ tăng trưởng doanh thu dự kiến, trong bối cảnh giới đầu tư bày tỏ lo ngại tham vọng mở rộng quá nhanh có thể vượt quá khả năng sinh lời thực tế.

Trong nửa cuối năm ngoái, OpenAI liên tiếp công bố các thỏa thuận hạ tầng trị giá hàng tỷ USD, bắt tay với những nhà sản xuất chip và các tập đoàn điện toán đám mây hàng đầu nhằm mở rộng năng lực tính toán.

Được thành lập từ năm 2015 với vai trò phòng thí nghiệm nghiên cứu phi lợi nhuận, OpenAI đã trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi ra mắt chatbot ChatGPT vào năm 2022. ChatGPT hiện đang phục vụ hơn 900 triệu người dùng hoạt động mỗi tuần.

Gen Z bước vào hàng ngũ khoa học trưởng ngành AI Trung Quốc

09:02, 21/02/2026

Gen Z bước vào hàng ngũ khoa học trưởng ngành AI Trung Quốc

Hơn 80% doanh nghiệp chưa thấy năng suất cải thiện nhờ AI

09:00, 21/02/2026

Hơn 80% doanh nghiệp chưa thấy năng suất cải thiện nhờ AI

Đằng sau liên minh OpenAI và OpenClaw

20:09, 19/02/2026

Đằng sau liên minh OpenAI và OpenClaw

Từ khóa:

ChatGPT người dùng công ty AI doanh thu OpenAI IPO OpenAI kinh tế số Nvidia đầu tư OpenAI tăng trưởng doanh thu AI

Đọc thêm

Định hình tương lai cho AI, lấy con người làm trung tâm - Hội nghị Thượng đỉnh Tác động của Trí tuệ nhân tạo năm 2026

Định hình tương lai cho AI, lấy con người làm trung tâm - Hội nghị Thượng đỉnh Tác động của Trí tuệ nhân tạo năm 2026

Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Thượng đỉnh Tác động của Trí tuệ Nhân tạo (AI Impact Summit) 2026 tổ chức ở New Delhi. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi nhấn mạnh tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm, dựa trên các giá trị đạo đức, sự minh bạch và hợp tác toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng định hình tương lai của AI theo hướng phục vụ lợi ích chung của nhân loại.

Hàng tỷ đô từ Mỹ đổ vào lĩnh vực AI của Ấn Độ

Hàng tỷ đô từ Mỹ đổ vào lĩnh vực AI của Ấn Độ

Hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn đã tuyên bố rót hàng trăm tỷ USD vào thị trường AI của Ấn Độ…

Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Ước tính tổng khối lượng giao dịch stablecoin toàn cầu năm 2025 có thể đạt khoảng 12.000 tỷ USD, trong đó giao dịch bất hợp pháp chiếm khoảng 1% tổng khối lượng...

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc cho biết 320 Bitcoin, từng bị đánh cắp khỏi ví do cơ quan chức năng Hàn Quốc quản lý, bất ngờ được hoàn trả...

Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, trao đổi về các định hướng phát triển lớn và hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy, đẩy nhanh tiến độ tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội

Đầu tư

2

Định hình tương lai cho AI, lấy con người làm trung tâm - Hội nghị Thượng đỉnh Tác động của Trí tuệ nhân tạo năm 2026

Kinh tế số

3

Tết trồng cây : Gắn phong trào truyền thống với định hướng phát triển đô thị xanh

Tiêu điểm

4

Khai hội Chùa Hương 2026: Dóng trống mở mùa hành hương

Thị trường

5

Xuất khẩu lốp xe sang EU: “Cửa sáng” đi kèm áp lực phòng vệ thương mại

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy