HHV hủy bỏ 85% cổ phiếu phát hành thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã HHV-HOSE) công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo kế hoạch, HHV dự kiến phát hành hơn 267,38 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, với giá chào bán 10.000 đồng/CP.

Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có), HĐQT sẽ quyết định bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.



Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 1/11 đến ngày 1/12/2022.

Tuy nhiên, sau khi hết thời gian đăng ký, số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua chỉ hơn 40,4 triệu cổ phiếu, tương đương với khoảng 15% tổng số cổ phiếu phát hành. Số tiền ròng thu về từ đợt chào bán là hơn 404 tỷ đồng và thấp hơn rất nhiều so với dự kiến của công ty.

Gần 227 triệu cổ phiếu, tương đương 85% không chào bán hết, HĐQT quyết định hủy phát hành toàn bộ và kết thúc đợt phát hành. Vốn điều lệ của công ty sẽ tăng theo số lượng cổ phiếu thực tế đã chào bán thành công.

Được biết, trong bản thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng thì số tiền thu được dự kiến thu được từ đợt phát hành là 2.674 tỷ đồng - trong đó, công ty sẽ dùng 182,3 tỷ đồng góp vốn vào các doanh nghiệp khác để thực hiện dự án; 392,4 tỷ đồng đầu tư bất động sản sẵn và đưa vào khai thác; 492 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động bao gồm trả nợ, mua sắm thiết bị...; 1.670 tỷ đồng còn lại doanh nghiệp sẽ hợp tác đầu xây dựng đoạn Can Lâm - Vĩnh Hảo thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam và cùng công ty mẹ đầu tư dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1.

Kết thúc quý 3/2022, HHV ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 266 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.



Theo HHV cho biết doanh thu tăng 18% so với cùng là do công ty duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, tỷ trọng các loại chi phí/doanh thu không có biến động quá lớn, đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ và phần lãi ghi nhận từ công ty liên doanh liên kết tăng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/12, giá cổ phiếu HHV giảm 6,28% xuống chỉ còn 9.200 đồng/cổ phiếu và thấp hơn so với mức giá phát hành thêm.