Chi tiêu AI trên toàn cầu ước đạt 2,5 nghìn tỷ USD trong năm nay

Chi tiêu AI toàn cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, đạt khoảng 3,34 nghìn tỷ USD vào năm 2027...
Theo dự báo mới nhất của Gartner, chi tiêu toàn cầu cho trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm nay có thể đạt 2,5278 nghìn tỷ USD, tăng tới 44% so với mức 1,7571 nghìn tỷ USD của năm trước. Từ góc nhìn dài hạn, Gartner dự báo chi tiêu AI toàn cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, đạt khoảng 3,34 nghìn tỷ USD vào năm 2027.
Những con số này cho thấy AI đang bước vào giai đoạn đầu tư quy mô lớn, trở thành một trong những trụ cột chi tiêu quan trọng nhất của nền kinh tế số toàn cầu.
Gartner cũng cho biết hơn một nửa tổng chi tiêu AI (khoảng 54%) sẽ đổ vào hạ tầng, tương đương 1,3663 nghìn tỷ USD trong năm nay, tăng từ khoảng 965 tỷ USD năm 2025. Tới năm 2027, con số này có thể đạt 1,75 nghìn tỷ USD.
Chi tiêu cho các máy chủ tối ưu cho AI sẽ tăng 49% trong năm 2026, chiếm khoảng 17% tổng mức đầu tư cho AI.
Bên cạnh đó, chi tiêu cho các dịch vụ AI dự kiến đạt gần 589 tỷ USD vào năm 2026, trong khi phần mềm AI có thể chạm mốc 452 tỷ USD.
Những lĩnh vực được dự báo tăng trưởng nhanh khác bao gồm an ninh mạng ứng dụng AI, mô hình AI, khoa học dữ liệu, nền tảng học máy và các nền tảng phát triển ứng dụng AI.
Ông John David Lovelock, Phó Chủ tịch Phân tích cao cấp Gartner cho biết các tổ chức trưởng thành hơn về kinh nghiệm đang ưu tiên kết quả đã được chứng minh thay vì tiềm năng đầu cơ.
"Cơn sốt AI đang hạ nhiệt trong năm 2026, doanh nghiệp không còn đổ tiền vào những dự án đầy tham vọng như trước mà chủ yếu mua các giải pháp AI có sẵn từ nhà cung cấp phần mềm họ đang dùng", ông nhấn mạnh.
Ngày 16/1, tại thành phố Đà Nẵng, một sự kiện quan trọng đã diễn ra, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ - Trường Đại học Đông Á và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Đà Nẵng đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.
Campuchia đề nghị Việt Nam hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án cáp quang biển của Campuchia có giao cắt với hệ thống đường ống của PV Gas trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam...
Các thiết bị như TV box và smart TV giá rẻ được nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn và có thể trở thành mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng, nguy cơ bị biến thành mắt xích trong mạng botnet toàn cầu…
Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML cho biết Tập đoàn đang nghiên cứu khả năng mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, đồng thời xem xét thiết lập hiện diện chính thức và cung cấp thiết bị cho các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam, qua đó góp phần hình thành và phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước...
Khu sẽ là nơi hội tụ nhân lực công nghệ, kết nối nghiên cứu- đào tạo- doanh nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược. Nơi đây được kỳ vọng sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một “Thung lũng Silicon” của Việt Nam”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: