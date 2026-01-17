Chi tiêu AI trên toàn cầu ước đạt 2,5 nghìn tỷ USD trong năm nay

Chi tiêu AI toàn cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, đạt khoảng 3,34 nghìn tỷ USD vào năm 2027...

Theo dự báo mới nhất của Gartner, chi tiêu toàn cầu cho trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm nay có thể đạt 2,5278 nghìn tỷ USD, tăng tới 44% so với mức 1,7571 nghìn tỷ USD của năm trước. Từ góc nhìn dài hạn, Gartner dự báo chi tiêu AI toàn cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, đạt khoảng 3,34 nghìn tỷ USD vào năm 2027.

Những con số này cho thấy AI đang bước vào giai đoạn đầu tư quy mô lớn, trở thành một trong những trụ cột chi tiêu quan trọng nhất của nền kinh tế số toàn cầu.

Gartner cũng cho biết hơn một nửa tổng chi tiêu AI (khoảng 54%) sẽ đổ vào hạ tầng, tương đương 1,3663 nghìn tỷ USD trong năm nay, tăng từ khoảng 965 tỷ USD năm 2025. Tới năm 2027, con số này có thể đạt 1,75 nghìn tỷ USD.

Chi tiêu cho các máy chủ tối ưu cho AI sẽ tăng 49% trong năm 2026, chiếm khoảng 17% tổng mức đầu tư cho AI.

Bên cạnh đó, chi tiêu cho các dịch vụ AI dự kiến đạt gần 589 tỷ USD vào năm 2026, trong khi phần mềm AI có thể chạm mốc 452 tỷ USD.

Những lĩnh vực được dự báo tăng trưởng nhanh khác bao gồm an ninh mạng ứng dụng AI, mô hình AI, khoa học dữ liệu, nền tảng học máy và các nền tảng phát triển ứng dụng AI.

Ông John David Lovelock, Phó Chủ tịch Phân tích cao cấp Gartner cho biết các tổ chức trưởng thành hơn về kinh nghiệm đang ưu tiên kết quả đã được chứng minh thay vì tiềm năng đầu cơ.

"Cơn sốt AI đang hạ nhiệt trong năm 2026, doanh nghiệp không còn đổ tiền vào những dự án đầy tham vọng như trước mà chủ yếu mua các giải pháp AI có sẵn từ nhà cung cấp phần mềm họ đang dùng", ông nhấn mạnh.