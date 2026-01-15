“Hồi sinh” các Trạm y tế phường: Bước ngoặt giảm tải tuyến cuối

Cùng với việc xây dựng đề án thành lập 4 bệnh viện khu vực: Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm thành bệnh viện có chức năng khám chữa bệnh cơ bản, Hà Nội đang triển khai mô hình trạm y tế phường xã liên kết với các bệnh viện Trung ương...

Ngày 14/1, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm y tế phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) công bố hợp tác toàn diện và khai trương Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng. Từ 7h sáng, nhiều người cao tuổi đã mang theo hồ sơ bệnh án cũ, tới thăm khám.

Những chuyên khoa trọng điểm được triển khai tại phòng khám bao gồm: Nội, ngoại, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, cùng các dịch vụ cận lâm sàng như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng… Đáng chú ý, phòng khám được trang bị nhiều thiết bị y khoa hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trong đó có những thiết bị lần đầu được đưa vào sử dụng tại Việt Nam.

Ngay sau lễ khai trương, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trực tiếp tham gia khám, tư vấn, hội chẩn và điều trị, cũng như phát thuốc cho 400 người dân trên địa bàn. Kết quả khám bệnh được nhập vào hồ sơ sức khỏe điện tử do Trạm Y tế phường quản lý để theo dõi lâu dài.

Sự hợp tác giữa bệnh viện trung ương và trạm y tế mang đến cho người bệnh chất lượng chuyên môn đồng nhất giữa các cơ sở.

BS. Nguyễn Thị Hồng Lụa, Giám đốc Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng, cho biết cán bộ trạm có mặt từ sớm để chuẩn bị phiếu khám, thuốc men, bố trí khu vực khám... "Đây là dịp để cán bộ y tế trạm được trực tiếp làm việc, học hỏi từ các bác sĩ tuyến trên. Những kinh nghiệm này rất quý, giúp chúng tôi tự tin hơn khi xử lý các ca bệnh trong tương lai", bà Lụa nói.

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên một bệnh viện ở tuyến trung ương vận hành mô hình khám chữa bệnh tại xã, phường. Cách làm này nhằm tới hai mục đích. Một là đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân (có đủ phương tiện và nhân lực chất lượng cao).

Thứ hai là làm “sống lại” các chức năng trạm y tế, thông qua hỗ trợ kịp thời cho trạm y tế trong việc thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng, giáo dục truyền thông sức khỏe, nhất là quản lý các bệnh mãn tính không lây (tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi mãn tính…).

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, phát biểu tại lễ khai trương.

Theo ông Hiếu, rào cản lớn nhất của y tế cơ sở hiện nay là niềm tin của người dân. "Người dân lo y tế cơ sở trang thiết bị không đủ, xét nghiệm không chính xác, bác sĩ không được đào tạo bài bản. Khi trạm y tế phường mang uy tín và chuyên môn của bệnh viện tuyến trung ương, niềm tin sẽ quay trở lại", PGS. phân tích.

Với việc triển khai lắp đặt máy chụp cắt lớp, siêu âm công nghệ cao, những hình ảnh kết quả hay những chỉ định cận lâm sàng tại trạm y tế có thể truyền trực tiếp về Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tham vấn các chuyên gia đầu ngành. PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu cho biết: “Từ hợp tác này, hy vọng không chỉ Bệnh viện đại học Y Hà Nội mà nhiều bệnh viện trên địa bàn Thủ đô có thể triển khai theo mô hình. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể phủ kín y tế tuyến cơ sở”.

TS. Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đánh giá việc hợp tác toàn diện giữa trạm y tế xã, phường với các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội hướng tới chiến lược mỗi xã, phường được ít nhất một bệnh viện hỗ trợ. Với hơn 120 bệnh viện công lập và tư nhân, Hà Nội có nhiều lợi thế để triển khai mô hình này trên diện rộng.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hiện Bệnh viện ĐH Y Hà Nội giúp đỡ toàn diện tại P.Vĩnh Hưng, trong khi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng sẽ giúp đỡ một trạm y tế khác. Hoặc Bệnh viện đa khoa Đức Giang giúp đỡ trạm y tế bằng hệ thống công nghệ thông tin là khám chữa bệnh từ xa, và sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển các mẫu xét nghiệm thuốc, vật tư tiêu hao đến với từng trạm y tế…

Bên cạnh đó, ngành y tế Hà Nội cũng đang từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, giúp việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe được xuyên suốt và hiệu quả hơn.

"Hiện nay, Hà Nội đã kết nối dữ liệu của 42 bệnh viện và tiếp tục mở rộng để tất cả các cơ sở khám chữa bệnh cùng tham gia. Mục tiêu là người dân đi khám ở bất kỳ đâu trên địa bàn thành phố thì thông tin cũng được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe cá nhân, theo dõi xuyên suốt vòng đời", ông Diện cho biết.

Trạm y tế được trang bị nhiều thiết bị y khoa hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tại sự kiện khai trương Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng, còn có sự hiện diện của đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hà Nội, nhằm cùng tìm ra một cơ chế chính sách mới. “Chúng tôi đang hướng tới việc bệnh nhân khám tại Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng nhưng có thể được cấp phát thuốc theo danh mục của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, được thanh toán bảo hiểm y tế liên thông,” PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu cho biết.

“Hãy tưởng tượng, hàng nghìn người cao tuổi bị tăng huyết áp, tiểu đường... thay vì phải vất vả lên tuyến trên chen chúc, họ chỉ cần ra trạm y tế gần nhà, được bác sĩ có chuyên môn cao khám và vẫn nhận được loại thuốc tốt y hệt như trên bệnh viện trung ương. Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề quản lý bệnh mãn tính - mấu chốt của việc giảm tải bệnh viện và nâng cao tuổi thọ người dân,” ông Nguyễn Lân Hiếu nói thêm.

Đánh giá về mô hình phòng khám đa khoa tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Kim Lưu, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Đại học Phenikaa, cho rằng đây là hướng đi đúng đắn nhằm củng cố hệ thống y tế cơ sở, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ông nhấn mạnh, mô hình này giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa bàn sinh sống, đặc biệt trong quản lý bệnh mạn tính, đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình y tế dự phòng.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đã ban hành Thông tư 53 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 43 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu. Theo đó, trong giai đoạn sắp xếp, sáp nhập hoặc thay đổi tên gọi, trạm y tế xã, phường vẫn được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mức giá đã được phê duyệt trước đó, cho đến khi cơ sở mới có giá dịch vụ được cấp thẩm quyền ban hành.