Hoàn thành Hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu
Anh Văn
28/03/2026, 22:33
Sáng 28/3, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố hoàn thành xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung và khởi động xây dựng tổng thể bến cảng container Dự án Cảng Liên Chiểu...
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và đại diện lãnh
đạo các bộ, ban, ngành Trung ương hữu quan, cùng lãnh đạo TP. Đà Nẵng và các
sở, ban, ngành địa phương tham dự lễ.
Báo
cáo về Dự án Cảng Liên Chiểu, ông Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư
cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (Chủ đầu tư), cho biết Hợp phần
cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu (Hợp
phần A) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ
trương đầu tư, với tổng mức đầu tư 3.426 tỷ đồng, gồm có các hạng mục chính
như: kè và đê chắn sóng dài 1.170m; luồng tàu dài khoảng 7,3km, chiều rộng
160m, cao độ đáy nạo vét âm 14m; đường giao thông kết nối đến cổng cảng có 6
làn xe, bề rộng 30m; hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ
đồng bộ đến cổng của khu vực bến cảng khởi động.
Dự án được khởi công tháng 12/2022, trải qua 1.200 ngày
thi công với nhiều khó khăn, thách thức trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt,
bất lợi khi thi công trên biển, sự khan hiếm nguồn vật liệu đá, đất đắp.
Nhưng với tinh thần lao động hăng say, vượt lên gian khó của đội ngũ cán bộ, kỹ
sư, công nhân, các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công theo tinh thần chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Hợp phần A Dự án đã hoàn thành xây dựng,
tạo tiền đề và cơ sở để thành phố tổ chức kêu gọi nhà đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container (Hợp phần B).
Đối với Hợp phần B đã được UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận
chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 có tổng mức đầu
tư dự kiến 45.268 tỷ đồng. Mục tiêu hợp phần này đầu tư xây dựng tổng thể 8 bến
cảng container và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng
bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế…
Ban Quản lý dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng đã tổ
chức mời thầu nhà đầu tư Hợp phần B và trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tài
chính TP. Đà Nẵng, ngày 16/3/2026, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số
917/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư Liên danh Công ty Cổ
phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. là
đơn vị trúng thầu dự án.
Dự án có giá trị bằng
tiền nộp ngân sách nhà nước là 1.000 tỷ đồng; lượng hàng container thông qua cảng
sau 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác (giai đoạn 1) dự kiến là 4 triệu teu/năm…
Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà
Nẵng đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đàm phán,
thương thảo hoàn thiện hợp đồng để sớm ký kết hợp đồng trong tháng 4/2026 làm
cơ sở triển khai các thủ tục có liên quan, khởi công dự án.
Với sự tham gia của APM Terminals B.V. (Hà Lan) - tập
đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực logistics và khai thác cảng, cùng kinh
nghiệm triển khai các dự án hạ tầng lớn của Tập đoàn Hateco, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trần Văn Kỳ cam kết triển
khai dự án đúng tiến độ, đúng quy hoạch, bảo đảm chất lượng và hiệu quả tổng thể;
tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn, phát triển bền vững theo
thông lệ quốc tế; xây dựng bến cảng container Liên Chiểu trở thành cảng biển
container thông minh - cảng xanh, có khả năng kết nối sâu vào chuỗi cung ứng
toàn cầu, đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái logistics khu vực…
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D nối Đà Nẵng với Lào: Nhu cầu cấp bách và thách thức lớn
10:38, 18/03/2026
Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu
Từ phôi đến vaccine: Bước tiến mới trong chăn nuôi
Tại Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 28/3/2026, nhiều doanh nghiệp đã giới thiệu các giải pháp đột phá như công nghệ phôi trong bò sữa, chuỗi sản xuất khép kín, an toàn sinh học đa lớp và vaccine dịch tả lợn châu Phi. Những ứng dụng này đang góp phần nâng cao năng suất, kiểm soát dịch bệnh và thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
Viettel chiếm thị phần số 1 tại 7/10 thị trường nước ngoài
Sau 20 năm đầu tư ra thị trường nước ngoài, hoạt động kinh doanh quốc tế của Tập đoàn Viettel mang lại doanh thu hơn 3 tỷ USD mỗi năm, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 20% trong nhiều năm liên tiếp…
Đề xuất 7 nhóm giải pháp “hóa giải” thách thức từ xung đột tại Trung Đông
Theo Ban IV, những đứt gãy về chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát chi phí đẩy và sự sụt giảm đơn hàng… từ ảnh hưởng “vòng xoáy” xung đột tại Trung Đông đang tạo áp lực khắc nghiệp lên sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp, buộc phải kích hoạt các rào chắn bảo vệ và tìm kiếm cơ hội từ trong khủng hoảng…
Đột phá khoa học công nghệ tạo nền tảng phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam
Dự kiến trong giai đoạn 2026-2045, gần 100.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ lĩnh vực chăn nuôi và thú y, tạo cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao đối với các nhà khoa học và cơ sở nghiên cứu trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến như công nghệ gen, tế bào - phôi và vi sinh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành.
Tăng cường công tác truyền thông về biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển
Ngày 27/3/2026, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã có buổi làm việc với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nhằm tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về biển và hải đảo...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: