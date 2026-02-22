OpenAI dự báo doanh thu sẽ đạt 280 tỷ USD vào năm 2030

Với mục tiêu chi khoảng 600 tỷ USD cho năng lực tính toán đến năm 2030, kế hoạch này của OpenAI được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho một đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)...

Tạp chí Fortune đưa tin OpenAI dự báo doanh thu của họ sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong vài năm tới và vượt 280 tỷ USD vào năm 2030.

Giám đốc tài chính OpenAI Sarah Friar cho biết doanh thu thường niên của OpenAI đã đạt khoảng 20 tỷ USD trong năm 2025, tăng mạnh so với mức xấp xỉ 6 tỷ USD của năm trước đó, theo CNBC.

Tương tự nhiều công ty AI cùng ngành, OpenAI đang chạy đua thuyết phục doanh nghiệp và người dùng trả phí cho dịch vụ AI, nhằm bù đắp chi phí khổng lồ dành cho chip, trung tâm dữ liệu và đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Trước đây, OpenAI từng cam kết chi hơn 1,4 nghìn tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI trong những năm tới. Còn hiện nay, công ty này đang đặt mục tiêu chi khoảng 600 tỷ USD cho năng lực tính toán đến năm 2030.

Kế hoạch này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho một đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong tương lai, có thể đưa định giá công ty lên tới 1.000 tỷ USD.

Theo Bloomberg, OpenAI sắp hoàn tất giai đoạn đầu vòng gọi vốn mới, có thể huy động hơn 100 tỷ USD. Trong đó, Nvidia có khả năng rót tới 30 tỷ USD vào OpenAI. Các nhà đầu tư chiến lược khác cũng tham gia vòng vốn là SoftBank và Amazon. Nếu tính cả các khoản đầu tư bổ sung, định giá công ty có thể vượt 850 tỷ USD.

OpenAI kỳ vọng doanh thu đến năm 2030 vượt 280 tỷ USD với tỷ trọng đóng góp gần như cân bằng giữa mảng người dùng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Hiện nay, kế hoạch chi tiêu của công ty đang được điều chỉnh gắn chặt với tốc độ tăng trưởng doanh thu dự kiến, trong bối cảnh giới đầu tư bày tỏ lo ngại tham vọng mở rộng quá nhanh có thể vượt quá khả năng sinh lời thực tế.

Trong nửa cuối năm ngoái, OpenAI liên tiếp công bố các thỏa thuận hạ tầng trị giá hàng tỷ USD, bắt tay với những nhà sản xuất chip và các tập đoàn điện toán đám mây hàng đầu nhằm mở rộng năng lực tính toán.

Được thành lập từ năm 2015 với vai trò phòng thí nghiệm nghiên cứu phi lợi nhuận, OpenAI đã trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi ra mắt chatbot ChatGPT vào năm 2022. ChatGPT hiện đang phục vụ hơn 900 triệu người dùng hoạt động mỗi tuần.