Tăng cường công tác truyền thông về biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển

28/03/2026, 10:27

Ngày 27/3/2026, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có buổi làm việc với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nhằm tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về biển và hải đảo...

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Ảnh: Việt Tuấn

Tham dự buổi làm việc, về phía Cục Biển và Hải đảo Việt Nam có ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng; ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Cục trưởng và đại diện các đơn vị thuộc Cục. Về phía Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam có ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí và bà Nguyễn Ngọc Diệp, Phó Tổng Biên tập Tạp chí, cùng các ban nội dung.  

Thông tin tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quốc Toản chỉ rõ kinh tế biển có 6 thành tố chính gồm: kinh tế hàng hải, du lịch, dầu khí, thủy sản, logistics và kinh tế thềm lục địa… Vấn đề biển và hải đảo cũng được được quy định trong nhiều luật như: Luật Địa chất khoáng sản, Luật Du lịch, Luật Dầu khí, Luật Hàng hải, Luật Đầu tư, Luật Biển, Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo…

Ông Nguyễn Quốc Toản mong muốn Tạp chí kinh tế Việt Nam hợp tác, đồng hành với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng các chương trình truyền thông trên các kênh báo chí của Tòa soạn nhằm cập nhật các định hướng, chủ trương chính sách về biển và hải đảo, phát triển kinh tế biển; các lợi thế, tiềm năng cơ hội phát triển kinh tế biển. Ảnh: Việt Tuấn

Hiện nay, “một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được Cục Biển và Hải đảo tập trung triển khai là tổng kết thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết mới về kinh tế biển cũng sẽ được xây dựng và trình Bộ Chính trị ban hành vào thời gian tới.

''Đồng thời, dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng sẽ được sửa đổi và dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2026”, ông Toản cho biết.

Nhấn mạnh tiềm năng, dư địa phát phát triển từ không gian biển và tầm quan trọng của kinh tế biển, ông Toản cho rằng để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, các địa phương có biển phải đẩy mạnh khai thác tiềm năng biển. Không gian biển lớn gấp 3 lần đất liền đang mở ra cơ hội với dư địa phát triển lớn.

Tổng Thư ký Hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam Đào Quang Bính và bà Nguyễn Ngọc Diệp, Phó Tổng Biên tập Tạp chí cùng các ban nội dung tại buổi làm việc

Đánh giá cao những thế mạnh của Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong hoạt động thông tin, truyền thông chính sách cũng như kinh nghiệm phát triển đa dạng các chương trình báo chí, truyền thông kết nối và hội tụ sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt nhóm chủ thể doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong nước, quốc tế; Cục trưởng Nguyễn Quốc Toản cho rằng việc hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai cơ quan trong thời gian tới sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thông chính sách; thúc đẩy phát triển bứt phá các thành tố chủ lực của kinh tế biển, đóng góp vào kinh tế địa phương và quốc gia.

Về định hướng hợp tác truyền thông thời gian tới, ông Toản bày tỏ mong muốn Tạp chí kinh tế Việt Nam đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng các chương trình truyền thông trên các kênh báo chí của Tòa soạn.

Mục tiêu nhằm cập nhật các định hướng, chủ trương chính sách về biển và hải đảo, phát triển kinh tế biển; các lợi thế, tiềm năng cơ hội phát triển kinh tế biển tới chính quyền 21 địa phương có biển, các doanh nghiệp, bà con ngư dân cũng như cộng đồng quốc tế; các ý kiến trao đổi, góc nhìn của chuyên gia trong và ngoài nước về biển và phát triển kinh tế biển;

Tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam Đào Quang Bính nhấn mạnh việc nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của biển, hải đảo cũng như tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển kinh tế từ biển, sẽ giúp hai bên cùng phát triển các chương trình phù hợp và hiệu quả.

Bên cạnh đó, tiếng nói của cộng đồng xã hội về kinh tế biển và khát vọng làm giàu từ biển cũng sẽ được lắng nghe và phản ánh trong các chương trình truyền thông này.

Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẳng định, “việc khai thác tiềm năng kinh tế biển, làm giàu từ biển, vươn khơi bám biển cũng là cách để chúng ta giữ biển, giữ chủ quyền”.

Theo đó, hai bên nghiên cứu xây dựng và tổ chức các hội nghị, diễn đàn thường niên, tạo không gian chính thức hội tụ sự tham gia và trao đổi của các bên liên quan về các chủ đề phát triển kinh tế biển.

Thống nhất cao với những chủ trương, định hướng hợp tác tuyên truyền về biển và hải đảo, phát triển kinh tế biển mà lãnh đạo Cục Biển và Hải đảo đề xuất, Tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam Đào Quang Bính nhấn mạnh việc nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của biển, hải đảo cũng như tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển kinh tế từ biển sẽ giúp hai bên cùng phát triển các chương trình phù hợp và hiệu quả.

Lãnh đạo Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Việt Tuấn

Theo Ông Đào Quang Bính, phát triển kinh tế biển không chỉ là khai thác thủy sản, du lịch biển mà còn liên quan đến tiềm năng dầu khí, năng lượng điện gió ngoài khơi, cảng biển, vận tải biển, logistics… Đặc biệt, lĩnh vực dầu khí được coi là một trong những lợi thế quan trọng nhất của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Việt Nam cho biết sẽ nghiên cứu có những hình thức hợp tác cụ thể, phù hợp để truyền thông, tuyên truyền chủ trương chính sách về biển và hải đảo, kinh tế biển cũng như tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế biển trên các ấn phẩm Tạp chí Kinh tế Việt Nam, VnEconomy và Vietnam Economic Times trong thời gian tới.

Công cụ chuẩn hóa cho công trình xanh Việt Nam

Phát thải tòa nhà chiếm khoảng 37% lượng phát thải toàn cầu, do đó, giảm phát thải trong lĩnh vực xây dựng và vận hành công trình thông qua công trình xanh, vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng là yếu tố quan trọng đóng góp vào mục tiêu NetZero của Việt Nam vào năm 2050...

Tham gia CORSIA, ngành hàng không hướng tới giảm phát thải

Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực hàng không, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi giao thông điện tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh. Việc tham gia cơ chế CORSIA của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cùng với phát triển hệ sinh thái xe điện được xem là bước đi quan trọng, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

Gói chi tiêu khí hậu 8 tỷ Euro và ngã rẽ của danh tiếng “xanh” nước Đức

Chương trình chi tiêu khí hậu mới trị giá 8 tỷ Euro của Đức tập trung vào điện gió và phương tiện điện được kỳ vọng tạo cú hích cho chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp này chưa đủ mạnh để giúp nước này đạt mục tiêu phát thải đã đề ra...

Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường

Theo quyết định từ nay đến hết ngày 31/12/2028, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp xã cấp giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; Cấp lại giấy phép môi trường; Cấp giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã…

Thiết lập, vận hành sàn carbon trong nước, hoàn thiện quy định trao đổi tín chỉ carbon với quốc tế

Cùng với việc thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện các quy định pháp lý về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế; quy định tỷ lệ kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lượng tín chỉ carbon tối thiểu được giữ lại để thực hiện mục tiêu trong NDC...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

