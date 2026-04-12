Hiệp thương cử 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Như Nguyệt
12/04/2026, 18:19
100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029...
Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình
làm việc toàn khóa, chiều ngày 12/4/2026, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ
chức Hội nghị lần thứ 7, khóa X để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công
việc theo thẩm quyền.
Tại hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung
Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ
chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ
2024 – 2029 đối với ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư
Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; bà Lê Thị Thủy, Ủy
viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn
thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông
Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên
Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tiếp tục thảo luận vào nội
dung Tờ trình dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Góp ý kiến vào nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại
hội, bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên
trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt
Nam, cho biết trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được nhiều
thành tựu nổi bật.
Trong đó, Mặt trận đã tham gia tích cực, góp phần làm nên
thành công rực rỡ của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Bà Nguyễn Thị Doan cho rằng nội dung về phương hướng, nhiệm
vụ trong nhiệm kỳ mới của dự thảo Báo cáo chính trị đã bám sát tinh thần Nghị
quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, lồng ghép vào 7
chương trình hành động cụ thể; đặc biệt là chương trình về tham gia phát triển
khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số, đẩy mạnh chuyển đổi số
trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đồng thời, dự thảo Báo cáo chính trị đã thể hiện quyết tâm
cao độ, hướng về cơ sở, lấy thước đo về sự hài lòng của người dân để đánh giá
hiệu quả công tác cán bộ. Mọi nội dung đều được đánh giá theo hướng "rõ
người, rõ thời điểm, rõ kết quả".
Bà Nguyễn Thị Doan đề xuất tại nội dung về phương hướng, mục
tiêu và nhiệm vụ đột phá của dự thảo Báo cáo chính trị, cùng với đột phá về thể
chế, đột phá về cải cách hành chính, nên bổ sung thêm sự đổi mới mạnh mẽ về tư
duy về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò của công tác Mặt
trận trong tình hình mới.
"Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần đổi mới phương thức hành
động, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo quản trị hiện đại, kiến tạo
môi trường văn hóa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, hiểu biết lẫn
nhau, huy động sự tham gia vào công tác Mặt trận của toàn xã hội", bà Nguyễn
Thị Doan kiến nghị.
Góp ý vào nội dung phương hướng, mục tiêu và chương trình
hành động nhiệm kỳ 2026-2031, bà Trần Thị Bích Mai, cá nhân tiêu biểu dân tộc
Sán Dìu, bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao đối với các mục tiêu về 100% Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai “Cổng Mặt
trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7; hằng năm, 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức “Tháng nghe dân nói”, thực
hiện “3 công khai - 3 giám sát”.
