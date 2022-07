Cục Hàng không chỉ đạo "khẩn" vụ hành khách phải "móc hầu bao" làm thủ tục nhanh

Ngày 20/7, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Cục trưởng Đinh Việt Sơn với đại diện các hãng hàng không Việt Nam, các Cảng vụ hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất về việc triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục hàng không của một số hãng hàng không.

Theo Phó Cục trưởng Đinh Việt Sơn, hiện Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan, đơn vị trong ngành đang triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng quá tải, chậm, hủy chuyến tại các cảng hàng không, trong đó có việc nâng cao chất lượng hạ tầng cảng hàng không, sân bay, cải thiện dịch vụ phục vụ mặt đất… nhằm đáp ứng quy định về chất lượng dịch vụ hành khách.

Tuy nhiên, việc thực hiện dịch vụ ưu tiên check-in có thu phí tại các quầy thủ tục hạng giá vé cao có thể làm giảm chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng tới quyền lợi của những hành khách mua vé hạng giá này.

Theo quy định tại Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 29/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải, dịch vụ làm thủ tục check-in thuộc dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất.

Trường hợp có sự thay đổi trong quy trình cung cấp dịch vụ hàng không, các hãng hàng không, các công ty cung cấp dịch vụ hàng không có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam trước khi triển khai thực hiện.

Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không dừng ngay việc triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục check-in nhanh có thu phí.

Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không có trách nhiệm kiểm tra và giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ của các hãng hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Trước đó, theo phản ánh của hành khách, nhiều hãng hàng không mở dịch vụ thu thêm 100.000 - 140.000 đồng tùy chuyến đối với khách muốn làm thủ tục nhanh ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, hành khách có thể đăng ký dịch vụ ưu tiên làm thủ tục khi đặt vé máy bay, hoặc mua bổ sung 3 - 4 tiếng trước khi khởi hành cho cả các chuyến bay trong nước và quốc tế. Dịch vụ này chỉ áp dụng tại khu vực làm thủ tục của hãng, chưa triển khai ở các cửa an ninh, khởi hành.

Tuy nhiên, dịch vụ trên gây tranh cãi trong dư luận do lo ngại bất bình đẳng giữa các hành khách, thậm chí xâm hại quyền lợi của những hành khách không chịu "móc hầu bao" trả tiền cho dịch vụ này. Khi đó, hành khách đặt câu hỏi liệu quầy check-in thông thường sẽ cố tình gây chậm trễ, ùn ứ để hành khách phải chờ lâu sẽ buộc phải trả tiền?

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của hành khách tăng mạnh trong cao điểm hè khiến tình trạng ùn ứ cục bộ, quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài… Nhiều người cho biết phải chờ hàng giờ tại quầy làm thủ tục mới đến lượt.

6 tháng đầu năm 2022, tổng thị trường hành khách đạt 23,3 triệu khách, tăng 74,2% so cùng kỳ năm 2021 và bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thị trường nội địa đạt 20,8 triệu khách, tăng 58,4% so cùng kỳ 2021 và tăng 12% so cùng kỳ năm 2019.