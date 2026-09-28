Hoàn tất dự thảo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với EFTA
ĐĐỗ Mến
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Bộ Công thương đã hoàn tất dự thảo tờ trình về ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA gồm 4 nước thành viên là Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstei). Hiệp định được kỳ vọng mở ra cơ hội đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam...
Ngày 28/9, Bộ Công thương đã hoàn tất dự thảo tờ trình về ký
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA
gồm 4 nước thành viên là Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstei). Hồ sơ được chuyển
sang Bộ Tư pháp để thẩm định.
Hiệp định FTA giữa Việt Nam – EFTA được khởi động đàm phán từ
năm 2012, trải qua hơn 14 năm đàm phán với 21 phiên đàm phán chính thức, hai bên
đã kết thúc đàm phán toàn bộ nội dung Hiệp định (gọi tắt là Hiệp định VEFTA). Bộ
Công thương đã hoàn tất dự thảo tờ trình để báo cáo Chính phủ về chủ trương ký
hiệp định.
THỊ TRƯỜNG HAI BÊN CÒN NHIỀU TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN
Bộ Công thương cho biết số liệu của Tổng cục Hải quan ghi nhận
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt
Nam và Khối EFTA đạt gần 2 tỷ USD. Cơ cấu xuất nhập khẩu
hàng giữa Việt Nam giữa các nước EFTA không cạnh tranh trực tiếp mà mang tính bổ
trợ.
Các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường
khối EFTA có kim ngạch và tăng trưởng xuất khẩu tốt trong giai đoạn 2024-2025
bao gồm: thủy sản (đạt trên 52 triệu USD), giày dép (kim ngạch trên 49 triệu
USD), máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng/ phương tiện vận tải/máy vi tính, sản
phẩm điện tử và linh kiện (đạt trên 40 triệu USD) và dệt may (kim ngạch xuất khẩu
trên 26 triệu USD).
Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu các mặt hàng
phục vụ cho ngành sản xuất trong nước như máy móc, thiết bị điện và cơ khí, hóa
chất, nguyên liệu thủy sản, dược phẩm.
Về đầu tư, Thụy Sĩ và Na Uy là hai nước trong khối EFTA có
nhiều hợp tác trong lĩnh vực đầu tư.
Tính đến hết năm 2025, Thụy Sĩ có 234 dự
án với tổng vốn đăng ký khoảng hơn 2,4 tỷ USD, đứng thứ 20/153 quốc gia và vùng
lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.
Về phía Na Uy, quốc gia này có
62 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 201,57 triệu USD, xếp thứ
40/153 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Theo Bộ Công thương, hiệp định được ký kết sẽ góp phần đa dạng
hóa thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện để hàng hóa
Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường có sức mua cao và yêu cầu chất
lượng hàng đầu thế giới.
Bộ Công thương đánh giá tổng kim ngạch nhập khẩu hàng năm của
khối EFTA đạt khoảng 630 tỷ USD, trong đó nhập khẩu từ Việt Nam mới chỉ chiếm
khoảng 0,65%, do đó còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.
Ngoài ra, Hiệp định được kỳ vọng sẽ thu hút các dòng vốn đầu
tư chất lượng cao từ các nước EFTA vào những lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên
như công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, đổi
mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.
NHIỀU MẶT HÀNG SẼ ĐƯỢC XÓA BỎ THUẾ QUAN
Trong tờ trình dự thảo, Bộ Công thương cho biết Hiệp định gồm
Lời mở đầu, 14 Chương, 22 Phụ lục và 5 thư song phương.
Nội dung Hiệp định gồm thương
mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất xứ, thương mại và phát
triển bền vững, hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT), các biện pháp vệ
sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS), thuận lợi hóa thương mại, phòng
vệ thương mại, cạnh tranh, mua sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp vừa
và nhỏ (SMEs), hợp tác và nâng cao năng lực và pháp lý – thể chế.
Mức độ cam kết trong tất cả các lĩnh vực, về cơ bản, đều
không vượt quá các FTA Việt Nam đang tham gia.
Đáng chú ý về thương mại hàng hóa, đối với thuế nhập khẩu, các
nước thành viên EFTA đều đã chào cho Việt Nam với tỷ lệ tự do hóa ngay khi Hiệp
định có hiệu lực trung bình là hơn 90% số dòng thuế, tương đương với 99,5% kim ngạch
xuất khẩu từ Việt Nam sang các nước này.
Đặc biệt, EFTA cam kết xóa bỏ thuế ngay đối với toàn bộ hàng
công nghiệp (bao gồm mặt hàng thủy sản).
Như vậy, một số mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như dệt may,
da giày, thủy sản, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị
đều được xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Ngoài ra, EFTA cũng
cam kết cắt giảm thuế đối với một số mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam như
gạo, mật ong, rau quả,...
Việt Nam đã chào xóa bỏ thuế quan (ngay khi Hiệp định có hiệu
lực và có lộ trình sau 3-5-7-10-12-15 năm) cho hơn 86% số dòng thuế, tương
đương 99,9% kim ngạch nhập khẩu từ khối EFTA.
Việt Nam cũng cam kết đối với 69 dòng thuế (duy trì thuế suất
cơ sở hoặc cắt giảm có lộ trình sau 5-10-15 năm) với mức độ cắt giảm không vượt
quá mức thuế suất thấp nhất quy định tại khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với
từng nhóm hàng chịu thuế ban hành kèm theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
2016 và áp dụng cơ chế “rà soát” trong tương lai (trong vòng 5 năm Hiệp định có
hiệu lực) đối với những dòng thuế các nước thành viên EFTA đã thể hiện quan tâm…
Bộ Công thương dự kiến Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan sẽ cần ban hành: Nghị định của Chính phủ về ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Hiệp định VEFTA để áp dụng cho EFTA; Thông tư về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định VEFTA (do Bộ Công Thương ban hành) để tạo cơ sở pháp lý cho việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang EFTA.
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