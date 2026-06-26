Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trao Bằng khen cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy và 6 năm chuyển đổi toàn diện, phát triển nền tảng công nghệ AI Askonomy ngày 26/6.
Được sự phân công và ủy quyền của TS. Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, gửi lời chúc mừng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy với chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của tạp chí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
“Đối với chúng tôi, Thời báo Kinh tế Việt Nam trước đây, nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam với các ấn phẩm định kỳ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, luôn là nguồn thông tin có giá trị đối với đội ngũ nghiên cứu và những người làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách”, TS. Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy và 6 năm chuyển đổi toàn diện, phát triển nền tảng công nghệ AI Askonomy.
Ông cũng đánh giá cao vai trò của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trong việc đồng hành cùng các cơ quan Đảng, Nhà nước, bộ, ngành tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo chất lượng, đóng góp trực tiếp vào quá trình xây dựng các chủ trương, chính sách lớn của đất nước.
Nhìn lại lịch sử hoạt động của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương (trước đây là Ban Kinh tế Trung ương), Tạp chí Kinh tế Việt Nam (trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam) luôn là đơn vị đồng hành trong nhiều hội thảo, tọa đàm và các hoạt động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn.
Đến nay, trong các hoạt động phục vụ xây dựng nghị quyết, đưa chủ trương lớn vào cuộc sống của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Tạp chí Kinh tế Việt Nam luôn sát cánh trong công tác truyền thông, góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương vào cuộc sống.
TS. Nguyễn Đức Hiển bày tỏ: "Chúng tôi ghi nhận sự tâm huyết của lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cũng như đội ngũ phóng viên, biên tập viên với tinh thần làm nghề chuyên nghiệp, trách nhiệm và luôn trăn trở với mục tiêu phát triển chung của đất nước".
Đánh giá về quá trình chuyển đổi số của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trong 6 năm qua, TS. Nguyễn Đức Hiển cho biết đã trải nghiệm nền tảng AI Askonomy và đánh giá cao những kết quả mà tạp chí đạt được sau 6 năm chuyển đổi toàn diện.
"Chúng tôi tin tưởng Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước", Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược nhấn mạnh.
Thay mặt lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, TS. Nguyễn Đức Hiển gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, đồng thời khẳng định Ban sẽ tiếp tục đồng hành, tăng cường hợp tác với tạp chí trong thời gian tới.
Tại buổi lễ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy vinh dự đón nhận sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
Thừa ủy quyền của TS. Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, đã trao lẵng hoa chúc mừng và Bằng khen của Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tới Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Đại diện Tạp chí, ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Giám đốc, Tổng Thư ký tòa soạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, lên nhận hoa và Bằng khen.
Bằng khen được trao nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trong công tác phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương suốt nhiều năm qua.
Sự ghi nhận này có ý nghĩa rất lớn đối với tập thể lãnh đạo và đội ngũ những người làm báo của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, là nguồn cổ vũ, động viên cho những nỗ lực, sáng tạo tiếp theo trên hành trình phát huy vai trò báo chí truyền thông kiến tạo phát triển, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
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