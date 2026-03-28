Hoàn thành Hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu

Anh Văn

28/03/2026, 22:33

Sáng 28/3, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố hoàn thành xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung và khởi động xây dựng tổng thể bến cảng container Dự án Cảng Liên Chiểu...

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và UBND TP. Đà Nẵng thực hiện nghi thức công bố hoàn thành xây dựng Hợp phần A và Khởi động Hợp phần B, cảng Liên Chiểu.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương hữu quan, cùng lãnh đạo TP. Đà Nẵng và các sở, ban, ngành địa phương tham dự lễ.

Báo cáo về Dự án Cảng Liên Chiểu, ông Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (Chủ đầu tư), cho biết Hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu (Hợp phần A) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư 3.426 tỷ đồng, gồm có các hạng mục chính như: kè và đê chắn sóng dài 1.170m; luồng tàu dài khoảng 7,3km, chiều rộng 160m, cao độ đáy nạo vét âm 14m; đường giao thông kết nối đến cổng cảng có 6 làn xe, bề rộng 30m; hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ đồng bộ đến cổng của khu vực bến cảng khởi động.

Dự án được khởi công tháng 12/2022, trải qua 1.200 ngày thi công với nhiều khó khăn, thách thức trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bất lợi khi thi công trên biển, sự khan hiếm nguồn vật liệu đá, đất đắp. Nhưng với tinh thần lao động hăng say, vượt lên gian khó của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Hợp phần A Dự án đã hoàn thành xây dựng, tạo tiền đề và cơ sở để thành phố tổ chức kêu gọi nhà đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container (Hợp phần B).

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn (bên phải), trao Quyết định trúng thầu xây dựng Hợp phần B cho Nhà đầu tư Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V.

Đối với Hợp phần B đã được UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 có tổng mức đầu tư dự kiến 45.268 tỷ đồng. Mục tiêu hợp phần này đầu tư xây dựng tổng thể 8 bến cảng container và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế…

Ban Quản lý dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng đã tổ chức mời thầu nhà đầu tư Hợp phần B và trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tài chính TP. Đà Nẵng, ngày 16/3/2026, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 917/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. là đơn vị trúng thầu dự án.

Dự án có giá trị bằng tiền nộp ngân sách nhà nước là 1.000 tỷ đồng; lượng hàng container thông qua cảng sau 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác (giai đoạn 1) dự kiến là 4 triệu teu/năm…

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đàm phán, thương thảo hoàn thiện hợp đồng để sớm ký kết hợp đồng trong tháng 4/2026 làm cơ sở triển khai các thủ tục có liên quan, khởi công dự án.

Với sự tham gia của APM Terminals B.V. (Hà Lan) - tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực logistics và khai thác cảng, cùng kinh nghiệm triển khai các dự án hạ tầng lớn của Tập đoàn Hateco, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trần Văn Kỳ cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, đúng quy hoạch, bảo đảm chất lượng và hiệu quả tổng thể; tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn, phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế; xây dựng bến cảng container Liên Chiểu trở thành cảng biển container thông minh - cảng xanh, có khả năng kết nối sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái logistics khu vực…

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D nối Đà Nẵng với Lào: Nhu cầu cấp bách và thách thức lớn

10:38, 18/03/2026

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D nối Đà Nẵng với Lào: Nhu cầu cấp bách và thách thức lớn

Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu

10:46, 17/03/2026

Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu

