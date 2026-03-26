Thứ Sáu, 27/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

“Hồi sinh” kỳ tích mỏ dầu Đại Hùng, PVEP đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam

Ngân Hà

26/03/2026, 18:47

Sau khi phải chuyển nhượng với mức giá mang tính biểu tượng vỏn vẹn 1 USD, mỏ Đại Hùng đã có màn “hồi sinh” ngoạn mục, mang về hơn 4 tỷ USD doanh thu nhờ việc làm chủ công nghệ khoan khai thác nước sâu. Nhờ đó, PVEP đón nhận 2 Kỷ lục Việt Nam và được đề cử xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7…

Cụm khai thác mỏ Đại Hùng.

Ngày 26/3/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có tính sáng tạo đột phá để khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác mỏ Đại Hùng” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các bộ, ngành liên quan.

Mỏ Đại Hùng (thuộc lô 05-1a, bể trầm tích Nam Côn Sơn) từng được các tổ hợp nhà thầu quốc tế lớn (BHP, Total, Petronas...) đầu tư hơn 400 triệu USD trong giai đoạn 1993 - 1996. Tuy nhiên, do điều kiện địa chất phức tạp và sản lượng suy giảm nhanh (chỉ còn 2.000 thùng/ngày), các nhà thầu ngoại đã quyết định rút lui và chuyển nhượng lại mỏ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) với mức giá tượng trưng chỉ 1 USD vào năm 1999.

TS. Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng Xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng kỷ lục cho đại diện PVEP.

Đến năm 2003, PVEP chính thức tiếp nhận và bắt đầu hành trình “hồi sinh” mỏ Đại Hùng. Nhờ việc tái cấu trúc mô hình địa chất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tối ưu hóa thiết kế giếng khoan và áp dụng công nghệ gia tăng hệ số thu hồi dầu (EOR), PVEP đã biến mỏ dầu tưởng chừng cạn kiệt thành một dự án trọng điểm.

Tính đến nay, mỏ Đại Hùng đã khai thác thành công gần 75 triệu thùng dầu, đạt doanh thu lũy kế hơn 4 tỷ USD, đóng góp vào Ngân sách Nhà nước trên 600 triệu USD và tối ưu hóa chi phí vận hành hàng chục triệu USD.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Trọng Huy, thành viên Hội đồng thành viên PVEP, nhấn mạnh những kết quả đạt được tại mỏ Đại Hùng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế quan trọng cho đất nước mà còn khẳng định năng lực làm chủ khoa học công nghệ của người Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí ngoài khơi.

Với những thành tựu khoa học – công nghệ mang tính đột phá, chuỗi công trình tại mỏ Đại Hùng đang được khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề cử xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, TS. Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng Xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập 02 kỷ lục Việt Nam cho PVEP, bao gồm: “Giàn FPU DH01 - mỏ Đại Hùng: Công trình giàn khai thác dầu khí bán tiềm thủy hoạt động tại khu vực nước sâu xa bờ đầu tiên do người Việt hoán cải và vận hành” và “Đơn vị duy nhất tại Việt Nam thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành phao CALM neo tàu chứa dầu FSO tại khu vực nước sâu xa bờ - mỏ Đại Hùng”.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Ngô Hữu Hải, đại diện nhóm tác giả, nhấn mạnh: “Chúng ta đã phải đứng trước quyết định rất cam go là tiếp tục hay đóng mỏ. Nhờ những nỗ lực khoa học công nghệ không chỉ giúp duy trì khai thác mà còn từng bước mở rộng vùng khai thác, tối ưu hóa sản lượng, đồng thời, khẳng định chủ quyền tài phán ở vùng biển xa bờ và là ngọn hải đăng, điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển khai thác hải sản”.

Cũng theo TS. Ngô Hữu Hải, phần lớn các giải pháp đều được nghiên cứu, thiết kế và triển khai bởi chính đội ngũ kỹ sư trong nước, từ khâu ý tưởng, thiết kế, chế tạo, làm chủ công trình biển cố định ngoài khơi Việt Nam, với sự tự chủ sáng tạo, làm nền tảng cho các công trình sau này.

Việc làm chủ công nghệ tại một mỏ có điều kiện phức tạp như Đại Hùng đã tạo tiền đề quan trọng để áp dụng cho các mỏ tương tự trong tương lai, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp-năng lượng trong bối cảnh mới.

Thành công này góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời khẳng định năng lực tự chủ hoàn toàn của ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Từ khóa:

công nghệ dầu khí mỏ Đại Hùng PVEP Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Nhà máy Token Sciences có tổng vốn đầu tư khoảng 689 tỷ đồng (tương đương 27 triệu USD), sản xuất các loại màn hình hiển thị với công suất khoảng 3,6 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ các lĩnh vực điện tử tiêu dùng, thiết bị thông minh và công nghiệp công nghệ cao...

Biến động địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng đang gia tăng áp lực về chi phí và thị trường, buộc doanh nghiệp Việt không chỉ thích ứng mà còn chủ động chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khơi thông logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững...

Trong bối cảnh làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cấu trúc ngành công nghệ toàn cầu, Tập đoàn LG đẩy mạnh chiến lược phát triển hạ tầng AI, lấy trung tâm dữ liệu và hệ thống lưu trữ năng lượng làm trụ cột, đồng thời huy động sức mạnh tổng thể của các công ty thành viên theo mô hình “One LG”...

Căng thẳng tại Trung Đông đang bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và logistics của doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, với khoảng 22,5% doanh nghiệp được khảo sát đã phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất để ứng phó với chi phí và thời gian vận chuyển tăng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tàu xà lan Thành Đạt 86 đâm vào cầu Ghềnh (cầu Gành) trên sông Đồng Nai, gây hư hỏng kết cấu cầu và làm gián đoạn hoạt động tuyến đường sắt Bắc Nam trong nhiều ngày.

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

1

Ngành nông nghiệp chủ động thích ứng với biến động, giữ nhịp tăng trưởng

Thị trường

2

Bắt nhiều đối tượng liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo ONUS

Dân sinh

3

Cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tikop, Buff, Topi

Chứng khoán

4

Tiền tổ chức trong nước mua ròng 1.000 tỷ

Chứng khoán

5

Chứng khoán MBS có Chủ tịch mới, đặt mục tiêu tham gia vàng phái sinh vào cuối năm nay

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy