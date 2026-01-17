Hoa Kỳ và Việt Nam trao đổi định hướng hợp tác song phương trong lĩnh vực AI

Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Meta, Amazon Web Services coi Việt Nam là điểm đến tiềm năng để xây dựng hạ tầng, phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Tuy nhiên, mức độ hiện diện của các doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ tại Việt Nam còn chưa tương xứng với tiềm năng, nếu so với một số quốc gia trong khu vực...

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Russell Headlee cho biết trong buổi làm việc mới đây với Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhằm trao đổi định hướng hợp tác song phương trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, an ninh không gian mạng và khuôn khổ pháp lý cho chuyển đổi số.

Theo ông Russell Headlee, AI hiện là ưu tiên hàng đầu trong chính sách số của Hoa Kỳ, thể hiện rõ qua việc Chính phủ Hoa Kỳ công bố "Kế hoạch hành động AI của Hoa Kỳ" vào ngày 23/7/2025. Hoa Kỳ đã và đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế, chính phủ các nước và khu vực tư nhân nhằm chia sẻ quan điểm, cập nhật định hướng chính sách mới về AI, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu công nghệ AI của Hoa Kỳ ra thị trường toàn cầu.

Ông Russell Headlee đánh giá cao tầm nhìn và tham vọng của Việt Nam trong phát triển AI, đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò quốc gia tiên phong trong khu vực khi sớm xây dựng và ban hành Luật AI.

Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Meta, Amazon Web Services bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ tới thị trường Việt Nam, coi đây là điểm đến tiềm năng để xây dựng hạ tầng, phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ cũng thẳng thắn chia sẻ sự chưa tương xứng giữa tiềm năng và mức độ hiện diện thực tế của các doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ tại Việt Nam so với một số quốc gia trong khu vực.

Trên tinh thần đó, Hoa Kỳ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thúc đẩy hợp tác sâu rộng với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt thông qua việc hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo lập không gian đầu tư minh bạch, ổn định và có tính dự đoán cao.

Hoa Kỳ cũng khuyến nghị Việt Nam xem xét tham gia khuôn khổ tiêu chuẩn toàn cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu an toàn, thúc đẩy phát triển AI và các công nghệ mới.

Ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ. "An ninh quốc gia luôn được Việt Nam đặt ở mức độ ưu tiên cao nhất trong mọi quyết định phát triển. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi, nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề mà phía Hoa Kỳ quan tâm, trên cơ sở minh bạch, hài hòa lợi ích và phát triển bền vững. Việt Nam đặc biệt mong muốn hợp tác với các tập đoàn AI hàng đầu của Hoa Kỳ, thúc đẩy đầu tư các trung tâm R&D quy mô lớn tại Việt Nam. Nguồn nhân lực kỹ sư trẻ, giỏi, cần cù và giàu khát vọng chính là lợi thế cạnh tranh lớn của Việt Nam trong thu hút đầu tư công nghệ cao".

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết Chính phủ Việt Nam xác định phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là định hướng chiến lược xuyên suốt.

Thứ trưởng Vũ Hải Quân cũng chia sẻ sự đồng thuận với nhận định của phía Hoa Kỳ về mức độ hiện diện còn hạn chế của doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đồng thời, Thứ trưởng cho biết, thời gian gần đây đã xuất hiện những tín hiệu tích cực, đặc biệt từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực chip bán dẫn.

Việt Nam hiện đã và đang hoàn thiện các dự án luật quan trọng như Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và Luật Công nghiệp công nghệ số, với các chính sách ưu đãi mạnh mẽ nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và sản xuất (R&D) công nghệ cao tại Việt Nam.

Việt Nam đặc biệt mong muốn hợp tác với các tập đoàn AI hàng đầu của Hoa Kỳ, thúc đẩy đầu tư các trung tâm R&D quy mô lớn tại Việt Nam. Theo Thứ trưởng, nguồn nhân lực kỹ sư trẻ, giỏi, cần cù và giàu khát vọng chính là lợi thế cạnh tranh lớn của Việt Nam trong thu hút đầu tư công nghệ cao.

Liên quan đến hạ tầng viễn thông và bảo đảm an ninh quốc gia, Thứ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh, an ninh quốc gia luôn được Việt Nam đặt ở mức độ ưu tiên cao nhất trong mọi quyết định phát triển. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi, nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề mà phía Hoa Kỳ quan tâm, trên cơ sở minh bạch, hài hòa lợi ích và phát triển bền vững.