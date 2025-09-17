Hoàn thành đóng điện dự án lắp máy 2 trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội

Việc đóng điện thành công dự án Lắp máy 2 trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội cũng là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống truyền tải điện Việt Nam hiện đại, đồng bộ...

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) cùng các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công dự án Lắp máy 2 trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội.

Dự án Lắp máy 2 trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện được giao quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành.

Dự án được triển khai trong hàng rào hiện có của trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội tại xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội. Dự án có quy mô chính lắp đặt 1 máy biến áp 500/220/35 kV AT2 công suất 900 MVA . Sau khi hoàn thành nâng công suất của trạm lên 1.800 MVA.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), ngay từ những ngày đầu triển khai, Ban Quản lý dự án Truyền tải điệnđã khẩn trương bám sát tiến độ, phối hợp đồng bộ với các nhà thầu, đơn vị tư vấn, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) và các cấp điều độ.

Mọi công đoạn từ thiết kế, thẩm định, thi công đến lắp đặt, nghiệm thu đều được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật và nguyên tắc an toàn là trên hết.

Dự án sau khi hoàn thành giúp tăng cường đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Hà Nội; đảm bảo yêu cầu vận hành cung cấp điện trong các sự cố N-1, tiếp nhận nguồn điện năng từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và hỗ trợ các trạm biến áp 220 kV hiện có của khu vực.

Đồng thời góp phần tăng cường độ ổn định, vận hành an toàn cho lưới điện; giảm tổn thất điện năng trong lưới điện truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVNNPT.