Hanoi Takashimaya S.C. sẽ cất nóc trong tháng 9/2026

Lễ cất nóc đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển dự án, đưa Hanoi Takashimaya S.C. bước sang giai đoạn hoàn thiện trước khi dự kiến đi vào hoạt động.
Hanoi Takashimaya S.C thuộc giai đoạn 1 của Westlake Square Hanoi, tòa nhà gồm 3 tầng hầm và 10 tầng nổi, cung cấp khoảng 49.000 m2 diện tích thương mại và văn phòng hạng A tại khu đô thị Starlake, Tây Hồ Tây, Hà Nội. Dự án phát triển theo mô hình tổ hợp thương mại - văn phòng hiện đại, hướng tới việc kết nối nhu cầu làm việc, mua sắm, gặp gỡ, giải trí và thư giãn trong cùng một điểm đến.
Với quy mô 7 tầng trung tâm thương mại, Hanoi Takashimaya S.C. được định vị là điểm nhấn chính của Westlake Square Hanoi. Đây cũng là trung tâm thương mại Takashimaya đầu tiên tại Việt Nam, được kỳ vọng bổ sung nguồn cung bán lẻ chất lượng cao cho khu vực Tây Hồ Tây, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về các không gian mua sắm, ẩm thực, dịch vụ và trải nghiệm phong cách sống tại Thủ đô.
Bên cạnh các trải nghiệm thời trang, giải trí và dịch vụ, khu vực tầng hầm của Hanoi Takashimaya S.C., với không gian ẩm thực quy mô dự kiến khoảng 6.000 m2, được kỳ vọng mang đến trải nghiệm “depachika” theo phong cách Nhật Bản cho khách hàng tại Hà Nội. Dự án cũng dự kiến tích hợp tiện ích onsen do thương hiệu Mikazuki phát triển và vận hành, góp phần tạo nên điểm khác biệt trong bối cảnh các trung tâm thương mại thế hệ mới ngày càng chú trọng yếu tố trải nghiệm, chăm sóc sức khỏe và thời gian lưu trú của khách hàng.
Song song với tiến độ xây dựng, hoạt động cho thuê tại Hanoi Takashimaya S.C. đồng thời đạt được những bước tiến tích cực. Đến nay, gần 75% diện tích thương mại đã ghi nhận cam kết từ các khách thuê chủ lực, trong đó phần lớn đã hoàn tất ký kết và đặt cọc. Dự án đang tiếp tục hoàn thiện cơ cấu khách, hướng tới mục tiêu hoàn tất phần lớn công tác cho thuê vào đầu năm tới.
Đại diện Toshin Development, chủ đầu tư dự án, cho biết: “Cột mốc cất nóc đưa chúng tôi tiến thêm một bước gần hơn tới mục tiêu đưa Takashimaya đến Hà Nội. Thông qua Hanoi Takashimaya S.C., chúng tôi kỳ vọng mang đến một điểm đến mua sắm và phong cách sống mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Thủ đô.”
Takashimaya là thương hiệu bán lẻ có lịch sử gần hai thế kỷ tại Nhật Bản. Tại Việt Nam, thương hiệu này đã hiện diện tại TP.HCM từ năm 2016 với bách hóa cao cấp tại khu vực trung tâm quận 1. Tại Hà Nội, Hanoi Takashimaya S.C. - mô hình trung tâm thương mại Takashimaya đầu tiên của Takashimaya tại thị trường Việt Nam sẽ chính thức được đưa vào hoạt động tại Westlake Square Hanoi vào mùa Thu năm 2027.
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