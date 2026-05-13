Thứ Tư, 13/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Hoàn thành 25,6% kế hoạch lợi nhuận năm, GMD chi hơn 938 tỷ trả cổ tức 2025

Hà Anh

13/05/2026, 07:42

GMD thông báo ngày 22/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 22%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.200 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 29/5/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu GMD trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu GMD trên TradingView.

Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Theo đó, GMD thông báo ngày 22/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 22%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.200 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 29/5/2026.

Như vậy, với gần 426,5 triệu cổ phiếu GMD đang lưu hành trên thị trường, Gemadept sẽ phải chi khoảng gần 938,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Được biết, VCSC đã tham dự ĐHCĐ năm 2026 của CTCP Gemadept (GMD), nơi ban lãnh đạo công bố lộ trình chiến lược đầy tham vọng cho giai đoạn 2026–2030, chuyển dịch từ mô hình "Lấy cảng làm trung tâm" (Port-centric) sang "Lấy hàng hải làm trung tâm" (Maritime-centric).

Nhìn chung, ban lãnh đạo bày tỏ sự tích cực và tự tin về tương lai công ty. VCSC cho rằng định hướng chuyển đổi này là bước đi hợp lý, tận dụng vị thế dẫn đầu của GMD trong hệ thống cảng nước sâu và cảng sông nhằm khai thác giá trị chưa được tận dụng của công ty trong chuỗi giá trị hàng hải rộng lớn hơn.

Tầm nhìn và chiến lược giai đoạn 2026-2030: 

Tầm nhìn tổng thể và Mục tiêu tài chính:

Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp hàng hải hàng đầu tại Việt Nam thông qua việc chuyển đổi từ mô hình “Port-centric” sang “Maritime-centric”. Thay vì chỉ tập trung vào cảng và logistics, Gemadept sẽ mở rộng sự hiện diện trên toàn bộ chuỗi giá trị hàng hải, phát triển hệ sinh thái theo hướng mở rộng từ lõi ra bên ngoài.

Mục tiêu tài chính: Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 20%/năm trong giai đoạn 2026–2030.

Bốn trụ cột chiến lược gồm:

Trụ cột 1: Khai thác cảng (mảng hiện hữu): Hoạt động khai thác cảng tiếp tục đóng vai trò là nền tảng cốt lõi; Mục tiêu là xây dựng mạng lưới cảng quy mô lớn, bao gồm hệ thống cảng nước sâu, cảng sông và cảng ICD, có tính cạnh tranh cao trên cả ba khu vực trong nước, phù hợp với xu hướng dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu; Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 bao gồm: (1) khởi công GML 2 (đã động thổ trong tháng 4/2026), (2) khởi công GML 3 (theo VCSC nhiều khả năng sẽ tiến hành vào cuối năm), (3) xây dựng bãi container 33 ha gần NDV nhằm hỗ trợ hoạt động khai thác và tận dụng giá trị từ KCN/FTZ trong khu vực, và (4) phát triển một cảng sông mới tại miền Nam (chưa công bố thêm chi tiết).

Trụ cột 2: Hệ sinh thái logistics tích hợp (mảng hiện hữu): Tập trung phát triển kết nối vận tải đa phương thức (đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và hàng không), ví dụ như nghiên cứu kết nối trực tiếp với đường sắt tới hệ sinh thái cảng NDV (nhiều khả năng liên quan đến tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng).

GMD sẽ tránh tham gia vào các mảng logistics phân mảnh (ví dụ các trung tâm phân phối nhỏ lẻ), thay vào đó tập trung vào logistics xuất nhập khẩu, vận tải container và các phân khúc giá trị cao như hàng siêu trường siêu trọng (OOG) tại NDV và Dung Quất, cũng như logistics chuỗi lạnh.

Trụ cột 3: Vận tải biển và vận tải thủy nội địa (trụ cột mới): Vận tải biển và vận tải thủy nội địa sẽ được nâng cấp thành một trụ cột chiến lược độc lập.

GMD đặt mục tiêu tăng quy mô đội tàu lên 2,5 lần vào năm 2030 (so với năm 2025), đầu tư cả tàu biển và sà lan sông công suất lớn. Trọng tâm ưu tiên là sà lan nội địa, một phân khúc còn chưa phát triển và có biên lợi nhuận cao hơn tại Việt Nam, thay vì tàu container đường biển, nơi nguồn cung dồi dào và biên lợi nhuận thấp hơn. Việc mở rộng đội sà lan ban đầu sẽ tập trung tại khu vực phía Nam, kết nối từ GML đến các cảng sông/ICD nội địa và Campuchia.

Động thái gần đây của GMD trong việc nâng tỷ lệ sở hữu tại liên doanh GMD-CJ Shipping lên 100% (đồng thời chuyển nhượng toàn bộ liên doanh logistics 3PL cho CJ Logistics) là một phần trong chiến lược tập trung vào hoạt động vận tải biển; Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026: gồm đầu tư 10 sà lan và 1–2 tàu container đường biển (đội tàu hiện tại gồm hơn 50 phương tiện, trong đó có 4 tàu biển).

Trụ cột 4: Dịch vụ công nghiệp hàng hải (trụ cột mới): Đây là lĩnh vực mở rộng hoàn toàn mới, hướng tới khai thác giá trị vượt ra ngoài các hoạt động truyền thống như cảng, logistics và vận tải.

Gemadept sẽ mở rộng sang các dịch vụ giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị ngành hàng hải như tài chính hàng hải, bảo hiểm hàng hải, công nghệ, sửa chữa/đóng tàu, v.v.

Một cột mốc quan trọng là việc thành lập Trung tâm Tài chính Hàng hải Quốc tế tại TP.HCM (tháng 5/2026), nơi GMD đóng vai trò trung tâm, qua đó định vị công ty như một đơn vị tiên phong kết nối các định chế tài chính/bảo hiểm với ngành hàng hải.

Cơ cấu đóng góp kỳ vọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo: 80% từ hoạt động cốt lõi và 20% từ các mảng mới. Công ty chưa nêu rõ đây là cơ cấu doanh thu hay lợi nhuận trước thuế. Theo ban lãnh đạo, một mảng được xem là “trụ cột chiến lược” khi có thể đóng góp ít nhất 1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đến năm 2030. VCSC cho rằng điều này áp dụng cho Trụ cột 3 và 4.

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với hai kịch bản, kịch bản đăng ký và kịch bản phấn đấu. Trong đó, kịch bản đăng ký dự kiến doanh thu thuần đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 9% so với kết quả thực hiện trong năm 2025; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 11%.

Còn kịch bản phấn đấu dự kiến doanh thu thuần đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch đăng ký và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng, tăng 7%.

Theo VCSC, GMD đưa ra hai mục tiêu, trong đó một mục tiêu trình ĐHCĐ phê duyệt và một mục tiêu nội bộ tham vọng hơn. Tuy nhiên, cả hai mục tiêu đều thấp hơn so với kỳ vọng hiện tại của VCSC, với doanh thu tương đương 88–92% dự báo năm 2026 và lợi nhuận trước thuế cốt lõi đạt 79–85% dự báo của VCSC và VCSC lưu ý rằng kết quả thực tế của GMD trong quá khứ thường vượt kế hoạch đề ra.

Kết thúc quý 1/2026, GMD ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.452,4 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ (1.277 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt hơn 716,4 tỷ đồng, tăng 22,9% (583 tỷ đồng).

Như vậy, GMD đã hoàn thành được 22,3% kế hoạch doanh thu thuần và 25,6% kế hoạch lợi nhuận.

Từ khóa:

cảng chứng khoán GMD hàng hải logistic vận tải

Đọc thêm

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

SSI, CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới tạo lập và mở rộng các cơ hội đồng đầu tư và kết nối tài trợ vốn giữa các định chế tài chính Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nâng tỷ lệ sở hữu tại HAG lên 25,09%

Ông Đức đã hoàn tất việc mua vào 4 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh và nâng số cổ phần sở hữu lên gần 318 triệu cổ phiếu, chiếm 25,09% vốn tại HAG.

Vi phạm 5 lỗi, Chứng khoán BMS bị phạt tới 780 triệu đồng

Trong đó có hai lỗi bị phạt nặng nhất là 187,5 triệu đồng do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán và có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Cổ phiếu CAN bị kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính

Công ty chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 (đã được kiểm toán) quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Lian SGP chi hơn 6.000 tỷ để trở thành Công ty mẹ của IMP

Lian SGP Holding Pte. Ltd (Singapore) đã mua 104.545.781 cổ phiếu IMP. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu của IMP, từ ngày 5/5/2026.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Thế giới

2

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Chứng khoán

3

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Thế giới

4

FDI tại Việt Nam: Hướng tới lợi ích công bằng và bền vững

Đầu tư

5

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy