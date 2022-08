Hoàn thành cắm mốc giới dự án nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo ngay trong quý 3

Bộ Giao thông vận tải vừa có Văn bản số 7916/BGTVT-KHĐT gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả lời kiến nghị cử tri tỉnh về việc triển khai dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Côn Đảo.

Cụ thể, "sớm triển khai các hạng mục nâng cấp mở rộng đường băng cất hạ cánh, nhà ga sân bay Côn Đảo bằng nguồn vốn đầu tư công để hoàn thiện đồng bộ dự án, sớm đưa vào khai thác sử dụng góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị.

Cùng với đó, để người dân có kế hoạch, phương án sử dụng đất hiệu quả trong thời gian chờ triển khai dự án theo quy định, cử tri kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư sớm thực hiện đo đạc, cắm mốc ranh giới quy hoạch trên thực địa.

Ngoài ra, trong thời gian đóng cửa sân bay để nâng cấp, địa phương vẫn phải duy trì các hoạt động kinh tế, xã hội. Vì vậy, việc tăng cường các phương tiện đường biển, các chuyến bay trực thăng thay thế, để không bị ách tắc giao thông đi lại giữa Côn Đảo và đất liền đảm bảo vận chuyển hàng hóa ra đảo ổn định cuộc sống của người dân là rất cần thiết.

1.590 TỶ NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Giao thông vận tải cho hay thứ nhất, để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030 được điều chỉnh tại Quyết định số 1533/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2021.

Để triển khai theo quyết định này thì cần phải thực hiện 4 nhóm dự án thành phần.

Gồm công trình đường cất hạ cánh, đường lăn cất hạ cánh Côn Đảo do Cục Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư; công trình quản lý bay (Đài kiểm soát không lưu, hệ thống AWOS) do Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) đầu tư; công trình xây dựng sân đỗ, nhà ga hành khách và hạ tầng dùng chung như đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có trách nhiệm đầu tư; kho xăng dầu hàng không triển khai thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2030, Cảng hàng không Côn Đảo được quy hoạch xây dựng mở rộng, nâng cấp đường cất hạ cánh với kích thước 1.830mx45m. Quy hoạch sân đỗ tàu bay mới bảo đảm khai thác 8 vị trí đỗ cho tàu bay code C và tương đương.

Cùng với đó, theo Quyết định số 1533, sẽ quy hoạch xây dựng nhà ga hành khách mới phía Đông Nam nhà ga hiện hữu Cảng hàng không Côn Đảo, đáp ứng công suất khai thác 2 triệu hành khách/năm.

Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Côn Đảo, trong đó dự kiến bố trí khoảng 1.590 tỷ đồng để thực hiện đầu tư từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Giao thông vận tải cho biết hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam được giao là chủ đầu tư dự án đang triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Đối với các công trình thiết yếu khu hàng không dân dụng như nhà ga hành khách; đường giao thông nội cảng; công trình cấp, thoát nước; công trình chiếu sáng… theo quy định tại Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (Điều 48), trách nhiệm đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các công trình này là của doanh nghiệp cảng hàng không Côn Đảo - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị ACV rà soát, cân đối nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thiết yếu tại Cảng hàng không Côn Đảo như nhà ga hành khách, sân đỗ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhằm đưa vào vận hành, khai thác đồng thời với các công trình kết cấu hạ tầng đang triển khai.

Trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các dự án thành phần để bảo đảm hệ thống kết cấu hạ tầng của cảng được triển khai đầu tư đồng bộ, sớm hoàn thành đưa vào khai thác đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không của địa phương.

Thứ hai, về kiến nghị sớm thực hiện đo đạc, cắm mốc ranh giới quy hoạch, căn cứ quy định tại Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ (Điều 33), Cục Hàng không Việt Nam (cơ quan lập quy hoạch) có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp xác định ranh giới, mốc giới quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo trên bản đồ và ngoài thực địa.

Trên cơ sở Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030 được phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam kinh phí công tác cắm mốc giới Cảng hàng không Côn Đảo.

Hiện nay, "Cục Hàng không Việt Nam đang triển khai các thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác cắm mốc và dự kiến hoàn thành trong quý 3/2022", Bộ Giao thông vận tải cho hay.

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI THAY THẾ KHI ĐÓNG CỬA NÂNG CẤP CẢNG

Về kiến nghị hỗ trợ địa phương giải pháp vận chuyển thay thế phù hợp trong thời gian đóng cửa chờ nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo, hiện nay có 2 phương thức vận tải giúp kết nối từ đất liền tới huyện Côn Đảo là đường biển và đường hàng không.

"Trong thời gian bắt buộc phải đóng cửa Cảng hàng không Côn Đảo để triển khai các dự án đầu tư xây dựng sẽ ảnh hưởng phần nào tới nhu cầu vận tải của người dân. Việc nghiên cứu, tăng cường các phương tiện vận tải bằng đường biển, các chuyến bay trực thăng để khắc phục trong thời gian này là rất cần thiết", Bộ Giao thông vận tải khẳng định.

Sau khi tiếp nhận báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải cho biết một là, về tăng cường các tuyến vận tải hành khách bằng đường biển, hiện nay có 4 tuyến vận tải hành khách từ đất liền ra Côn Đảo với 3 doanh nghiệp đăng ký vận tải tuyến cố định được chấp thuận.

Tại huyện Côn Đảo, chỉ có duy nhất cảng cá Bến Đầm tiếp nhận tàu khách cho 4 tuyến vận tải thủy ra Côn Đảo nêu trên.

Từ thời điểm tháng 3/2022, sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn, vận tải hành khách đường biển ra đảo được tiếp tục hoạt động.

Tuy nhiên, Ban Quản lý cảng Bến Đầm vẫn hạn chế số lượt tàu vào/rời cảng là 2 chuyến/ngày theo chỉ đạo của UBND huyện Côn Đảo tại văn bản số 1091/UBNDKT ngày 21/4/2022.

Theo số liệu thống kê của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến ra Côn Đảo, trong 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng vận tải vượt xa tổng số lượt hành khách của cả năm 2021.

Huyện Côn Đảo hiện nay vẫn đang hạn chế tiếp nhận tàu khách ra đảo như nội dung đề cập tại văn bản số 1091/UBND-KT ngày 21/4/2022 nêu trên.

Trong giai đoạn đóng cửa Cảng hàng không Côn Đảo, Bộ Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách để bảo đảm an toàn trong hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi trong việc di chuyển tới đảo.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND huyện Côn Đảo phối hợp, tăng cường việc tiếp nhận tàu khách ra đảo để đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao của người dân và khách du lịch.

Hai là, về tăng cường các chuyến bay trực thăng, hiện nay các chuyến bay trực thăng từ Vũng Tàu đi Côn Đảo đang được khai thác bởi Công ty Trực thăng Miền Nam thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (phiên hiệu quân sự Binh đoàn 18).

Bộ Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 18 nghiên cứu phương án khai thác các chuyến bay trực thăng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ xây dựng phương án tổ chức quản lý thực hiện các dự án bảo đảm hạn chế tối đa thời gian tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Côn Đảo, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của địa phương, sớm đưa vào khai thác, ổn định hoạt động vận tải đi/đến huyện Côn Đảo.