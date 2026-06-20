Tạp chí Kinh tế Việt Nam: 35 năm kiến tạo tri thức kinh tế và đồng hành cùng khát vọng Việt Nam thịnh vượng

Có những tờ báo phản ánh dòng chảy của thời cuộc, nhưng cũng có những tờ báo trở thành một phần của chính dòng chảy ấy. Trong hành trình đổi mới và phát triển của kinh tế Việt Nam suốt 35 năm qua, Thời báo Kinh tế Việt Nam trước đây và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy hôm nay là một dấu ấn như vậy...

Năm 1991, khi công cuộc đổi mới bước vào giai đoạn đầu, nền kinh tế thị trường vẫn còn là khái niệm mới, xa lạ đối với người dân và doanh nghiệp, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã ra đời với sứ mệnh lan tỏa tri thức kinh tế, thúc đẩy đổi mới tư duy và đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước.

DẤU ẤN RIÊNG CỦA TỜ BÁO KINH TẾ ĐẦU TIÊN

Ngay từ những số báo đầu tiên, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã tạo được dấu ấn riêng. Khác với cách đưa tin một chiều phổ biến thời bấy giờ, mỗi bài viết không chỉ mang giá trị thông tin mà còn góp phần phổ biến kiến thức kinh tế thị trường, giải thích những vấn đề kinh tế đang vận động trong thực tiễn và giới thiệu những kinh nghiệm phát triển của thế giới.

Trong bối cảnh đất nước chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, những tri thức ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhiều độc giả tìm đến Thời báo Kinh tế Việt Nam không chỉ để biết điều gì đang diễn ra mà còn để hiểu bản chất của những thay đổi đang vận hành trong nền kinh tế.

Chính cách tiếp cận đó đã tạo nên sức hấp dẫn và uy tín của tờ báo. Uy tín ấy không tạo nên bởi các chiến dịch truyền thông mà được khẳng định bằng nhu cầu của công chúng. Xã hội cần một diễn đàn kinh tế có chất lượng và công chúng đã hăm hở đón đọc Thời báo Kinh tế Việt Nam như một người bạn đồng hành trên hành trình đổi mới.

Không chỉ đơn thuần là một tờ báo kinh tế, Thời báo Kinh tế Việt Nam còn là một trong những cơ quan báo chí tiên phong góp phần phổ biến tư duy kinh tế thị trường trong những năm đầu đổi mới. Khi khu vực kinh tế tư nhân còn ở giai đoạn sơ khai, môi trường kinh doanh và hội nhập quốc tế còn nhiều bỡ ngỡ, những bài viết trên Thời báo Kinh tế Việt Nam đã góp phần đưa các khái niệm về thị trường, cạnh tranh, đầu tư, quản trị doanh nghiệp và hội nhập đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp và công chúng. Nói cách khác, Thời báo Kinh tế Việt Nam không chỉ phản ánh công cuộc đổi mới mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong đời sống kinh tế.

Suốt 35 năm qua, dù tên gọi, hình thức thể hiện, công nghệ làm báo có nhiều thay đổi, Thời báo Kinh tế Việt Nam trước đây và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy hiện nay vẫn kiên định với sứ mệnh cốt lõi: phụng sự Tổ quốc, đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; cung cấp cho độc giả trong và ngoài nước những thông tin kinh tế tin cậy, có chiều sâu, mang tính phản biện và giá trị thực tiễn.

Từ những năm đầu đổi mới, giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, vượt qua các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đến phục hồi sau đại dịch Covid-19 và thời kỳ chuyển đổi số, VnEconomy luôn hiện diện như một kênh thông tin kinh tế có trách nhiệm, phản ánh trung thực thực tiễn kinh tế, chuyển tải tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách.

KÊNH THÔNG TIN CÓ TRÁCH NHIỆM, ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI

Một trong những điểm nổi bật làm nên bản sắc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy là tầm nhìn chiến lược của Ban Biên tập trong việc đón đầu xu hướng phát triển của báo chí hiện đại.

Từ nhiều năm trước khi báo chí dữ liệu trở thành xu hướng phổ biến, lãnh đạo Thời báo Kinh tế Việt Nam đã sớm nhận thấy vai trò ngày càng quan trọng của dữ liệu trong truyền thông kinh tế. Năm 2018, lãnh đạo Thời báo Kinh tế Việt Nam đã đến trao đổi với Tổng cục Thống kê, mong muốn hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế phục vụ hoạt động báo chí.

Đó là một tư duy đi trước thời cuộc. Bởi trong lĩnh vực kinh tế, dữ liệu không chỉ là công cụ minh họa mà còn là nền tảng giúp nâng cao chất lượng phân tích, dự báo và phản biện chính sách.

