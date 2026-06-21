Tạp chí Kinh tế Việt Nam đạt 2 giải thưởng tại Hội báo toàn quốc 2026

Chiều 21/6, tại lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2026 nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Ban tổ chức đã trao giải cho các ấn phẩm báo chí và các gian trưng bày của các cơ quan báo chí. Tạp chí Kinh tế Việt Nam giành được 2 giải thưởng: Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc và Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc.
Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết sau 3 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, sáng tạo và gắn kết, Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, mục tiêu đề ra, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm đối với người làm báo và công chúng cả nước.
Với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, Hội Báo toàn quốc năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là ngày hội lớn của giới báo chí Việt Nam. 87 gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc 2026 được thiết kế đồng bộ, hiện đại, giới thiệu những thành tựu, sản phẩm báo chí tiêu biểu của các cơ quan báo chí trung ương, địa phương, các cấp Hội Nhà báo và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trên cả nước.
Điểm nhấn nổi bật của Hội Báo là khu trưng bày chuyên đề “101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh”, cùng các gian báo điện tử hội tụ của những cơ quan báo chí chủ lực và các gian trưng bày của Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo địa phương. Các không gian trưng bày đã tạo nên bức tranh toàn cảnh sinh động về sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời phản ánh rõ xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí.
Song song với hoạt động trưng bày, Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2026 được tổ chức với 11 phiên làm việc, gồm phiên toàn thể, phiên bế mạc và các phiên thảo luận chuyên sâu. Tại đây, nhiều vấn đề được các nhà báo, chuyên gia và nhà quản lý trao đổi thẳng thắn như sắp xếp, tinh gọn cơ quan báo chí, phát triển kinh tế báo chí, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách tại địa phương và tìm giải pháp thích ứng với môi trường truyền thông số.
Các chuyên đề đã mở ra nhiều góc nhìn mới, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, góp phần hỗ trợ các cơ quan báo chí trong quá trình đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao chất lượng nội dung và đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh công nghệ số đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực truyền thông.
Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, nhiều chương trình bên lề như Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng” năm 2026 cũng góp phần tăng cường sự gắn kết, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp và tình yêu nghề của đội ngũ những người làm báo.
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 57 giải “Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc” và 46 giải “Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc” cho các cơ quan báo chí tham gia Hội báo toàn quốc 2026.
Trong số các đơn vị được vinh danh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam được trao Giải B hạng mục “Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc” và Giải Khuyến khích hạng mục “Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc”.
Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng nội dung, phát triển các sản phẩm báo chí đa nền tảng cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí.
Cũng tại buổi lễ, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao bằng chứng nhận và giấy chứng nhận cho các tập thể, doanh nhân, doanh nghiệp đã đồng hành, đóng góp vào thành công chung của Hội Báo toàn quốc năm nay.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Hội Báo toàn quốc năm 2026 khép lại nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề “Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm” sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành kim chỉ nam cho hành động của đội ngũ người làm báo Việt Nam trong chặng đường phía trước.
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