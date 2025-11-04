Hóa đơn sưởi ấm của người Đức tăng gần gấp đôi

Chi phí sưởi ấm của người dân Đức đã tăng mạnh từ khi quốc gia này quyết định giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng với Nga sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra...

Theo dự báo của Hiệp hội Quản lý bất động sản Đức, vào năm 2025, chi phí sưởi ấm bằng khí đốt cho một căn hộ 70 mét vuông sẽ lên tới 1.180 euro mỗi năm, tăng 15% so với năm trước đó.

Tiền sưởi sưởi ấm tại Đức thường được tích hợp vào tiền thuê nhà thông qua các khoản thanh toán tạm ứng hàng tháng. Vào cuối năm, các khoản thanh toán này được điều chỉnh, có thể dẫn đến chi phí bổ sung không mong muốn đối với nhiều người thuê nhà.

Theo dữ liệu của công ty Techem, chi phí sưởi ấm tại Đức liên tục lập kỷ lục trong 4 năm qua, với tổng mức tăng từ năm 2021 đến nay là 82%.

Một ví dụ điển hình là trường hợp của Fernando, một cư dân Berlin 42 tuổi, người đã chứng kiến hóa đơn sưởi ấm hàng tháng của mình tăng từ 140 euro lên 390 euro, tương đương với mức tăng trung bình hàng năm khoảng 30%.

Nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng chi phí sưởi ấm này là sự thay đổi đột ngột trong nguồn cung cấp năng lượng của Đức. Trước chiến tranh, Nga là nhà cung cấp chính, chiếm 55% lượng nhập khẩu khí đốt của Đức vào năm 2020.

Tuy nhiên, do điều chỉnh quan hệ với Nga liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine, Đức đã phải chuyển sang sử dụng khí đốt từ các nhà cung cấp khác như Na Uy, Hà Lan và Bỉ. Na Uy hiện là nhà cung cấp chính, chiếm 48% lượng nhập khẩu khí đốt của Đức trong năm 2024, tiếp theo là Hà Lan (25%) và Bỉ (18%).

Sự chuyển đổi nhà cung cấp này không chỉ làm tăng chi phí do các tuyến vận chuyển mới mà còn vì khí đốt hiện nay chủ yếu được nhập khẩu vào Đức dưới dạng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) - một lựa chọn đắt đỏ hơn so với khí đốt tự nhiên vận chuyển qua đường ống.

Ông Andreas Fischer, một nhà kinh tế năng lượng tại Viện Kinh tế Đức, đã chỉ ra rằng giá khí đốt ở Đức đã trở nên đắt đỏ hơn do những thay đổi này. Ông cũng bày tỏ sự bi quan về triển vọng ngắn hạn, cho rằng chi phí sưởi ấm ở nước này khó có thể giảm trong tương lai gần, mặc dù Chính phủ Đức đang nỗ lực thúc đẩy năng lượng tái tạo. Phần lớn các hộ gia đình Đức vẫn phụ thuộc vào khí đốt để sưởi ấm, khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá khí đốt toàn cầu.

Theo Eurostat, hiện nay có tới 13% hộ gia đình Đức phải chi hơn 40% thu nhập của họ cho chi phí nhà ở, bao gồm tiền sưởi ấm, cao hơn 5 điểm phần trăm so với mức trung bình của châu Âu và chỉ đứng sau Đan Mạch.