Nhờ định hướng đó, nhiều bài viết trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy được bổ sung các biểu đồ, đồ thị và hình thức trực quan hóa dữ liệu hiện đại, giúp những bài viết với các con số khô khan trở nên sinh động, dễ hiểu, giàu sức thuyết phục hơn. Sự kết hợp giữa báo chí và dữ liệu đã góp phần tạo nên phong cách riêng của VnEconomy trong hệ thống báo chí kinh tế Việt Nam.

Không chỉ phát triển mạnh mẽ ở loại hình báo điện tử, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy còn từng bước xây dựng mô hình truyền thông đa phương tiện và trở thành một diễn đàn kinh tế có uy tín.

Thông qua việc phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng nhiều cơ quan nghiên cứu, tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo kinh tế quốc gia quan trọng, tạo không gian đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, địa phương, doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài và giới chuyên gia.

Nhiều kiến nghị, giải pháp có giá trị đã được hình thành từ những diễn đàn này, góp phần hỗ trợ quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là minh chứng cho vai trò ngày càng quan trọng của báo chí hiện đại, đó là không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn góp phần kết nối các chủ thể phát triển, kiến tạo giá trị cho xã hội.

Giá trị của những diễn đàn đó không chỉ thể hiện ở số lượng sự kiện được tổ chức mà còn ở khả năng kết nối các chủ thể có vị trí khác nhau trong nền kinh tế. Từ các nhà hoạch định chính sách đến doanh nghiệp, từ giới nghiên cứu đến nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhiều ý kiến phản biện, kiến nghị, sáng kiến cải cách đã được chia sẻ, thảo luận và lan tỏa. Qua đó, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy từng bước khẳng định vai trò không chỉ là cơ quan truyền thông mà còn là một diễn đàn đối thoại chính sách có trách nhiệm và uy tín.

Làm nên vị thế và uy tín của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy còn là đội ngũ những người làm báo tâm huyết cùng mạng lưới cộng tác viên chất lượng cao. Trong suốt 35 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã hội tụ được nhiều chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, nhà phân tích hàng đầu cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có trình độ chuyên môn, có trách nhiệm nghề nghiệp cao.

Chính nguồn lực trí tuệ ấy đã tạo nên những bài viết có chiều sâu, những góc nhìn đa chiều sắc sảo, những phân tích, phản biện có giá trị đối với công tác hoạch định chính sách cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

VƯƠN TẦM TRỞ THÀNH TỔ HỢP TRUYỀN THÔNG – DỮ LIỆU – TRI THỨC KINH TẾ

Bước sang tuổi 35, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt với những thách thức chưa từng có. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số, hành vi tiếp nhận thông tin ngày càng phân mảnh và những áp lực từ mô hình kinh doanh báo chí mới đang làm thay đổi căn bản môi trường truyền thông.

Trong bối cảnh đó, đổi mới không chỉ là yêu cầu phát triển mà còn là điều kiện tiên quyết để khẳng định vị thế.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy cần tiếp tục đi đầu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, báo chí dữ liệu, phân tích, dự báo và phát triển các nền tảng thông tin chuyên sâu, tạo ra những sản phẩm có hàm lượng tri thức cao mà công nghệ không thể thay thế.

Trong kỷ nguyên số, khi dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên mới, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, truyền tải và tiếp nhận thông tin, cơ hội phát triển của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không chỉ là làm báo nhanh hơn, hiện đại hơn. Ở tầm cao hơn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy có thể hướng tới trở thành tổ hợp truyền thông - dữ liệu - tri thức kinh tế hiện đại; một trung tâm kết nối giữa các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách với cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư; một cổng thông tin kinh tế hữu ích của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đó cũng là cách Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEonomy tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong hành trình phát triển đất nước đến năm 2045.

Chặng đường 35 năm của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy thật đáng tự hào, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới.

Phía trước là mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Hành trình ấy cần những thể chế bao trùm hiện đại, những doanh nghiệp lớn mạnh và những cơ quan báo chí đủ tầm vóc để dẫn dắt tư duy, lan tỏa tri thức, khơi mở các giải pháp phát triển.

Với truyền thống tiên phong, tinh thần đổi mới và khát vọng phụng sự, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy có đầy đủ nền tảng để tiếp tục đồng hành cùng đất nước trên chặng đường mới, xứng đáng với tôn chỉ đã làm nên bản sắc của mình trong nhiều năm qua: “Nhìn chân thực - Nghĩ tích cực - Giải pháp hữu ích”.

Đó không chỉ là phương châm làm báo, mà còn là cam kết đồng hành của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hôm nay và khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

(*) TS. Nguyễn Bích Lâm, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23 + 24-2026 phát hành ngày 15/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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