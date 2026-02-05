Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp yêu cầu trong năm 2026, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tập trung nhiệm vụ xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế)...

Tại buổi làm việc ngày 5/2 do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp chủ trì, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cho biết năm 2025, Cục đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng.

Nổi bật trong đó là Nghị định số 65/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 44/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực biển và hải đảo, cùng các thông tư quy định chi tiết về điều tra tài nguyên năng lượng tái tạo, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực biển và hải đảo, góp phần hoàn thiện khung pháp lý quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

Trong năm, Cục đã thẩm định, tham mưu giải quyết 29 hồ sơ giao khu vực biển thuộc thẩm quyền Bộ; tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; thúc đẩy tiến độ các nhiệm vụ điều tra cơ bản và từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về biển và hải đảo.

Dự ự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế) dự kiến sẽ trình Chính phủ vào tháng 6/2026 và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10/2026. Ảnh minh họa

Công tác kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường biển đạt nhiều kết quả tích cực, với việc giám sát chặt chẽ các dự án nhận chìm ở biển; 100% tỉnh, thành phố ven biển đã phê duyệt danh mục khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Thông tin về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản lý hiện đại, đẩy mạnh điều tra cơ bản và ứng dụng khoa học, công nghệ, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Cụ thể, Cục sẽ tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế) khi được đưa vào Chương trình xây dựng luật; phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời chuẩn bị các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, bảo đảm khắc phục những bất cập hiện hành, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành kinh tế biển mới.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu giai đoạn phát triển mới. Thứ trưởng yêu cầu Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tập trung cao độ cho nhiệm vụ xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế).

Thứ trưởng nêu rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, do đó Cục cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trong tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Ông cũng yêu cầu Cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Cục Chuyển đổi số trong xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu biển và hải đảo quốc gia, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất, dùng chung, làm nền tảng cho quản lý biển hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Cục cũng cần rà soát, đánh giá các nhiệm vụ được giao để ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ cấp thiết, có tính lan tỏa và giá trị dài hạn, qua đó từng bước nâng cao năng lực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Trước đó, tại hội thảo “Đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các quy định về giao, quản lý sử dụng khu vực biển và đề xuất giải pháp hoàn thiện”, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, sau gần 10 năm thi hành, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã tạo khung pháp lý cho công tác điều tra cơ bản, xây dựng hệ thống dữ liệu, quan trắc, bảo vệ môi trường biển.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, việc sửa đổi, bổ sung Luật và các văn bản hướng dẫn là cần thiết để bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tiễn quản lý, khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế biển bền vững.

Mới đây, ngày 16/1/2026, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì buổi làm việc với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng các đơn vị liên quan về kế hoạch xây dựng dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế). Theo Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, dự án Luật nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế biển trong giai đoạn mới, đồng thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật hiện hành.