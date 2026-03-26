“Hồi sinh” kỳ tích mỏ dầu Đại Hùng, PVEP đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam

Sau khi phải chuyển nhượng với mức giá mang tính biểu tượng vỏn vẹn 1 USD, mỏ Đại Hùng đã có màn “hồi sinh” ngoạn mục, mang về hơn 4 tỷ USD doanh thu nhờ việc làm chủ công nghệ khoan khai thác nước sâu. Nhờ đó, PVEP đón nhận 2 Kỷ lục Việt Nam và được đề cử xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7…

Ngày 26/3/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có tính sáng tạo đột phá để khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác mỏ Đại Hùng” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các bộ, ngành liên quan.

Mỏ Đại Hùng (thuộc lô 05-1a, bể trầm tích Nam Côn Sơn) từng được các tổ hợp nhà thầu quốc tế lớn (BHP, Total, Petronas...) đầu tư hơn 400 triệu USD trong giai đoạn 1993 - 1996. Tuy nhiên, do điều kiện địa chất phức tạp và sản lượng suy giảm nhanh (chỉ còn 2.000 thùng/ngày), các nhà thầu ngoại đã quyết định rút lui và chuyển nhượng lại mỏ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) với mức giá tượng trưng chỉ 1 USD vào năm 1999.

TS. Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng Xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng kỷ lục cho đại diện PVEP.

Đến năm 2003, PVEP chính thức tiếp nhận và bắt đầu hành trình “hồi sinh” mỏ Đại Hùng. Nhờ việc tái cấu trúc mô hình địa chất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tối ưu hóa thiết kế giếng khoan và áp dụng công nghệ gia tăng hệ số thu hồi dầu (EOR), PVEP đã biến mỏ dầu tưởng chừng cạn kiệt thành một dự án trọng điểm.

Tính đến nay, mỏ Đại Hùng đã khai thác thành công gần 75 triệu thùng dầu, đạt doanh thu lũy kế hơn 4 tỷ USD, đóng góp vào Ngân sách Nhà nước trên 600 triệu USD và tối ưu hóa chi phí vận hành hàng chục triệu USD.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Trọng Huy, thành viên Hội đồng thành viên PVEP, nhấn mạnh những kết quả đạt được tại mỏ Đại Hùng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế quan trọng cho đất nước mà còn khẳng định năng lực làm chủ khoa học công nghệ của người Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí ngoài khơi.

Với những thành tựu khoa học – công nghệ mang tính đột phá, chuỗi công trình tại mỏ Đại Hùng đang được khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề cử xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, TS. Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng Xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập 02 kỷ lục Việt Nam cho PVEP, bao gồm: “Giàn FPU DH01 - mỏ Đại Hùng: Công trình giàn khai thác dầu khí bán tiềm thủy hoạt động tại khu vực nước sâu xa bờ đầu tiên do người Việt hoán cải và vận hành” và “Đơn vị duy nhất tại Việt Nam thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành phao CALM neo tàu chứa dầu FSO tại khu vực nước sâu xa bờ - mỏ Đại Hùng”.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Ngô Hữu Hải, đại diện nhóm tác giả, nhấn mạnh: “Chúng ta đã phải đứng trước quyết định rất cam go là tiếp tục hay đóng mỏ. Nhờ những nỗ lực khoa học công nghệ không chỉ giúp duy trì khai thác mà còn từng bước mở rộng vùng khai thác, tối ưu hóa sản lượng, đồng thời, khẳng định chủ quyền tài phán ở vùng biển xa bờ và là ngọn hải đăng, điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển khai thác hải sản”.

Cũng theo TS. Ngô Hữu Hải, phần lớn các giải pháp đều được nghiên cứu, thiết kế và triển khai bởi chính đội ngũ kỹ sư trong nước, từ khâu ý tưởng, thiết kế, chế tạo, làm chủ công trình biển cố định ngoài khơi Việt Nam, với sự tự chủ sáng tạo, làm nền tảng cho các công trình sau này.

Việc làm chủ công nghệ tại một mỏ có điều kiện phức tạp như Đại Hùng đã tạo tiền đề quan trọng để áp dụng cho các mỏ tương tự trong tương lai, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp-năng lượng trong bối cảnh mới.

Thành công này góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời khẳng định năng lực tự chủ hoàn toàn của ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.