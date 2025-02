Hoạt động vận tải sôi động trong tháng đầu năm 2025

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2025 của Tổng cục Thống kê, hoạt động vận tải hành khách trong tháng đầu tiên của năm 2025 đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong nước cũng như khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước dịp Tết Nguyên đán và xuất nhập khẩu hàng hóa.

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HÓA TĂNG MẠNH

So với cùng kỳ năm trước, vận tải hành khách tăng 17,0% về vận chuyển và tăng 18,0% về luân chuyển; vận tải hàng hóa tăng 12,5% về vận chuyển và tăng 15,2% về luân chuyển.

Cụ thể, vận tải hành khách tháng 01/2025 ước đạt 453,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 7,2% so với tháng trước và tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 25,4 tỷ lượt khách.km, tăng lần lượt 8,0% và tăng 18,0% so với tháng trước và năm trước.

Trong đó, vận tải trong nước ước đạt 451,9 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước và 19,5 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng 17,4%; vận tải ngoài nước ước đạt 1,8 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 25,3% và 5,9 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng 20,2%.

Tình hình vận tải hành khách tháng 1/2025. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Đối với vận tải hàng hoá tháng 1/2025 ước đạt 236,4 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 53,8 tỷ tấn.km, tăng 0,2% và tăng 15,2%.

Trong đó, vận tải trong nước đạt 231,8 triệu tấn vận chuyển, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước và 31,6 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 5,9%; vận tải ngoài nước đạt 4,6 triệu tấn vận chuyển, tăng 20,2% và 22,2 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 31,6%.

Tình hình vận tải hàng hoá tháng 1/2025. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Xét theo ngành vận tải, tất cả các ngành trong tháng 1/2025 có tốc độ tăng tích cực so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất nhập khẩu tăng cao.

Trong đó, đường bộ vẫn tiếp tục duy trì vị thế vượt trội trong bức tranh vận tải tháng 1/2025, chiếm tỷ trọng trên 90,3% đối với số lượt vận tải hành khách và 71,8% đối với sản lượng vận tải hàng hoá.

LỖI VI PHẠM GIAO THÔNG GIẢM MẠNH SAU NGHỊ ĐỊNH 168

Đối với tình hình tai nạn giao thông, Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 1/2025, trên địa bàn cả nước xảy ra 1.772 vụ tai nạn giao thông, làm 964 người chết; 1.138 người bị thương.

So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 9,3%; số người chết tăng 5,7%; số người bị thương giảm 20,2%. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 25,9%; số người chết tăng 1,0%; số người bị thương giảm 41,5%. Bình quân một ngày trong tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm 31 người chết, 37 người bị thương.

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25/1-2/2/2025) trên cả nước xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người, bị thương 373 người. So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn 2024, số vụ tai nạn giao thông giảm 258 vụ, số người chết giảm 126 và số người bị thương giảm 232 người.

Đánh giá về kết quả sau hơn một tháng triển khai thực hiện nghị định số 168 của Chính phủ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an nhận định ý thức và hành vi tham gia giao thông của người dân, những người lái xe dịch vụ, lái xe tải, xe khách... và của cả chủ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đều "đã chuyển biến rất tích cực và rõ rệt". Theo đó, người dân đã chấp hành nghiêm túc hơn các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

"Kể cả ở ngã ba, ngã tư hay trên đường phố thì qua quan sát ngay cả khi không có cảnh sát giao thông thì việc chấp hành rất là nghiêm túc. Đặc biệt là chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chấp hành việc đi đúng phần đường, làn đường theo quy định, trên đường cao tốc các phương tiện không chạy ở làn dừng khẩn cấp...", thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên đưa ra đánh giá.

Đáng chú ý, theo người phát ngôn của Bộ Công An, sau hơn một tháng thực hiện nghị định 168, nhiều lỗi vi phạm đã giảm mạnh so với thời gian trước liền kề.

Theo đó, tổng số trường hợp bị xử phạt do vi phạm giảm 12,8%; vi phạm về nồng độ cồn giảm 13%; số trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy giảm 21,5%; vi phạm không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông giảm 36,7%; vi phạm về mũ bảo hiểm giảm 23,8%; vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông giảm 31,5%; chở quá số người quy định giảm 46%...

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Nghị định 168 đã bước đem tới nhiều chuyển biến tích cực trong ý thức của người tham gia giao thông, từ đó tạo dựng văn hoá giao thông an toàn, lành mạnh và văn minh hơn.