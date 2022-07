Hỏi vay tiền qua mạng Facebook, bị mất 2,5 tỷ đồng

Thông qua tin tố giác của bà L.H (trú tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) về việc bị các đối tượng không rõ nhân thân lai lịch có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua mạng, Công an TX. Phú Mỹ đã phối hợp Phòng An ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp điều tra, xác định đối tượng Võ Minh Thành có dấu hiệu nghi vấn.

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Thành, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu gồm sổ sách, thẻ sim điện thoại, máy vi tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay tiền online của Thành.

Công an thị xã Phú Mỹ đã triệu tập đối tượng đến trụ sở để làm việc. Tại đây, Võ Minh Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước đó, Thành được hướng dẫn cách thức hoạt động để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu vay tiền trong các nhóm chuyên vay tiền, hỗ trợ vốn trên mạng xã hội facebook.

Theo đó, vào tháng 1/2022, Thành đã sử dụng tài khoản facebook có tên "Nguyễn Minh Thắng" để đăng bài có nội dung "Công ty cầm đồ Toàn Phát cho vay tiền nhanh" trên một trang chuyên cho vay tiền online. Khi bà L.H trao đổi có nhu cầu vay tiền, đối tượng Thành đã sử dụng các tài khoản facebook khách nhau và 3 số điện thoại di động khác nhau để gọi, nhắn tin qua mạng zalo với bà H.

Thành đã lập hợp đồng giả về việc vay 1 tỷ đồng và gửi cho bà H. đồng thời yêu cầu nạn nhân phải chuyển trước cho Thành một khoản tiền để trả phí bảo hiểm khoản vay và phí giải ngân. Đối tượng cam kết số tiền này sẽ được thanh toán cộng dồn với khoản vay 1 tỷ đồng.

Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2022, Thành đã nhiều lần yêu cầu bà H chuyển tiền. Vì lo sợ mất số tiền phí đã gửi của những lần trước, bà H. chấp nhận chuyển tiền cho Thành, tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng vào 2 tài khoản của Thành và nhiều tài khoản khác do một người tên Tín (chưa xác định nhân thân) gửi cho Thành. Thành được nhận 400 triệu đồng trong tổng số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.