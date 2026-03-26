“Hồi sinh” kỳ tích mỏ dầu Đại Hùng, PVEP đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam
Ngân Hà
26/03/2026, 18:47
Sau khi phải chuyển nhượng với mức giá mang tính biểu tượng vỏn vẹn 1 USD, mỏ Đại Hùng đã có màn “hồi sinh” ngoạn mục, mang về hơn 4 tỷ USD doanh thu nhờ việc làm chủ công nghệ khoan khai thác nước sâu. Nhờ đó, PVEP đón nhận 2 Kỷ lục Việt Nam và được đề cử xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7…
Ngày 26/3/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu
khí (PVEP) đã tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ
có tính sáng tạo đột phá để khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò
khai thác mỏ Đại Hùng” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và đại
diện các bộ, ngành liên quan.
Mỏ Đại Hùng (thuộc lô 05-1a, bể trầm tích Nam Côn Sơn) từng
được các tổ hợp nhà thầu quốc tế lớn (BHP, Total, Petronas...) đầu tư hơn 400
triệu USD trong giai đoạn 1993 - 1996. Tuy nhiên, do điều kiện địa chất phức tạp
và sản lượng suy giảm nhanh (chỉ còn 2.000 thùng/ngày), các nhà thầu ngoại đã
quyết định rút lui và chuyển nhượng lại mỏ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
(Petrovietnam) với mức giá tượng trưng chỉ 1 USD vào năm 1999.
Đến năm 2003, PVEP chính thức tiếp nhận và bắt đầu hành
trình “hồi sinh” mỏ Đại Hùng. Nhờ việc tái cấu trúc mô hình địa chất, ứng dụng
trí tuệ nhân tạo (AI), tối ưu hóa thiết kế giếng khoan và áp dụng công nghệ gia
tăng hệ số thu hồi dầu (EOR), PVEP đã biến mỏ dầu tưởng chừng cạn kiệt thành một
dự án trọng điểm.
Tính đến nay, mỏ Đại Hùng đã khai thác thành công gần 75 triệu
thùng dầu, đạt doanh thu lũy kế hơn 4 tỷ USD, đóng góp vào Ngân sách Nhà nước
trên 600 triệu USD và tối ưu hóa chi phí vận hành hàng chục triệu USD.
Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Trọng Huy, thành viên Hội đồng
thành viên PVEP, nhấn mạnh những kết quả đạt được tại mỏ Đại Hùng không chỉ mang
lại hiệu quả kinh tế quan trọng cho đất nước mà còn khẳng định năng lực làm chủ
khoa học công nghệ của người Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí ngoài khơi.
Với những thành tựu khoa học – công nghệ mang tính đột phá,
chuỗi công trình tại mỏ Đại Hùng đang được khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề cử
xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7.
Trong khuôn khổ hội thảo, TS. Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng
Xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập 02 kỷ lục Việt Nam cho
PVEP, bao gồm: “Giàn FPU DH01 - mỏ Đại Hùng: Công trình giàn khai thác dầu khí
bán tiềm thủy hoạt động tại khu vực nước sâu xa bờ đầu tiên do người Việt hoán
cải và vận hành” và “Đơn vị duy nhất tại Việt Nam thiết kế, chế tạo, lắp đặt và
vận hành phao CALM neo tàu chứa dầu FSO tại khu vực nước sâu xa bờ - mỏ Đại
Hùng”.
Phát biểu tại sự kiện, TS. Ngô Hữu Hải, đại diện nhóm tác
giả, nhấn mạnh: “Chúng ta đã phải đứng trước quyết định rất cam go là tiếp tục
hay đóng mỏ. Nhờ những nỗ lực khoa học công nghệ không chỉ giúp duy trì khai
thác mà còn từng bước mở rộng vùng khai thác, tối ưu hóa sản lượng, đồng thời,
khẳng định chủ quyền tài phán ở vùng biển xa bờ và là ngọn hải đăng, điểm tựa vững
chắc cho ngư dân bám biển khai thác hải sản”.
Cũng theo TS. Ngô Hữu Hải, phần lớn các giải pháp đều được
nghiên cứu, thiết kế và triển khai bởi chính đội ngũ kỹ sư trong nước, từ khâu
ý tưởng, thiết kế, chế tạo, làm chủ công trình biển cố định ngoài khơi Việt
Nam, với sự tự chủ sáng tạo, làm nền tảng cho các công trình sau này.
Việc làm chủ công nghệ tại một mỏ có điều kiện phức tạp như
Đại Hùng đã tạo tiền đề quan trọng để áp dụng cho các mỏ tương tự trong tương
lai, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp-năng lượng
trong bối cảnh mới.
Thành công này góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh
năng lượng quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời khẳng định năng lực tự
chủ hoàn toàn của ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh
Nhà máy Token Sciences có tổng vốn đầu tư khoảng 689 tỷ đồng (tương đương 27 triệu USD), sản xuất các loại màn hình hiển thị với công suất khoảng 3,6 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ các lĩnh vực điện tử tiêu dùng, thiết bị thông minh và công nghiệp công nghệ cao...
Biến động địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng đang gia tăng áp lực về chi phí và thị trường, buộc doanh nghiệp Việt không chỉ thích ứng mà còn chủ động chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khơi thông logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững...
Trong bối cảnh làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cấu trúc ngành công nghệ toàn cầu, Tập đoàn LG đẩy mạnh chiến lược phát triển hạ tầng AI, lấy trung tâm dữ liệu và hệ thống lưu trữ năng lượng làm trụ cột, đồng thời huy động sức mạnh tổng thể của các công ty thành viên theo mô hình “One LG”...
Căng thẳng tại Trung Đông đang bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và logistics của doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, với khoảng 22,5% doanh nghiệp được khảo sát đã phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất để ứng phó với chi phí và thời gian vận chuyển tăng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tàu xà lan Thành Đạt 86 đâm vào cầu Ghềnh (cầu Gành) trên sông Đồng Nai, gây hư hỏng kết cấu cầu và làm gián đoạn hoạt động tuyến đường sắt Bắc Nam trong nhiều ngày.
