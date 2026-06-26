Tạp chí Kinh tế Việt Nam - cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu, uy tín của đất nước...

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Ảnh: Trí Phong.

Ngày 26/6, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy và 6 năm chuyển đổi toàn diện, phát triển nền tảng công nghệ AI Askonomy.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Tạp chí trong suốt 35 năm qua đối với sự phát triển chung của đất nước, cũng như những thành tựu của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong hơn một thế kỷ.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trải qua chặng đường hình thành và phát triển, từ một ấn phẩm thông tin kinh tế ra đời trong những năm đầu đổi mới, sau đó trở thành Thời báo Kinh tế Việt Nam và nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Tạp chí luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Tạp chí không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu, uy tín của đất nước. Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã tổ chức nhiều diễn đàn uy tín như Diễn đàn Kịch bản Kinh tế Việt Nam, Thương hiệu Mạnh Việt Nam, Giải thưởng Rồng Vàng, Diễn đàn Kết nối Việt Nam... Đây thực sự là những diễn đàn chất lượng, góp phần kiến tạo môi trường đối thoại chính sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Trong quá trình thực hiện vai trò kiến tạo, Tạp chí đã thực sự đồng hành, lắng nghe, phản ánh kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, được các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.

Đặc biệt, trong 6 năm gần đây, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số báo chí. Việc xây dựng, phát triển nền tảng công nghệ kinh tế thông minh đang được ứng dụng trong lĩnh vực báo chí là minh chứng sinh động cho tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo của tập thể Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Sự kết hợp hài hòa giữa báo chí truyền thống với công nghệ hiện đại và kỹ thuật sáng tạo đã góp phần nâng cao chất lượng nội dung, tăng tốc độ lan tỏa thông tin, đồng thời mang đến những sản phẩm báo chí ngày càng chuyên sâu, hữu ích và gần gũi hơn với bạn đọc. Những thành tựu đó không chỉ góp phần khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm của báo chí cách mạng mà còn thể hiện rõ khát vọng vươn lên, hội nhập quốc tế của một cơ quan báo chí kinh tế trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng với truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, cùng đội ngũ cán bộ, phóng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn cao và tinh thần đổi mới sáng tạo, Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kết thúc phát biểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gửi lời chúc mừng tới những thành tựu to lớn mà Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã đạt được, đồng thời chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục sáng tạo và cống hiến nhiều hơn nữa cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đã lên trao tặng hoa chúc mừng cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bên trái) tặng lẵng hoa chúc mừng cho đại diện lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Đào Quang Bính - Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng giám đốc, Tổng Thư ký tòa soạn - Ảnh: Trí Phong.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (bên trái) trao tặng lẵng hoa chúc mừng cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam - Ảnh: Trí Phong.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam hôm nay đã nhận được nhiều sự quan tâm với những lẵng hoa tươi thắm và những món quà kỷ niệm từ các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp chúc mừng kỷ niệm 35 năm của Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Lãnh đạo và đội ngũ những người làm báo của Tạp chí Kinh tế Việt Nam bày tỏ sự trân quý và cảm ơn Quý cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp.