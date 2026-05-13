Hoàn thành 25,6% kế hoạch lợi nhuận năm, GMD chi hơn 938 tỷ trả cổ tức 2025

Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Theo đó, GMD thông báo ngày 22/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 22%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.200 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 29/5/2026.

Như vậy, với gần 426,5 triệu cổ phiếu GMD đang lưu hành trên thị trường, Gemadept sẽ phải chi khoảng gần 938,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Được biết, VCSC đã tham dự ĐHCĐ năm 2026 của CTCP Gemadept (GMD), nơi ban lãnh đạo công bố lộ trình chiến lược đầy tham vọng cho giai đoạn 2026–2030, chuyển dịch từ mô hình "Lấy cảng làm trung tâm" (Port-centric) sang "Lấy hàng hải làm trung tâm" (Maritime-centric).

Nhìn chung, ban lãnh đạo bày tỏ sự tích cực và tự tin về tương lai công ty. VCSC cho rằng định hướng chuyển đổi này là bước đi hợp lý, tận dụng vị thế dẫn đầu của GMD trong hệ thống cảng nước sâu và cảng sông nhằm khai thác giá trị chưa được tận dụng của công ty trong chuỗi giá trị hàng hải rộng lớn hơn.

Tầm nhìn và chiến lược giai đoạn 2026-2030:

Tầm nhìn tổng thể và Mục tiêu tài chính:

Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp hàng hải hàng đầu tại Việt Nam thông qua việc chuyển đổi từ mô hình “Port-centric” sang “Maritime-centric”. Thay vì chỉ tập trung vào cảng và logistics, Gemadept sẽ mở rộng sự hiện diện trên toàn bộ chuỗi giá trị hàng hải, phát triển hệ sinh thái theo hướng mở rộng từ lõi ra bên ngoài.

Mục tiêu tài chính: Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 20%/năm trong giai đoạn 2026–2030.

Bốn trụ cột chiến lược gồm:

Trụ cột 1: Khai thác cảng (mảng hiện hữu): Hoạt động khai thác cảng tiếp tục đóng vai trò là nền tảng cốt lõi; Mục tiêu là xây dựng mạng lưới cảng quy mô lớn, bao gồm hệ thống cảng nước sâu, cảng sông và cảng ICD, có tính cạnh tranh cao trên cả ba khu vực trong nước, phù hợp với xu hướng dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu; Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 bao gồm: (1) khởi công GML 2 (đã động thổ trong tháng 4/2026), (2) khởi công GML 3 (theo VCSC nhiều khả năng sẽ tiến hành vào cuối năm), (3) xây dựng bãi container 33 ha gần NDV nhằm hỗ trợ hoạt động khai thác và tận dụng giá trị từ KCN/FTZ trong khu vực, và (4) phát triển một cảng sông mới tại miền Nam (chưa công bố thêm chi tiết).

Trụ cột 2: Hệ sinh thái logistics tích hợp (mảng hiện hữu): Tập trung phát triển kết nối vận tải đa phương thức (đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và hàng không), ví dụ như nghiên cứu kết nối trực tiếp với đường sắt tới hệ sinh thái cảng NDV (nhiều khả năng liên quan đến tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng).

GMD sẽ tránh tham gia vào các mảng logistics phân mảnh (ví dụ các trung tâm phân phối nhỏ lẻ), thay vào đó tập trung vào logistics xuất nhập khẩu, vận tải container và các phân khúc giá trị cao như hàng siêu trường siêu trọng (OOG) tại NDV và Dung Quất, cũng như logistics chuỗi lạnh.

Trụ cột 3: Vận tải biển và vận tải thủy nội địa (trụ cột mới): Vận tải biển và vận tải thủy nội địa sẽ được nâng cấp thành một trụ cột chiến lược độc lập.

GMD đặt mục tiêu tăng quy mô đội tàu lên 2,5 lần vào năm 2030 (so với năm 2025), đầu tư cả tàu biển và sà lan sông công suất lớn. Trọng tâm ưu tiên là sà lan nội địa, một phân khúc còn chưa phát triển và có biên lợi nhuận cao hơn tại Việt Nam, thay vì tàu container đường biển, nơi nguồn cung dồi dào và biên lợi nhuận thấp hơn. Việc mở rộng đội sà lan ban đầu sẽ tập trung tại khu vực phía Nam, kết nối từ GML đến các cảng sông/ICD nội địa và Campuchia.

Động thái gần đây của GMD trong việc nâng tỷ lệ sở hữu tại liên doanh GMD-CJ Shipping lên 100% (đồng thời chuyển nhượng toàn bộ liên doanh logistics 3PL cho CJ Logistics) là một phần trong chiến lược tập trung vào hoạt động vận tải biển; Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026: gồm đầu tư 10 sà lan và 1–2 tàu container đường biển (đội tàu hiện tại gồm hơn 50 phương tiện, trong đó có 4 tàu biển).

Trụ cột 4: Dịch vụ công nghiệp hàng hải (trụ cột mới): Đây là lĩnh vực mở rộng hoàn toàn mới, hướng tới khai thác giá trị vượt ra ngoài các hoạt động truyền thống như cảng, logistics và vận tải.

Gemadept sẽ mở rộng sang các dịch vụ giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị ngành hàng hải như tài chính hàng hải, bảo hiểm hàng hải, công nghệ, sửa chữa/đóng tàu, v.v.

Một cột mốc quan trọng là việc thành lập Trung tâm Tài chính Hàng hải Quốc tế tại TP.HCM (tháng 5/2026), nơi GMD đóng vai trò trung tâm, qua đó định vị công ty như một đơn vị tiên phong kết nối các định chế tài chính/bảo hiểm với ngành hàng hải.

Cơ cấu đóng góp kỳ vọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo: 80% từ hoạt động cốt lõi và 20% từ các mảng mới. Công ty chưa nêu rõ đây là cơ cấu doanh thu hay lợi nhuận trước thuế. Theo ban lãnh đạo, một mảng được xem là “trụ cột chiến lược” khi có thể đóng góp ít nhất 1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đến năm 2030. VCSC cho rằng điều này áp dụng cho Trụ cột 3 và 4.

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với hai kịch bản, kịch bản đăng ký và kịch bản phấn đấu. Trong đó, kịch bản đăng ký dự kiến doanh thu thuần đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 9% so với kết quả thực hiện trong năm 2025; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 11%.

Còn kịch bản phấn đấu dự kiến doanh thu thuần đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch đăng ký và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng, tăng 7%.

Theo VCSC, GMD đưa ra hai mục tiêu, trong đó một mục tiêu trình ĐHCĐ phê duyệt và một mục tiêu nội bộ tham vọng hơn. Tuy nhiên, cả hai mục tiêu đều thấp hơn so với kỳ vọng hiện tại của VCSC, với doanh thu tương đương 88–92% dự báo năm 2026 và lợi nhuận trước thuế cốt lõi đạt 79–85% dự báo của VCSC và VCSC lưu ý rằng kết quả thực tế của GMD trong quá khứ thường vượt kế hoạch đề ra.

Kết thúc quý 1/2026, GMD ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.452,4 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ (1.277 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt hơn 716,4 tỷ đồng, tăng 22,9% (583 tỷ đồng).

Như vậy, GMD đã hoàn thành được 22,3% kế hoạch doanh thu thuần và 25,6% kế hoạch lợi nhuận.